Yabancılar borsadan ucuz hisseleri toplar mı?

Borsada son 40 günde bankalarda yaşanan ralli, hisselerin dolar bazında %100’ün üzerinde değer kazanmasını sağladı. Yüksek değer artışları sonrasında gelen satışlar ile banka hisseleri %20’ye yakın değer kaybetti.

Yabancılar hisse adetlerini, kamu bankalarında son bir ayda %100’ün üzerinde artırdı. Ülke bazında toplam portföy değerinde ise son bir ayda %30 ve son bir yılda %100’ün üzerinde artışlar var. Bu konuyu biraz araştırdığımda; ABD ve Birleşik Krallık kaynaklı fonların alım yaptıklarını gördüm. Yılbaşından bu yana ise ABD’li fonlarının paylarında %60 tırmanış var.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Peki, kim bu fonlar neden alıyor ve kalıcı mı?

Bu fonlar ağırlıklı olarak trade amaçlı geliyor. Uzun vadede hisse tutmaya niyetlerinin olmadığı gözleniyor. Bu yaptıkları işlemlerden elde tutma sürelerinin azalmasından anlaşılıyor. Yabancıların elde tutma süresi 2012 yılında 389 iken 2020’de 74’e geriledi ve 2021’de 47 gün oldu. Yerlilerin elde tutma süresi ise 2012’de 46 gün iken 2020’de 18 gün ve 2021’de 27 gün oldu. Yabancı da yerli de al-sat eğilimi ile öne çıkıyor.

Alım yapmaya devam edebilirler mi?

Hisse senetlerinin piyasa değerleri yıllık karlarının 7 katı. Evlerin fiyatı 30-40 kata çıkmış durumda. Borsada bu değer 2021 başında 16’lı seviyelerdeydi. Ortalama olarak da 12’lerde. Bu da alım için marjlarının olduğunu gösteriyor.

NOT

HİSSE SENETLERİ HİÇ BU KADAR UCUZ OLMAYACAK!

Hatırlayacaksınız, Berat Albayrak Bakan olarak atandığında geniş katılımlı toplantılar yapıyor; “hisse senetleri artık hiç bu kadar ucuz olmayacak” diyordu. Türkiye’nin büyüyeceğini ve hisse senetlerinin çok ucuz olduğunu, bundan sonra Türk şirketlerinin küresel bazda bu fiyatlarda kalmayacağını dillendiriyordu.

Şirketlerimizin piyasa değeri 209 milyar $. 2013 yılında 340 milyar $’a kadar yükselmişti. Yani hala 2013 fiyatlarının %39 altında…

2022 yılındayız ve hisse senetleri tarihi diplerinden hareketleniyor. Seçim üzeri yabancının Türk hisse senetlerine ilgi göstermesi hem de kamu bankalarında alımlara başlaması en fazla hükümetin işine yarayacaktır. 4 yıldır diplerdeki hisseler iki ayda %100 dolar bazında çıkabiliyormuş.