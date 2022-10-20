Yakup Sabancı, Alman devi Eibach’ı Türkiye’ye getirdi

Türkiye’nin önde gelen holdinglerinin kuruluşunda imzası bulunan Sabancı Ailesi’nin ilk bağımsız girişimcisi olarak bilinen Birlas Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Sabancı, otomotiv alanındaki şirketleriyle yoluna emin adımlarla devam ediyor.

1990’da kendi işini kurmak amacıyla Sabancı Holding’den ayrılma fikrini ilk kez amcası, iş yaşamının unutulmaz ismi Sakıp Sabancı’ya açan, iznini aldıktan sonra otomotiv sektörünün çeşitli dallarına uzanacak yatırımlarının startını veren Yakup Sabancı, 32 yılda sektörünün önemli yatırımcıları arasına girmeyi başardı.

Başında bulunduğu; janttan lastiğe, servis hizmetlerinden, pek çok markanın temsilciliğine uzanan geniş alanda faaliyet yürüten Birlas, geçtiğimiz günlerde önemli bir iş birliğine daha imza attı. Birlas, after market, OEM (Türkiye otomotiv ana sanayi) tedariği ve önümüzdeki süreçte üretime dönük çalışmak üzere, Alman endüstriyel yay devi Eibach ile distribütörlük anlaşması imzaladı. Anlaşma için geçtiğimiz haftalarda Eibach kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Wilfred Eibach İstanbul’da Yakup Sabancı ve ekibinin konuğu oldu.

Hali hazırda temsilcilik olarak başlayan iş ilişkisinin ileriki dönemde üretime de uzanacağını ve kurulan yapının Türkiye’de başta Koç Holding’in amiral şirketleri olan Ford Otosan ve Tofaş olmak üzere, otomotivin devlerine tedarik sağlama yönünde faaliyet yürüteceğini belirtelim.

Türkiye otomotiv pazarına hizmet verecek

Eibach Yönetim Kurulu Başkanı Wilfred Eibach, yeni işbirliğiyle ilgili olarak, “İş birliğimiz ve anlaşmamız ile Türkiye’de hedeflerimizi büyütüyoruz. Yakup Sabancı şirketi Birlas Grubu ile after market ve spor yay üzerine after market ile başlayacak çalışmalarımızla aynı zamanda, Türkiye’deki otomotiv üreticilerinin amortisör tedarikçisi olmaya evrilecek ortamı hedefliyoruz” diyor.

Birlas Şirketler Grubu Başkan Yardımcısı Serdar Demirdağ ise “Almanya’nın dünya çapındaki şirketlerinden birine Türkiye’ye ‘hoş geldin’ diyoruz. Üstlendiğimiz yeni sorumlulukla Alman şirketin Türkiye’deki yeni adımlarını atacağız. Üretime dönük yatırımın da hedefte olduğu bu distribütörlük anlaşmasını imzalamaktan mutluyuz” şeklinde konuştu.

Otomotivde dünya markalarının temsilcisi

Sabancı Holding’in temellerini atan Hacı Ömer Sabancı’nın 6 çocuğu içinde kamuoyunun az tanıdığı isim olan İhsan Sabancı’nın oğlu Yakup Sabancı, ablası Güler Sabancı ile birlikte şimdilerde müze olan İstanbul Emirgan’daki Atlı Köşk’te kuzenleriyle geçen çocukluk döneminde, üniversite öğrenimi sonuna kadar uzun süreli yurt dışında yaşadı. Yakup Sabancı’nın 1990’da kurduğu Birlas’ın temsilcisi olduğu markalar arasında İtalyan OZ ile MSW jantları, K&N Filtre ve portföye yeni gren AEM Filtre yer alıyor. Bridgestone Motorsiklet ile Mickey Thompson lastiklerinden sonra en son Alman Vogtland’in dağıtımına da başlandı. 120.000 adet lastik saklama kapasitesine sahip Birlas Lastik Oteli ile yazlık /kışlık lastik saklama konusunda bu alandaki en büyük lastik oteli hizmetini veriyor.

71 yıllık Alman

Alman Eibach şirketi 2021 yılındaki 140 milyon Euro cirosunu Almanya, ABD ve Çin fabrikalarındaki üretimleri ile elde ediyor. Eibach, en hassas küçük yaydan, otomobil ve ticari araç amortisörüne ve tren yaylarına kadar pek çok alanda hassas üretim ile biliniyor. Yılda 5 milyon adet yay üreten şirket 1951 yılında kuruldu.

Elektrikli bisiklet alanına iddialı girdi

Yakup Sabancı’nın 1999 yılında kurduğu Birlas Şirketler Grubu, yeni nesil araç üretimiyle de sektöründe öne çıkıyor. Yasco markasıyla motosiklet ve scooter lastiği üreten şirketin son ürünü E-bike elektrikli bisiklet oldu. Almanya’dan ithal edilen parçalarla Türkiye’de üretilen elektrikli bisikletlerin ABD ve Kanada’ya ihracatı için hazırlıklar da masada. 25 km hıza sahip Yasco E-bike, tek şarjla 50 km menzile sahip. 6 saatte şarj olan lityum iyon pile sahip E-bike, katlanabiliyor.

Franchise sistemi ile yeni girişimcilerin önünü açıyor

Birlas’ın lastik servisi ve bakımında yıllara dayalı uzmanlığı bulunuyor. İki yıl önce şirkette önemli bir karar devreye alındı. Bu alanda yaygın bir ağa ulaşılması adına franchise sistemi devreye sokuldu. Servis markası Birlas Garage, franchise yoluyla 2022 sonunda, Türkiye genelinde 30 mağaza ile hizmet verecek. Herhangi bir loyalt bedel istenmeyen Birlas Garage’da sektörün içinden girişimci ve bin metrekare büyüklüğünde servis alanı öncelikli beklentiler arasında. Modele liderlik yapan Birlas Seyrantepe merkezin, bugün 2 bin 500 metrekare alanda, cafe hizmeti de vererek günde üç noktada 300 araca servis sunduğunu belirtelim. Birlas’ın diğer franchise hamlesi de YASCO Motorsports adıyla motosiklet lastik merkezleri kurmaya başlayan yatırımıyla geldi. İlki İstanbul’da açılan YASCO Motorsports, Birlas Garage ile birlikte şirketin iki franchise ağını oluşturacak.