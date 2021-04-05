Yabancı yatırımcı tatil dönüşü ne yapacak?

Dünya piyasalarından karışık sinyaller ile haftaya başlıyoruz. İyi haber, altyapı paketini arkasına alan Dow Jones 33.000’ün, S&P 500 4,000’ün üzerinde kapanışla yeni rekorlar kırıyor. Kötü haber, 10 yıllık faizler yükseliyor ve dolar yeniden gülümsemeye başladı. Geçmiş veri Türkiye varlıklarının doların gülümsemesi ve 10 yıllık faizlerdeki artışa karşı ABD hisselerindeki yükselişten daha duyarlı olduğunu söylüyor.

Türkiye varlıkları sekiz günlük satış dalgasından sonra ilk kez dünyadan pozitif ayrışıyor. Merkez Bankası’nın beklentilerden daha şahin açıklamaları sonrası Türk lirası yüzde 2 değer artışıyla, MSCI Türkiye yüzde 4 yükselişle nisan ayına güçlü başladı. Banka hisseleri ve 10 yıllık DİBS Merkez Bankası toplantısının olduğu perşembe gününde yükselen yıldızlar konumundaydı. Bankalar kasım başından beri ilk kez günlük yüzde 4’ün üzerinde yükselişle sanayi hisselerinin iki katına yakın getiri sağladı. 10 yıllık DİBS dip seviyesine göre yüzde 5’e yakın değer kazandı.

Ancak tehlike bölgesinden henüz çıkmadık. Son iki haftada oluşan kaybın sadece yüzde 20’si geri alınmış durumda. Sene başından beri bakıldığında açık ara en kötü performans gösteren piyasayız. Merkez Bankası verileri 19 - 26 Mart haftasında yabancı yatırımcının 1.9 milyar dolar ile son 15 yılın en sert çıkışını yaptığını gösteriyor.

Gelişmekte olan ülke varlıklarına yönelik risk algısının bozulmaya başladığı bir döneme denk gelen Merkez Bankası şoku yabancı yatırımcıyı acil çıkış kapısına yöneltiyor. Gittikleri gibi geri gelirler demeyin. Biz o başlığı 5 sene önce attık. Giden geri gelmiyor. Gidenin yerine gelen az sayıda yabancı yatırımcı Türkiye’de stratejik değil taktiksel pozisyon alıyor. Yani halk deyimiyle vur-kaç yapıyor.

Piyasaların yönü Paskalya tatili dönüşü yabancı yatırımcının tavrına bağlı olarak şekillenecek. Pazartesi günü ABD piyasaları, salı günü Avrupa piyasaları açılacak. Yabancı yatırımcının Merkez Bankası’nın verdiği sıkı para politikası mesajını ne kadar satın aldığı önümüzdeki haftanın ilk iki gününde belli olacak. Eğer Ankara yabancı yatırımcıların güvenini yeniden kazanmayı başarırsa banka hisseleri yükselişte başı çekecek. Yok eğer başarılı olamazsak, doların gülümsediği bir ortamda Türk lirası baskı altında kalabilir. Borsada sanayi banka ayrışması devam eder.