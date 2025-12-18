Yabancının BIST’te aldığı kadar yerli yurt dışında hisse aldı

Teknolojinin gelişmesiyle yurt dışı borsalara erişimin kolaylaşması yurt içi yerleşiklerin yabancı şirket hisselerine ilgisini artırdı. Naqdaq 5/24 işlem yapılabilmesi için harekete geçerken yerli bireysel yatırımcıların yabancı hisse yatırımları 1,7 milyar doları aştı. Söz konusu tutar bu yıl yabancıların Borsa İstanbul’daki alımlarına eşit.

Yabancı yatırımcı­ların Türk hisse senetlerine ilgisi 2025 yılında bir miktar arttı. Yılbaşından bu ya­na yabancı yatırımcılar hisse senetlerinde 1 mil­yar 603 milyon dolarlık alım yaparken Devlet İç Borçlanma Senetleri’n­deki alımları 2 milyar 559 milyon dolar oldu. Yabancıların hisse senetlerinde bu yıl yaptıkları alımlar, 2021 yılın­dan bu yana yaptıkları en yüklü alı­ma işaret etse de borsadaki yaban­cı payı hala geçmiş yılların olduk­ça gerisinde. 2023 yılında % 70’in üzerinde olan borsadaki yabancı payı, bu yılbaşında yüzde 36,95 se­viyesindeydi. Yıl boyunca yapılan 1,6 milyar dolarlık alıma rağmen borsadaki yabancı payı kasım ayı sonu itibarıyla % 36,57 olarak he­saplandı. 2023 yılında yapılan se­çimlerin ardından ekonomi yöne­timinin değişmesi ve enflasyonla mücadele programı kapsamında faiz artırımlarına gitmesi yaban­cıların özellikle tahvillere ilgisini arttırdı. 2023 yılında 2 milyar do­larlık tahvil alan yabancılar, 2024 yılında 16 milyar doların üzerinde tahvil alımı gerçekleştirmişti. Bu yılki alımlar da hesaba katıldığın­da yabancıların son 3 yılda 20 mil­yar 650 milyon dolarlık tahvil al­dıkları görülüyor.

Aracı kurumlar rapor hazırlıyor

Yurt içinde yabancıların Türk hisse senetlerine ilgisinin artma­sı umut edilirken yerli yatırımcı­ların yabancı borsalara ilgisi her geçen gün artıyor. Teknolojinin gelişmesiyle yabancı borsala­ra olan erişimin kolaylaşma­sı aslında tüm dünya ge­nelinde yurt dışına yatırım eğilimini artırmış durum­da. Öyle ki Wall Street’te tek­noloji his­seleri­nin işlem gördüğü Naqdaq Borsa­sı, artan küresel talep nedeniyle haftanın 5 günü 24 saat kesintisiz işlem yapılabilmesi için harekete geçti. Nasdaq Başkanı Tal Cohen, mart ayında yaptığı açıklamada, düzenleyicilerle görüşmelere baş­landığını ve 24/5 işlem modelinin 2026’nın ikinci yarısında haya­ta geçirilmesinin hedeflendiği­ni söylemişti. New York Borsası (NYSE) ve Cboe Global Markets kısa süre önce kesintisiz hisse iş­lemi planlarını duyurmuştu. Tür­kiye’de yabancı hisse senetlerine artan ilgiye aracı kurumlar da ka­yıtsız kalamadı. Sayıları az olsa bi­le aracı kurumlar yabancı şirket hisselerine yönelik araştırma ra­porları hazırlamaya başladı.

En büyük pay ABD’li şirketlerde

Merkez Bankası’nın yılın üçüncü çeyreğine ilişkin açıkladığı uluslararası yatırım pozisyonu verileri, yerli yatırımcıların yurtdışı hisse senetlerine artan ilgisini ortaya koyuyor. 2024 yılı sonunda 3 milyar 966 milyon dolar seviyesinde olan yurtiçi yerleşiklerin yurtdışındaki portföy yatırımları, eylül sonunda yüzde 20,85 artarak 4 milyar 793 milyon dolara çıktı. Hane halkının yurt dışı hisse senetleri yatırımlarının tutarı ise 1 milyar 722 milyon dolar seviyesinde. Yani yabancıların bu yıl Borsa İstanbul’da yaptıkları alım kadar yurtiçi yerleşik bireysellerin yabancı şirket hisselerinde yatırımları var. Yurtiçi yerleşiklerin yurtdışı hisse senedi yatırımlarının ülkelere göre dağılımına bakıldığında ABD’li şirketler yüzde 89,4 ile en büyük paya sahip. Yurt dışı hisse senedi yatırımlarında Avrupalı şirketlerin payı ise yüzde 9,66 düzeyinde bulunuyor.