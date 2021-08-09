Yalnız kalan kurum

Bu sıfatın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için söylendiğini tahmin etmek zor değil. Bizzat Başkanı tarafından da dile getirilen bu sıfat, aslında bir gerçeğin de itirafıdır.

Yeri gelmişken bir de düzeltme yapayım. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ya da merkez bankam denmez. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası doğru söylemdir.

Başkan Kavcıoğlu son yaptığı toplantıda. Enflasyonla mücadelede yalnız kaldıklarını söyledi. Bu serzeniş aslında kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla türündendi. Kavcıoğlu, yüksek enflasyonla mücadele ederken, sanayiciden ve vatandaştan destek istedi. Halbuki doğru adres ekonomi yönetimi ve hükümet olmalıydı.

Türkiye’de tarım politikalarını Merkez Bankası Başkanı belirlemez. Artan gıda fiyatlarının sorumlusu tarım bakanıdır. Ya da ticaret hayatındaki yanlış politikalarda olduğu gibi. Ülkenin hukukuna güvenmeyen yabancı sermayenin girişi durduğu için yaşanan kur şokunun sorumlusu da Merkez Bankası değildir. Adalet ve ekonomi bakanlığı güveni inşa ederse yabancı yatırımcı ülkeye gelir. Aynı şekilde gümrüklerde yaşanan hukuksuzluğun ve kaybedilen milyarlarca doların sorumlusu da Başkan Kavcıoğlu değildir.

Politikayı hükümet, politika faizini de Merkez Bankası belirler. Hükümet doğru politikaları belirlemek yerine faizin ve kurun ne olmasını söylerse o zaman bağımsız bir merkez bankasından da bahsedilemez. Örneğin Merkez Bankası sahadaki taşları temizler. Sahada top koşturup gol atması gereken ise hükümettir. Gol yiyince Merkez Bankası’nı suçlu ilan etmek haksızlıktır. Yani enflasyonla mücadeledeki başarısızlık sadece merkez bankasının değildir.

Sanılanın aksine enflasyon sebep faiz sonuçtur. Enflasyonu düşürmeden faizler düşmez. Borçlanarak ve tüketerek artan ticaret de enflasyonu kalıcı olarak düşürmez. Tüketimi kısarak da enflasyon düşmez. O zaman da ekonomide durgunluk olur. Enflasyon sadece ve sadece üreterek, katma değerli üreterek ve malını değerinde satarak artan gelirler ve tasarruflarla düşer. O zaman yatırım daha fazla olur.

Uygulanan yanlış politikaların faturası maalesef vatandaşa kesiliyor. Kitabına göre iş yapanlar kazanıyor. Oyunu kurallarını yeniden yazmaya kalkarsanız sistemin dışında kalırsınız.