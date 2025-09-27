Google Haberler

Yalnızlıkta yalnız değilsiniz

KONUK YAZAR

KONUK YAZAR

Tüm Yazıları

PROF. DR. TAYFUN DOĞAN ( Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü )

Son zamanlarda “yalnızlık sal­gını” ifadesini sıklıkla duyma­ya başladık. Yapılan araştırmalar dünya genelinde yalnızlığın arttı­ğını ve bu durumun bir halk sağ­lığı sorunu olmaya doğru gittiğini göstermektedir. Eskiden yalnızlık daha çok yaşlı bireylerde görülen bir durum olarak kabul edilirdi. Ancak yetişkinler üzerinde ger­çekleştirilen araştırmalar, her yaş grubundan insanlarda yalnızlık oranlarının arttığını ortaya koy­maktadır.

Kişilerarası ilişkiler alanında­ki çalışmalarıyla bilinen Harry S. Sullivan yalnızlığı, başka insan­larla yakınlık kurma ihtiyacının yeterince karşılanamaması sonu­cu ortaya çıkan oldukça nahoş ve rahatsız edici bir yaşantı olarak nitelendirmiştir. Dr. Louis Cozo­lino, doğumdan ölüme kadar hepi­mizin bizi arayan, bize ilgi göste­ren, kim olduğumuzu merak eden ve kendimizi güvende hissetme­mize yardım eden insanlara ihti­yacımız olduğunu; ilişkilerin bi­zim doğal habitatımız olduğunu belirtmektedir. Yalnızlık ise doğa­mıza uygun değildir. Atlantik ok­yanusunu elli bir günde teknesiyle tek başına geçen W. Carl Jackson: “İkinci ayda yalnızlık dayanılmaz bir şekilde acı vericiydi. İnsan­lar olmaksızın hayat anlamsızdı. Kesinlikle nefes alıp veren, konu­şabileceğim birisine ihtiyaç duy­dum” diyordu.

“Tek başına değildim ama müthiş yalnızdım”

Yalnızlık, oldukça güçlü bir bi­çimde hissedilen öznel bir yaşan­tıdır. Yalnızlık durumunda birey kendisini anlaşılmamış, kimsesiz ve çaresiz hissedebilir. Ayrıca his­sedilen bu rahatsızlık verici duy­gu, niceliksel olmaktan ziyade ni­teliksel bir durumdur. Yani kişi etrafında başka insanlar varken de yalnız hissedebilir. Söz gelimi, Üsküdar Meydanı’nda on binlerce kişinin içinde yürüyen ya da bank­ta oturan bir kişi son derece yo­ğun bir yalnızlık yaşıyor olabilir. Bir baba ya da genç evinin içinde, ailesinin yanında yapayalnız his­sediyor olabilir.

Hastanede onlar­ca hastanın içinde ya da sınıfta pek çok öğrencinin arasında kişi tahammülü zor bir yalnızlık yaşı­yor olabilir. Kucağında bebeğiy­le gezen bir annenin, yalnızlıktan bunalmış olabileceği de kimse­nin aklına gelmeyebilir. Japon ya­zar Haruki Murakami bu durumu, “Yalnızdım, tek başına değildim ama müthiş yalnızdım” diyerek veciz bir şekilde ifade etmektedir. Aslında pek çok insan görünme­yen bir yalnızlık içindedir. Bunu birileriyle paylaşamadıkları için de diğer insanlar tarafından fark edilmezler. Şair Özdemir Asaf’ın dediği gibi yalnızlık paylaşılmaz, zaten paylaşılsaydı yalnızlık ol­mazdı.

Yalnızlıkla başa çıkabilmek için öncelikli olarak nedenlerini anla­mak gerekmektedir. Sosyal bir acı olarak nitelendirebileceğimiz bu duygunun nedenleri de özneldir ve kişiden kişiye değişebilmekte­dir. Kimseyi beğenmediği ya da in­san seçtiği için kibrinden dolayı yalnız kalan insanlar olduğu gibi aşırı bireyselci bir toplumda ya­şadığı için bu duyguyu derinden hissedenler de bulunmaktadır. Bi­reysel nedenler olarak değerlen­direbileceğimiz, aşırı duyarlı ol­mak, sosyal beceri eksikliği, öz­güven yoksunluğu, reddedilme duyarlılığı ve sosyal fobi nedeniy­le yalnızlık çeken insanlar da az değildir.

Fiziksel olarak kendisi­ni beğenmeyen ve bedensel görü­nüş kaygısı yaşayan, dolayısıyla insanların arasına karışmak iste­meyen kişileri de unutmamak ge­rekir. Ruh sağlığı sorunları yaşı­yor olmak da yalnızlığın nedenle­ri arasında gösterilebilir. Birçok kişi mutluyken, psikolojik sorun­lar yaşıyor olmak ya da en basitin­den üzgün olmak kişiyi yalnızlı­ğa itebilmektedir. Bunların dışın­da, değişik nedenlerle gerçekten etrafta insan olmaması, yoğun ve yorucu şehir yaşamı, hastalık, en­gellilik, bekarlık, yaşlılık, mahkû­miyet, göçmenlik, işsizlik ve sos­yal dışlanma gibi pek çok neden­den dolayı da insanlar yalnızlığa mahkûm olabilmektedir.

Yalnızlığın bedelleri

Yalnızlığın nedenleri gibi so­nuçları da oldukça çeşitlidir. Ön­celikli olarak, yalnızlık hem men­tal hem de fiziksel sağlık açısın­dan oldukça risklidir. Yalnızlık, ruh sağlığı açısından, depresyon ve anksiyetede artışa, düşük öz­saygı ve değersizlik hissine, umut­suzluğa ve yaşam memnuniyetin­de azalmaya neden olabilmekte­dir. Yine kronik biçimde yalnızlık çeken bireylerin stres düzeyleri ve buna bağlı olarak kortizol düzey­leri oldukça yüksektir. Yalnızlığın fiziksel açıdan maliyeti de olduk­ça ağırdır. Uzun süreli yalnızlık içinde olmak, bağışıklık sistemi­nin zayıflamasına ve kişinin en­feksiyonlar/hastalıklara açık hale gelmesine neden olmaktadır. Yal­nız bireylerde, kalp-damar has­talıkları görülme sıklığı artmak­ta, kronik hastalıklarda kötüleş­me görülmekte ve yaşam süresi de kısalmaktadır. Araştırmalar, yal­nızlığın bağımlılık riskini artıran bir psikososyal faktör olduğunu göstermiştir. Yalnız insanlar, ya­şadıkları duygusal boşluğu doldu­rabilmek için alkol ve madde kul­lanımına, dijital bağımlılıklara ve yeme bağımlılığına yönelebilmek­tedirler. Özellikle duygusal yeme, yalnızlığın sık görülen sonuçların­dan biridir. Öte yandan yalnızlık bağımlılığa neden olabilmekte, ba­ğımlılıkta kişiyi daha fazla yalnız­lığa itebilmektedir. Yani yalnızlık, bağımlılığın hem nedeni hem de sonucu olabilmektedir.

Peki yalnızlıkla başa çıkmak için ne yapabiliriz? Bunu da bir sonraki yazıda ele alacağım.

Sağlıcakla kalın.

Yazara Ait Diğer Yazılar
Piyasa Özeti
Borsa 11.151,20 -1,99 %
Dolar 41,5663 0,20 %
Euro 48,6711 0,36 %
Euro/Dolar 1,1702 0,31 %
Altın (GR) 5.025,55 0,50 %
Altın (ONS) 3.760,24 0,30 %
Brent 68,7100 -0,07 %
Çok Okunanlar