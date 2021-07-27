Yabancılar giderken övgüyü kırılganlığa döndürdü

Anlayan beri gelsin; yabancı raporlarında ilk çeyrekteki yüksek övgüler, yerini kırılganlığa bıraktı. Türkiye’ye yönelik iyimser raporlar gitti, kötümser rapor yağmuru başladı. Yabancı, satıp çıkarken raporlarına da kırılganlığı işlemekten geri kalmıyor.

Yüksek volatilite ve alım-satım fırsatı

Para vahşi mecralara kayıyor. Dünyanın en büyük hedge fon yöneticilerinden Man Group CEO'su Luke Ellis’e kulak verelim; “kripto paralar özünde değer taşımıyor ancak gösterdikleri vahşi fiyat dalgalanmalarının etkisiyle şirketler için alım-satım fırsatı doğuruyor.”

Kripto paralar gündemden düşmüyor. JP Morgan müşterilere kripto para ürünlerine erişim imkanı sunan ilk ABD bankası oluverdi. Bu da kripto paraya ilgiyi canlı tutuyor. Kurumsal talebin artma ihtimali satın alınıyor. Tutar mı? Zaman gösterecek…

Enflasyon ve sorunlu krediler

Kurumların raporlarındaki olumsuz örnekler artabilir. Buna hazırlıklı olmakta fayda var. Rabobank’ın gelişmiş ülkelerin ekonomilerinin enflasyona duyarlılığını araştırdığı son raporunda Türkiye, gelişmiş 18 ekonominin “artan enflasyon beklentileri karşısında kırılganlığı” sıralamasında beşinci sırada yer alıyor.

Yetmiyor; Moody's, gelişen ülke bankalarının varlık risklerine ilişkin raporunda, yeniden artan vaka sayısına dikkat çekiyor. Türkiye, bu ülkeler arasında... Ancak yine aynı rapor; bazı ülkelerdeki toparlanmaya dikkat çekiyor ama Türkiye bunlar arasında değil.

Nijerya, bu raporda en riski ülke diye yer almış. Türkiye ve Kolombiya ise izleyenler… Moody's, regülasyon tedbirlerinin kaldırılmasının, sorunlu kredi oranlarının; 2021 sonuna kadar Nijerya'da 300, Kolombiya'da 130, Türkiye'de ise 100 baz puan artıracağı tahmini yapıyor.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Türkiye’nin kırılganlıkları yılbaşına göre yüksek mi?

Türkiye’de para politikasında ilk çeyrekte yaşanan olumlu hava olumsuza döndü. Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınması ile birlikte yabancının bakışında ciddi erozyon yaşandı. Bu nedenle kırılganlıklar yüksek fiyatlanıyor.

Yabancı raporları neden olumsuza döndü?

Yabancılar satış yaptı ve paylarının büyük bir bölümünü azalttı. Bu nedenle fiyatlardaki her düşüş onlar için fırsat yaratacak. Yabancı raporlarındaki olumsuz seyir; yabancıya fırsat, bize tehdit olabilir.

ÖVGÜDEN DÖVGÜYE İTİBARDAN GÖTÜRÜR

Bir ekonomi yüksek övgüler alıyorsa da risklidir, yüksek eleştiriler alıyorsa da… Yüksek övgü; yüksek sıcak paradır. Sıcak para doğrudan yatırıma dönüyorsa ülkeyi kalkındırır. Sadece nakit etkisi ile çoğalıyorsa ülkeyi yangın yerine çevirebilir.

Türkiye risklerini ortadan kaldırmadı. Kurumlarına güveni azalttı. 2021 yılında hem övgüde hem de eleştiride ilk sıraya yerleşti. Sonuç; sıcak para hareketi, yüksek enflasyon ve yüksek faiz... Bunu hak ettik mi? Fikri olan söylesin…