Yalın-çevik hibrit bir stratejiye mi ihtiyaç var?

CEMİL ÇINAR - INNOVA Eğitim ve Danışmanlık CEO’su

Global tedarik zinciri dünyasında ‘Leagile Hybrid’ stratejisi gün geçtikçe sıkça adını duyacağımız bir hal alıyor. Bizler ise, bu stratejinin bileşenlerini ayrı ayrı tanıyoruz ve iş akış süreçlerimizde bu bileşenleri uygulama yolunda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu sebeple, bu yazımda bu iki düşüncenin bileşimi olan hibrit strateji ile Leagile stratejisini ele alacağım.

Leagile; en uygun maliyeti baz olarak esneklik ve rekabet gücü elde etmeyi amaçlamaktadır. Yalın ve çeviklik farklı kavramlar olmalarına rağmen, doğru kurgulanmış bir tedarik zinciri ile amaca hizmet edebilir.

Leagile stratejisinde, hammadde ve ürün bileşenlerinin belirsizliğinin nispeten düşük olması sebebiyle tedarik kısmından ayrılma noktasında değer yaratmayan faaliyetler yüksek oranda elenerek yalınlaştırılır. Tabii yalınlığın derecesi ürüne veya hizmet verdiğiniz sektöre göre değişebilmektedir. Yalınlaşma düşüncesi uygulamaya alındıktan sonra, şirketler talep tahminleri, risk ve müşteri talebi analizleri oluşturmaya başlamaktadırlar. Yapılan tüm analizler neticesinde, değişen koşullara ve taleplere göre hızlı şekilde yanıt verebilecek kapasite, malzeme ve işgücü planlaması oluşturulmaktadır.

Leagile stratejisini uygulamak isteyen şirketler tedarik zincirindeki oluşan kayıpları azaltmaya yönelik aksiyonlar gerçekleştirmelidir. Bu kayıpları azaltmak adına; hammadde ve yarı mamul tedariğine ilişkin sıralama ve çizelgeleme operasyonlarında stoklarını en az seviyeye indirgeyecek şekilde planlama ve uygulama yapmalıdırlar. Diğer bir kritik hamle ise, pazardaki değişken koşul ve taleplere anında yanıt verebilmek için fiziksel üretim ve dağıtım da çevik süreçlerin tasarlanmasıdır. Çeviklik sürecinde, satın almadan başlayarak fiziksel üretim ve dağıtım lojistiğinde, üretimi ve dağıtımı destekleyecek dijital süreçleri ile yapay zekâ çözümleri oluşturulan sistemin altyapısına entegre edilmelidir. Son olarak çeviklik hareketini gerçekleştirirken talep ve fiyat değişkenliklerine uyumlu çözümler yaratılmalıdır.

Yüksek kalite ve düşük maliyetin yanı sıra, ortaya çıkan israfı ortadan kaldırmaya odaklanan yalın kavramının, pazarın niteleyici koşullarını yarattığı ancak tek başına bu talebin esnekliğe yanıt vermeyi garanti edemediği görülmektedir. Bu süreçte Leagile kavramı ise, bizlere yalın kavramının yanı sıra bir tedarik zincirinde pazarın niteleyicisinin ve kazananı olarak talebe yanıt verme süresini ve hizmet düzeyi özelliklerini getirerek rekabetçi profili tamamlayan çevik stratejisinin de gerekli olduğunu anlatmaktadır.

İNNOVA Kurumsal Eğitim ve Danışmanlık olarak sunduğumuz Tedarik Zinciri Yönetim Danışmanlığı konularında Leagile felsefesi ile ihtiyaçların tespit edilmesinden projelendirme aşamasına ve hatta saha uygulamalarına kadar ki süreçlerinizde E2E (uçtan uca) geniş bir servis yelpazesi ile müşterilerimizin rekabet gücünü artırmayı amaçlıyoruz.