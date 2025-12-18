Yabancının BIST’te aldığı kadar yerli yurt dışında hisse aldı
Teknolojinin gelişmesiyle yurt dışı borsalara erişimin kolaylaşması yurt içi yerleşiklerin yabancı şirket hisselerine ilgisini artırdı. Naqdaq 5/24 işlem yapılabilmesi için harekete geçerken yerli bireysel yatırımcıların yabancı hisse yatırımları 1,7 milyar doları aştı. Söz konusu tutar bu yıl yabancıların Borsa İstanbul’daki alımlarına eşit.
Yabancı yatırımcıların Türk hisse senetlerine ilgisi 2025 yılında bir miktar arttı. Yılbaşından bu yana yabancı yatırımcılar hisse senetlerinde 1 milyar 603 milyon dolarlık alım yaparken Devlet İç Borçlanma Senetleri’ndeki alımları 2 milyar 559 milyon dolar oldu. Yabancıların hisse senetlerinde bu yıl yaptıkları alımlar, 2021 yılından bu yana yaptıkları en yüklü alıma işaret etse de borsadaki yabancı payı hala geçmiş yılların oldukça gerisinde. 2023 yılında % 70’in üzerinde olan borsadaki yabancı payı, bu yılbaşında yüzde 36,95 seviyesindeydi. Yıl boyunca yapılan 1,6 milyar dolarlık alıma rağmen borsadaki yabancı payı kasım ayı sonu itibarıyla % 36,57 olarak hesaplandı. 2023 yılında yapılan seçimlerin ardından ekonomi yönetiminin değişmesi ve enflasyonla mücadele programı kapsamında faiz artırımlarına gitmesi yabancıların özellikle tahvillere ilgisini arttırdı. 2023 yılında 2 milyar dolarlık tahvil alan yabancılar, 2024 yılında 16 milyar doların üzerinde tahvil alımı gerçekleştirmişti. Bu yılki alımlar da hesaba katıldığında yabancıların son 3 yılda 20 milyar 650 milyon dolarlık tahvil aldıkları görülüyor.
Aracı kurumlar rapor hazırlıyor
Yurt içinde yabancıların Türk hisse senetlerine ilgisinin artması umut edilirken yerli yatırımcıların yabancı borsalara ilgisi her geçen gün artıyor. Teknolojinin gelişmesiyle yabancı borsalara olan erişimin kolaylaşması aslında tüm dünya genelinde yurt dışına yatırım eğilimini artırmış durumda. Öyle ki Wall Street’te teknoloji hisselerinin işlem gördüğü Naqdaq Borsası, artan küresel talep nedeniyle haftanın 5 günü 24 saat kesintisiz işlem yapılabilmesi için harekete geçti. Nasdaq Başkanı Tal Cohen, mart ayında yaptığı açıklamada, düzenleyicilerle görüşmelere başlandığını ve 24/5 işlem modelinin 2026’nın ikinci yarısında hayata geçirilmesinin hedeflendiğini söylemişti. New York Borsası (NYSE) ve Cboe Global Markets kısa süre önce kesintisiz hisse işlemi planlarını duyurmuştu. Türkiye’de yabancı hisse senetlerine artan ilgiye aracı kurumlar da kayıtsız kalamadı. Sayıları az olsa bile aracı kurumlar yabancı şirket hisselerine yönelik araştırma raporları hazırlamaya başladı.
En büyük pay ABD’li şirketlerde
Merkez Bankası’nın yılın üçüncü çeyreğine ilişkin açıkladığı uluslararası yatırım pozisyonu verileri, yerli yatırımcıların yurtdışı hisse senetlerine artan ilgisini ortaya koyuyor. 2024 yılı sonunda 3 milyar 966 milyon dolar seviyesinde olan yurtiçi yerleşiklerin yurtdışındaki portföy yatırımları, eylül sonunda yüzde 20,85 artarak 4 milyar 793 milyon dolara çıktı. Hane halkının yurt dışı hisse senetleri yatırımlarının tutarı ise 1 milyar 722 milyon dolar seviyesinde. Yani yabancıların bu yıl Borsa İstanbul’da yaptıkları alım kadar yurtiçi yerleşik bireysellerin yabancı şirket hisselerinde yatırımları var. Yurtiçi yerleşiklerin yurtdışı hisse senedi yatırımlarının ülkelere göre dağılımına bakıldığında ABD’li şirketler yüzde 89,4 ile en büyük paya sahip. Yurt dışı hisse senedi yatırımlarında Avrupalı şirketlerin payı ise yüzde 9,66 düzeyinde bulunuyor.
