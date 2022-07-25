Yabancılara konut satışında rekor

Konut satışları Haziran ayında yüzde 12 artışla 150 bin 509’a ulaştı. Satış adedi yüksek olsa da satışların büyük bölümünü ikinci el konutlar oluşturuyor. 2019 başından beri yeni konutların toplam satışlar içindeki payı düşüyor. Haziran ayında oran yüzde 30 oldu. Yani satılan her 10 konuttan 3’ü yeni tamamlanmış konutlardan oluşuyor. Haziran verilerindeki önemli noktalardan biri de yabancılara konut satışları. 8630 adet ile yabancılara konut satışı şimdiye kadarki en yüksek düzeyine ulaştı. Toplam satışların yüzde 4,9’unu yabancılara satışlar oluşturdu. Ülkelere göre kırılım incelendiğinde, neredeyse tüm ülke vatandaşlarına satışlarda bir artış olduğu görünse de, en yüksek artış Rusya vatandaşlarına yapılan satışlarda. Nisan-Mayıs-Haziran döneminde Ruslar Türkiye’den 4314 adet konut aldılar. Ocak-Şubat-Mart döneminde bu sayı 1535’ti.

Tüketici güven endeksi neden sıçradı?

Geçen hafta içi açıklanan temmuz ayı tüketici güven endeksi önceki aya göre 4,6 puan artarak 68’e çıktı. Bu güçlü bir artış olsa da; endeks hala tarihi dip seviyelerinde ve bir yükseliş trendi görmek için endeksin önümüzdeki aylarda da artmaya devam ettiğini görmeliyiz. Ancak mevcut göstergeler, tüketici güveninde bir yükseliş eğilimine işaret etmiyor.

Temmuz’daki sıçramanın arka planında asgari ücrette yapılan artış var. Hepsinde olmasa da asgari ücrettin arttığı dönemlerin büyük kısmında tüketici güveni de yükseliyor. Bu defaki artış hem oransal olarak yüksek olduğu için, hem hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon harcanabilir gelir üzerinde büyük baskı yarattığı için Temmuz’daki ücret artışı tüketici güvenini daha fazla etkiledi.

Faiz kararları

Geçen hafta PPK’dan mevcut faiz oranıyla devam kararı çıktı. Zaten aksine bir beklenti yoktu. Bu nedenle kararın hiçbir etkisi olmadı. Avrupa Merkez Bankası uzun aradan sonra ilk kez 50 baz puan faiz artırdı. Hemen ardından yapılan açıklamada, Euro Bölgesi üyelerinin tamamı için bir tahvil alım programı uygulanabileceği açıklandı ve bu da Euro’yu aşağı çekti. Bu hafta Fed faiz kararını açıklayacak. Genel beklenti 75 baz puanlık artış yönünde. Faiz artışının büyüklüğü kadar, belki de ondan daha önemlisi, Fed Başkanının yapacağı açıklama. Açıklamanın ardından piyasalarda hareketlik yaşanabilir.