Yangından etkilenen orman köyleri yeniden inşa edilecek

Afet bölgesinin yaralarını sarması için “Sosyal Pazaryeri” uygulaması devreye girdi. Nef Vakfı ile de yanan köyleri yeniden inşa etmek üzere büyük bir projenin anlaşması yapıldı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen yangın görüntüleri yürekleri sızlatıyor. Yüzlerce can, ormanlarla birlikte yok olurken, orman yangınlarının bulunduğu bölgede sivil dayanışma da dikkat çekiyor. Deprem ve sel felaketlerinde olduğu gibi afet bölgesinde yine müthiş bir sivil dayanışma söz konusu. Türkiye’nin dört bir yanından gelen sivil toplum kuruluşlarının profesyonel destek ekipleri, AFAD ve Kızılay ile koordineli çalışıyorlar. Bu çalışmalarda tüm profesyonellerin dikkat çektiği bir konu var: Verimli yardım. İhtiyaç Haritası Yönetim Kurulu Üyesi Esra Arslan, yangının deprem gibi olmadığını, dolayısıyla yardımların da daha bilinçli yapılması gerektiğini söyleyerek bu konuya dikkat çekiyor. Afet bölgelerindeki ekiplerle sürekli temasta olduklarını söyleyen Arslan ile çalışmalar hakkında konuştuk. “Kızılay ve AFAD koordinasyonunda bölgeye, profesyonel olmayan kimsenin destek vermek üzere girmesine izin yok. Çünkü hem can güvenliği hem de yürüyen çalışmaların etkinliği açısından risk artıyor. Yangın deprem gibi olup-biten bir felaket değil. Desteğin süreci farklı. Şu anda yardım etmek isteyen herkesin programını buna göre değerlendirmesi gerekiyor” diyor Arslan.

Orman köyleri yeniden ayağa kalkmalı

Yangın bölgelerinde kaybedilen hayvanlar ve doğal hayatın yok olması endişenin başka bir boyutu. Onlarca köyün yangında yok olduğunu hatırlatan Esra Arslan, bu kişilerin yeniden yerlerinde hayatlarına dönmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bunun için İhtiyaç Haritası ve Nef Vakfı, hızlıca ortak bir proje geliştirmiş. Erden Timur başkanlığındaki vakıf ile İhtiyaç Haritası, yangından etkilenen köylerin yeniden inşa edilmesi için kolları sıvamış. Köyler yeniden inşa edilecek. Maliyetin önemli kısmı Nef Vakfı tarafından karşılanacak. İhtiyaç Haritası da bu maliyete katkı sağlayacak. Esra Arslan, “Şu anda valiliklerden köy isimlerinin gelmesini bekliyoruz. Gelen isimlere göre projeyi hayata geçireceğiz” diyor.

Sosyal Pazaryeri çalışmaya başladı

Öte yandan daha önceki doğal afetlerde, özellikle İzmir depreminde etkili şekilde çalışan Sosyal Pazaryeri altyapısı, yangın afetinde AHBAP ve İhtiyaç Haritası birlikteliğinde uygulanacak. Platform, orman yangınından etkilenen bölgeler için aktif halde. Çalışma ile bölgeye yardım etmek isteyenler, söz konusu yerleşim yerlerinde bulunan esnaftan alınan ürünlerle ihtiyaçların giderilmesine destek olabilecekler. Esra Arslan, “Bu sayede bölgedeki esnafı destekleyerek yaraların yarılmasını hedefl iyoruz” diye anlatıyor projeyi.

KOORDİNASYON İÇİN AFET HARİTASI ÇIKARILIYOR

İhtiyaç Haritası Yönetim Kurulu Üyesi Esra Arslan, yardımların daha verimli yapılması ve israf edilmemesi için ihtiyaca göre ilerlemek gerektiğinin altını çiziyor. Daha önce de benzer manzaraların görüldüğünü, çöpe giden yardımlar olduğunu aktaran Arslan, şöyle devam ediyor: “Şu anda da yangın bölgesine çok sayıda yardım geliyor. Fidanlar konusunda zaten uzmanlar şu anda erken olduğunu, yangın hala devam ederken daha farklı ihtiyaçlar bulunduğunu aktarıyorlar. Bu anlamda daha günün ihtiyacına göre destek alınması verimliliği artıracaktır.” Bunun için İhtiyaç Haritası, www.afetharitasi.org adında bir platform kurdu. Her noktadan ihtiyaçlar bu haritaya yüklenecek. Esra Arslan, destek vermek isteyenlerin bu haritaya bakarak ihtiyaç bazında yardım sunmaları çağrısında bulundu.