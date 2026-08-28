“Yabancıdan vazgeçemiyorsak!”, hiç olmazsa offset uygulayalım…

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20 yıl önce de konuşuyorduk:

Kamu alımının yapılacağı yabancı firmalar­la, hiç olmazsa “offset taahhütü” imzalanması ge­rekliliğini savunuyorduk…

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Hatta 2007 yılında, farkına varıldı ve öncelik­lendirildi ve Başbakanlık Genelgesi de yayımlan­dı…

Genelgede, 'Sivil alımlarda da, savunma sanayi­inin yaptığı gibi offset uygulaması yapılsın.” diye vurgulandı…

Ve uygulanmayan o genelge:

27 Temmuz 2012 tarihinde, bu köşede, “… Bunu yaparsak, açığın yüzde 50'si kapanıyor. Başka bir şey yapmamıza gerek yok…" şeklin­de yorumlandı…

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Nedir offset?

Kamu kurum ve kuruluşları, kamu ortaklıkları ve kamu iştirakleri tarafından açılan uluslarara­sı ihaleler neticesinde, ihalelerin açıldığı ülkeden çıkacak dövizi telafi etmek ve bu ülkelerin “tekno­loji üretme/geliştirme” ve ihracat potansiyelini artırmak amacıyla, ihaleyi kazanan yabancı firma tarafından ana ihale anlaşmasına ek olarak veri­len taahhütlere offset deniyor…

Alım yapılan/yapılacak yabancı firma tara­fından ana ihale anlaşmasına ek olarak verilen, üretimde yerli ürün/yerli işgücü/yerli fabrika kullanımı gibi taahhütlerin toplamı anlamına geliyor…

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Kısacası offset:

Mühendislerinin ve teknisyenlerinin, pa­ranla aldığın teknolojinin üretim aşamasında çalışması ve o teknolojiyi öğrenerek bir adım ileri götürebilme kapasitesine erişmesi anla­mına geliyor…

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Diğer avantajlar mı?

İlk aşamada, kamu harcamalarının büyük bölü­münün yurtiçinde kalmasını sağlıyor…

Sonrakiler daha kıymetli:

Teknik elemanların gelişimine vesile oluyor…

O elemanların yaptığı/yapacağı inovasyonlarla, (Örneğin Çin) o ürünü daha da geliştirme imkanı doğuyor…

Ürün ile ilgili yan/ana (Örneğin Çin) sanayi olu­şuyor vs…

VELHASIL

ASO Başkanı Seyit Ardıç’ın,

“Devletler düzenleyici olmanın ötesine geçiyor; yatırımcı, finansör ve stratejik yönlendirici olarak sahaya iniyor. Stratejik teşvikler, uzun vadeli ve uygun maliyetli finansman, kamu alımları gibi he­def odaklı sanayi politikaları bugün küresel reka­betin temel araçları hâline geliyor…” cümlesi de;

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan’ın,

“Kamunun proaktif bir role geçerek, piyasala­rın genişlemesini, tedarik zincirlerinin daha iyi çalışmasını, özel sektörün rekabet gücünü ve ye­nilik kapasitesini destekleyerek kalkınmayı hız­landırmasını bekliyoruz…” cümlesi de;

Offset gibi uygulamaların, önceliklendiril­mesi gerekliliğini, “20 yıl sonra” tekrar hatır­latıyor…