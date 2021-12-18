Yağmur altında dans edebilmek

Tunç DİPTAŞ

tunch@tunchdptas.com

Sanki başladığımız yılda yaşamıyor gibiyiz. Yılın sonuna geldik ve görüyoruz ki inanılmaz bir hızla ülkemizde ve dünyada değişimler yaşanıyor.

Oxford Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre teknolojinin gelişmesi nedeniyle önümüzdeki 10 yılda bugün iş sahibi olanların %40’ı yeni iş bulmak zorunda kalacak.

Ford yakın zamanda insansız kamyonların yollarda olacağını ve kamyon şoförlerine ihtiyaç olmayacağını açıkladı.

Facebook Metaverse açılımıyla teknolojinin gelebileceği boyutları gözler önüne serdi. Öte yandan, pandeminin etkisi dünyada ve ülkemizde ekonomik ve sosyal alanda devam ediyor.

Sadece ekonomi değil, zihinsel ve kültürel açıdan farklılaşma yaşanıyor. Tarihin sayfalarına baktığımızda görüyoruz ki her 15-20 yılda bir bu tarz dönüşümler yaşanıyor. Öyle görünüyor ki önümüzdeki yıllar daha da zorlu geçecek.

Kendinizi nasıl hazırlıyorsunuz? Var olan problemleri kader olarak görüp geride mi kalacaksınız yoksa problemleri fırsata mı dönüştüreceksiniz?

Fırtınaya kapılıp şikâyet mi edeceksiniz yoksa fırtınayı avantaja çevirip, yağmur altında dans edip, farklılık yaratıp başarılı bir geleceğin temellerini mi atacaksınız?

Karar sizin. Bu kararı verip uygulamaya koymak, dönüşüm yaşamak kolay değil.

Beyin, güvenli yolu seçer

Değişim her zaman zordur. Beynimiz değişime karşı hep ayak direr. Türlü yollar bularak kaçış yapmaya çalışır. Çünkü onun görevi sizi hayatta tutmaktır ve güvenli yolu seçer. Ancak gelişim beynimizin bu güvenli seçimlerine karşı çıkmaktan geçer. Yeni dünyaya, yeni normlara göre dönüşüm göstermek için, geride kalmamak için, başarılı olmak için stratejilere ihtiyacımız var.

Dünyada başarıya ulaşmış, kriz anlarında yeni icatlar gerçekleştirmiş, problem çözmüş liderlere, yöneticilere, iş insanlarına baktığımızda bu stratejilerin ipuçlarını görmek mümkün. Elon Musk, Richard Branson, Steve Jobs, Nelson Mandela gibi dünyada farklılık yaratmış başarılı liderlerin alışkanlıklarını, ortak yönlerini üç kategoride birleştirmek mümkün.

1- YÜKSEK ENERJİ:

Başarılı bir CEO’nun veya liderin etkili konuşmasını, sunumunu izlediğinizde gözünüze ilk çarpan yüksek enerjisi olacaktır. Aktif ve enerjik yapısıyla anında kendisini dinleyenleri etkilemeyi başarır. İnsanlar enerjisi yüksek olan kişilerle birlikte olmak ister, onlarla çalışmak isterler. Liderlerinin gelecek hakkında coşkulu, enerjik ve olumlu olmasını beklerler. Coşkusu ve enerjisi yüksek olan liderlerden daha fazla ilham alır ve motive olurlar. Peki, yüksek enerjiye nasıl ulaşılır? Öncelikle zihinsel olarak yüksek enerji ile yaşamaya karar vermek gerekiyor. Problemler ve zorluklar karşısında yüksek enerji ve coşkuyu korumanın getirilerine inanmak lazım. Hayata pozitif açıdan bakabilme, bardağın dolu tarafını görebilme, yaşananlardan olumlu anlam çıkarabilme becerisi yüksek enerjinin kaynaklarının başında geliyor. Elbette, sağlıklı yemek ve spor alışkanlığı, düzenli uyku ve dinlenme de enerji için önemli faktörler. Ancak her şey zihinsel olarak hazır olup yüksek enerjili bir insan olmaya karar vermekle başlıyor. Enerji; cesaret, inanç, kararlılık, tutku gibi pozitif duygulardan üretiliyor. Pozitif duyguları hissettikçe, vücudunuz daha fazla hareket ediyor ve daha enerjik oluyorsunuz. Şöyle bir düşünün. Enerjisi düşük birisi ile çalışmak ister misiniz? Enerjisi düşük bir lider size ilham verebilir mi? Bu sorulara yanıtınız hayır ise, siz de enerjinizi yükseltmeyi önceliklendirin.

2- ETKİLİ İLETİŞİM:

Yazdığı kitaplarla dünya çapında üne kavuşmuş Esther Perel’in söylediği muhteşem bir söz var: “Etkili insan ilişkileri fırsatlara acılan kapıdır.” Başarılı bir lider, başarılı bir iş insani olmak istiyorsanız, etkili iletişim ile insanların ihtiyaçlarını anlamak, onlara ilham kaynağı olmak çok önemli. Dünyada başarılı olmuş şirketlerin CEO’larını dinlediğiniz zaman insana verdikleri önemi hemen görürsünüz. Yüksek Performans ve Strateji Koçu Tony Robbins’in söylediği gibi “Başarıyı daim kılmak istiyorsanız ürettiğiniz ürüne değil müşterilerinizi ve birlikte çalıştığınız insanları mutlu etmeye odaklanın.”

3- AMAÇ VE VİZYONA ODAKLANMAK:

Eğer net bir amacınız ve vizyonunuz varsa enerjiniz de yükseliyor, insanları etkilemeniz de kolaylaşıyor. Hayat amacınız nedir? İşinizi yaparken hangi amaçtan kuvvet alıyorsunuz? İdeal bir gelecek planınız (vizyonunuz) var mı?

Steve Jobs, Apple’in başına geçtiğinde, Elon Musk Tesla’yı kurduğunda, dünyayı değiştirme vizyonuyla harekete geçerek başarılı oldu. Amaçları kendi güçlü özelliklerini kullanarak bu vizyona emin adımlarla ilerlemekti. 2022 yılı türlü zorluklara gebe görünüyor. Enerji, etkili iletişim ve odaklanmak...

Bu üçüne zaman ayırıp, insanların hayatlarına değer katmanın yollarını bıkmadan usanmadan ararsanız kendi markanızı yaratıp problemleri fırsata çevirebilirsiniz. Hayat, fırtınanın geçmesini beklediğimizde değil, fırtınada fırsat yarattığımızda, yağmur altında dans edip keyif aldığımızda yaşanmaya değer.