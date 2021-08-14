Yalçındağ, Türk-Amerikan ikili ticaretinin 2021 yılı ilk altı ayını değerlendirdi

Mehmet Ali YALÇINDAĞ - Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı

Küresel salgın sebebiyle karantina uygulamaları ve çeşitli kısıtlamalarla geçirdiğimiz 2020 yılının ardından, yaygın aşılanmanın başlamasıyla birlikte günlük hayatta ve dolayısıyla küresel tedarik zincirinde hızlı bir toparlanmaya şahit oluyoruz. Bunun en belirgin ve heyecanlandırıcı emarelerinden birini Türk-Amerikan ticaret verilerinde görmeye başladık. Küresel salgının tüm yıkıcı etkilerine rağmen 2020 yılının ilk altı ayında ABD’ye olan ihracatını %6,5 oranında artırma başarısını gösteren ülkemiz, 2021 yılının ilk altı ayında bir önceki yıla göre %46,7’lik güçlü bir yükselişe imza attı. Ülkelere göre ihracat istatistiklerine baktığımızda, 2021 yılının ilk altı ayında ABD’ye olan ihracatımız 6,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşerek, 6,2 milyar dolar seviyesindeki Birleşik Krallığı geride bırakmış oldu. Halı, kimya, otomotiv, hazır giyim ve savunma ve havacılık sanayi bu yükselişte ilk sıralarda yer alan sektörler. Genel sıralamada Almanya’nın ardından Türkiye’nin en büyük ikinci ihracat ortağı konumuna gelen ABD’nin, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerimizin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız aracılığıyla ilk sıraya yükselebilme potansiyeline sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Bu noktada, iki ülke başkanlarının 14 Haziran 2021 tarihinde NATO Zirvesi kapsamında Brüksel’de gerçekleştirdikleri görüşmenin önemine dikkat çekmek isterim. TAİK olarak, bu toplantı öncesinde Amerikan Şirketler Derneği (AmCham) ile birlikte her iki başkana da iletilmek üzere bir mektup yazdık. İki ülkenin özel sektörünü temsilen, ekonomik ve ticari işbirliği imkânlarının gündemimizi bir süredir meşgul eden anlaşmazlıklar tarafından gölgelememesini arzu ettiğimizi belirttik. Sorunların çözüme kavuşturulması için ekonomik ve ticari ilişkilerimizin güçlendirilmesinde fayda olduğuna yönelik inanç ve kararlılığımızın altını çizdik. Nitekim toplantıda, süregelen anlaşmazlıklara rağmen iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik fikir ve yaklaşım birliği sergilenmesi Türk ve Amerikan iş dünyası tarafından heyecanla karşılandı.

Bugün bu çabaların meyvesini topluyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. İnanıyoruz ki, ilerleyen zamanlarda, özellikle salgının hayatımızdan komple çıkmasıyla birlikte iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler beklentilerin de ötesine ulaşacaktır.

İki ülke arasındaki stratejik iş birliği ivme kazanacak

İki ülke arasında ekonomik ilişkilerde yaşanan yükseliş sadece dış ticaret rakamları ile tek boyutlu kalmayacak. Aynı zamanda, stratejik alanda artan bir iş birliğine tanıklık edeceğiz. TAİK olarak 2020 yılında Boston Consulting Group (BCG) ile hazırlamış olduğumuz “Covid-19 Bağlamında Türkiye-ABD Ekonomik İlişkilerini Yeniden Düşünmek” başlıklı çalışmamızda, tedarik zincirlerinde yaşanan değişimler sonucu iki ülke arasında stratejik alanda da iş birliği potansiyelinin arttığını tespit etmiştik. Özellikle de Afrika bölgesinde altyapı, inşaat ve enerji alanlarında ciddi bir iş birliği potansiyeli söz konusu. Bu bağlamda ABD Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ticaret Temsilciliği, Enerji Bakanlığı, Amerikan Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumu (DFC) ve ABD Ankara Büyükelçiliği ile üst düzey görüşmelerimiz devam ediyor. Uzun yıllardır Afrika’da faaliyet yürüten ve hem kalite hem de güven anlamında kendini ispatlamış Türk firmalarımızı, Amerikan finansmanı ile buluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kıtada artan Çin etkisini dengelemek isteyen ABD tarafının bu projemizden duyduğu heyecanı ayrıca belirtmek isterim.

Yine bahsi geçen raporun çıktıları arasında görüyoruz ki, iki ülke arasında bir dijital koridor oluşturulması için büyüyen bir potansiyel söz konusu. Bu doğrultuda Facebook’un Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Başkanı Derya Matraş’ın liderliğinde bir çalışma grubu oluşturduk. Facebook ile ortak bir çalışma yürütüyoruz. Kısa zaman içerisinde bu çalışmanın sonuçlarını da Türkiye ve ABD’deki muhataplarımızla paylaşıyor olacağız. Buradaki temel amacımız, Türkiye’nin startup ve yazılım dünyasında uyguladığı kamu politikalarının maksimum verimliliğe ulaşması; Peak Games gibi unicorn adı verilen ve değerleri 1 milyar Dolar’ı aşan yeni girişimlerin çıkması; ülkemizde dijital alanda rekabet ortamının iyileştirilmesidir. Bu doğrultuda Facebook’un yanı sıra, çok sayıda girişimciyle ve yatırımcıyla yakın çalışma içerisindeyiz.

Öte yandan, ülkemizin son yıllarda enerji ithalatında ABD’nin artan bir paya sahip olduğunu görüyoruz. Daha önce farklı ülkelerle imzalanan BRENT tipi ham petrole ve petrol ürünlerine endeksli, “al ya da öde” (take-or pay) hükümleri içeren uzun vadeli sözleşmeler son bulacak. Bu bağlamda, gerek doğrudan yabancı yatırım çekilmesi gerek Türkiye’nin Amerikan LNG’si açısından Türkiye’nin bölgesinde bir ticaret merkezine dönüşmesi ve piyasanın daha rekabetçi bir zemine oturması amacıyla bir çalışma grubu oluşturduk. Ülkemizin lider enerji firmalarının yer aldığı grubumuz, Türk ve Amerikalı enerji oyuncuları ile yakın temas içerisinde. Geçtiğimiz günlerde ABD Enerji Bakan Yardımcısı David Turk ile bir görüşme gerçekleştirdik. TAİK olarak hedeflerimizi, beklentilerimizi ve faaliyetlerimizi paylaştık. Sayın Bakan Yardımcısı da bu girişimimizden duyduğu heyecanı dile getirdiler.

ABD’ye yaklaşımımız yerelden başlıyor

36 yıllık bir iş dünyası kuruluşu olarak görüyoruz ki, ABD ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi geliştirmek ve Amerikalı karar alıcılar ile daha yakın temas kurmak için çalışmalarınıza yerelden başlamak gerek. Bu amaçla TAİK çatısı altında Kaliforniya, Florida, Illinois, New York, Teksas, Virginia ve Massachusetts özelinde 7 farklı eyalet komitesi oluşturduk.

TAİK olarak her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz American-Turkish Conference (ATC) ve Turkey Investment Conference (TRICON) etkinliklerinin yanı sıra artık her yıl gelenekselleşecek şekilde bahse konu eyaletlerde de üst düzey katılımlı toplantılar düzenlemeyi planlıyoruz. Florida ve Kaliforniya bu bağlamda bir nevi pilot uygulamalarımız olacak. Florida’da faaliyet yürüten çok sayıda Türk iş insanını ABD iş dünyası ile daha yakın bağlar kurmak üzere yılda iki defa Miami’de bir araya getireceğiz. Ayrıca Kaliforniya bilindiği gibi Silikon Vadisi’nin yer aldığı bir teknoloji üssü. Yine bu eyalette iki ülke iş dünyaları arasında daha sağlam köprüler kurmak üzere gelenekselleşecek organizasyonlar gerçekleştireceğiz. Bu sayede ilgili eyaletlerdeki Türk yatırımlarını Amerikalı karar alıcılara daha iyi anlatmayı ve ABD’de faaliyet yürüten iş dünyamızı konsolide etmeyi amaçlıyoruz.

Serbest ticarete bir adım daha yaklaşacağız

Geçtiğimiz Mart ayında ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından, aralarında ülkemizin de olduğu Avusturya, İspanya, Birleşik Krallık ve Hindistan gibi bir grup ülkeye, uygulamakta oldukları dijital hizmetler vergisi nedeniyle çeşitli sektörlerde %25 ek gümrük vergisi gündeme getirildi. Türkiye özelinde toplam 310 milyon Doları bulması öngörülen ek gümrükler, halı, mücevherat ve tekstilde belli ürünleri kapsayacak.

TAİK olarak bu konuda ülkemiz iş dünyasının sesini USTR ile paylaşmış ve ABD makamları tarafından yürütülmekte olan soruşturmayı yakından takip ettik. Her ne kadar ek gümrük uygulanmasına karar verilmişse de uygulamanın Kasım 2021 sonuna ertelendiğini belirtmek isterim. Müzakerelerimizden çıkacak olumlu sonuçla birlikte, ikili ticaretimizde bütün engelleri aşmış ve Cumhurbaşkanımız tarafından da sıklıkla dile getirilen Serbest Ticaret Anlaşmasına bir adım daha yaklaşmış olacağız.