Yabancı turizm markaları Türkiye’ye gelmek ve yatırım için kuyruğa girdi

TÜRKİYE Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, 16 Mayıs 2022’de gerçekleşecek “Turizm Yatırım Forumu”yla ilgili sohbet toplantısında sözeşöyle girdi:

- Turizmde çok önemli bir dönüm noktası yaşıyoruz. Turizmde hayat başladı. Güzel bir zaman ve dönemdeyiz. Keşke savaş da olmasaydı. Bu dönüm noktasının etkisini daha iyi hissederdik.

Kısa girişten sonra sözü TTYD Yönetim Kurulu Üyesi, Servotel’in Yönetici Ortağı Ayla Heyfegil’e bıraktı. Heyfegil, Berlin’de dünyanın önde gelen turizm markalarıyla yaptığı görüşmeleri paylaştı:

- Yabancı markalar Türkiye’ye gelmek için kuyruğa girmiş durumdalar.

Turizmin geleceğine ilişkin beklentisini aktardı:

- Gerçi sektörün pandemi etkisinden kurtulması için 3-4 yıla ihtiyacı var. Ancak, toparlanma yönünde de önemli işaretler görüyoruz.

Yükselen maliyetlere işaret etti:

- Yükselen maliyetler tüm sektörler gibi turizmi de etkiliyor. Yükselen maliyetler ortamında nasıl bir dengenin oturacağını göreceğiz.

Ardından yineledi:

- Türkiye’ye ilgi çok büyük.

Oya Narin, TTYD Yönetim Kurulu Üyesi, ER Yatırım Turizm ve İnşaat A.Ş. Genel Müdürü Ferzan Çelikkanat’a döndü. Çelikkanat da Berlin’deki görüşmelerinden aldığı para bolluğu izlenimini anlattı:

- Almanya’da fon yöneticileriyle görüşmelerimiz oldu. Dünyada hâlâ çok ciddi nakit fazlası var ve yatırım için adres arıyor. Fonlar, yatırımlarla para kazanacakları ülkelerle ilgileniyor.

Oya Narin, şu noktanın altını çizdi:

- Ülkemizdeki turizm yatırımları içinde yabancıların payı yüzde 15’i geçmiyor. Otel ve turistik tesis işletme konusunda yabancıların payı çok daha yukarıda elbette.

Narin konuşurken, TTYD üyelerinin toplam yatırımlarına baktım:

- TTYD üyesi şirketlerin sektöre yaptığı yatırım 60 milyar doları buluyor.

Ayla Heyfegil araya girdi:

- Ege ve Akdeniz kıyısına yeni “her şey dahil” konseptli markaların girmesi söz konusu olacak.

Turizme yönelebilecek yatırım ve fonlarla ilgili şu sınıflamayı yaptı:

Tesislerin yenilenmesi için fon akışı olabilir.

Sıfırdan yatırıma gelenler söz konusu olacak.

Ayrıca “her şey dahil” konseptine gelecek markalar, tesislerin yenilenmesi, elden geçirilmesi konusunda “ön ödeme, başlangıç bedeli” gibi destekler verebilirler.

Ardından ekledi:

- Krizlerden genellikle hızlı toparlanarak çıkabilme becerisiyle öne çıkan bir ülkeyiz. Bu yönümüz de yabancı yatırımcının ilgisini çekiyor.

Oya Narin de aynı yönde mesaj verdi:

- Turizm yatırımcıları olarak Türkiye’de 40 yıllık genç bir sektörüz. 40 yılda hemen tüm krizleri başarıyla atlattık.

Oya Narin başkanlığındaki TTYD yönetimi, 16 Mayıs’taki “Turizm Yatırım Forumu”nun turizm ve otelcilikte yeni yatırım fırsatlarının değerlendirileceği, Türkiye’nin üst düzey yatırım destinasyonu olarak tanıtılmasını hedefliyor.

Ayla Heyfegil ve Ferzan Çelikkanat’ın Almanya’dan aktardığı izlenimler, forumun hedefe ulaşabileceğinin işaretlerini veriyor…

Yatırımın dönüşü 8-10 yılı buluyor

TTYD Başkanı Oya Narin’e turistik tesis, otel yatırımlarının kendini amorti etme süresini sordum, 40 yıl önceye döndü:

- 1980’li yılların başlarında bila bedel arsa tahsisleri, kaynak kullanımını destekleme söz konusuydu. Dolayısıyla o dönemlerde yatırımların geri dönüşü 6-7 yılda gerçekleşebiliyordu. Daha sonra süre 8-10 yılda çıktı.

TTYD Yönetim Kurulu Üyesi Ferzan Çelikkanat, yatırımın geri dönüşünü iki ayrı şekilde değerlendirmek gerektiğini belirtti:

- Arazi satın alındığında süre daha fazla uzuyor. Arazi tahsisli ise tesisin yapımıyla ilgili yatırım söz konusu oluyor. Şehir otellerinde arsa hariç yatırımın geri dönüş süresi 8-10 yıl dolayında seyrediyor.

Ardından bir başka noktanın altını çizdi:

- Yapılan otel ve turizm tesisinin gayrimenkul değerini de ayrıca dikkate almak gerekiyor. Çünkü, ortaya çok kıymetli gayrimenkul varlıkları çıkıyor.

TTYD Yönetim Kurulu Üyesi Ayla Heyfegil, araya girdi:

- Alışveriş merkezi, rezidans gibi bir projenin içinde yer alan otellerde yatırımın geri dönüşü çok daha kısa sürebiliyor. Çünkü, yatırımı AVM’den ve rezidanstan çıkarmak söz konusu olabiliyor.

Bu yıl turizm geliri 30 milyar doları aşar

TÜRKİYE Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) “Turizm Yatırım Forumu” öncesi hazırladığı verilere göre, yatırımların son durumu şöyle:

Yatak kapasitesi: 1 milyon 800 bini aşıyor.

1 milyon 800 bini aşıyor. Tesis: Türkiye’de 15 bin 700’den fazla otel, turistik tesis var.

Türkiye’de 15 bin 700’den fazla otel, turistik tesis var. Uluslararası zincir otel: 331

331 Uluslararası zincir otel yatak kapasitesi:150 bine yakın.

TTYD Başkanı Oya Narin, Türkiye’nin turizm gelirinde 100 milyar dolara ulaşma hedefinin olduğunu anımsattı:

- Bu yıl turizm gelirimizin 30 milyar doları aşmasını bekliyoruz.

Pandemi sonrası yatırım trendleri

TTYD Genel Sekreteri Hale Altan, “Turizm Yatırım Forumu”nda ele alınacak konu başlıklarını şöyle sıraladı:

Pandemi Sonrası Yatırım Trendleri (WTTC Başkanı Julia Simpson)

(WTTC Başkanı Julia Simpson) Küresel Turizm Verilerine Stratejik Bakış (STR Direktörü Thomas Emanuel)

(STR Direktörü Thomas Emanuel) Türkiye’de Turizm Yatırımının Geleceği (Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin paneli)

(Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin paneli) Konaklamanın (D)evrimi

Antalya Yatırım Fırsatları

Sağlık ve Wellness Turizmi Stratejileri

Kültür Turizminin Değişen Yüzü: Şanlıurfa Taş Tepeler Projesi ve Şanlıurfa’da Kültür Turizminde Yeni Boyut.

Turizmde Mega Projeler

Turizmde Gelecek Perspektifleri: Sürdürülebilirlik

Alfardan, Antalya ve Bodrum’da da yatırıma hazırlanıyor

TTYD Başkanı Oya Narin, Yönetim Kurulu Üyeleri Ferzan Çelikkanat, Ayla Heyfegil ve Hediye Güral’ın “Turizm Yatırım Forumu” için düzenledikleri sohbet toplantısının gerçekleştiği Six Senses Kocataş Mansions İstanbul’un Genel Müdürü Nebi Ozan Özdemir, tesisin sahibi Katarlı Alfardan Group’un Türkiye’ye yatırımlarının sürdüğünü belirtti:

- Mandarin İstanbul’da işbirlikleri söz konusu. Ayrıca Bodrum ve Antalya’da aldıkları arazilerde turizm yatırımı yapmak üzere hazırlıklarını sürdürüyorlar.