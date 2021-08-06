“Yangının söndürülmesinde yetki kimde ” tartışması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yerleşim yerlerindeki yangının söndürülmesinde sorumluluğun birinci derecede belediyelerde olduğunu söylemesinin ardından başlayan ‘sorumluluk kimde’ tartışması sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet olarak birinci derecede görevlerinin ormanların bakımı, ıslahı ve yangınlarda ormanların söndürülmesi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı, “Yerleşim bölgelerine geldiğimiz zaman yerleşim bölgelerindeki bu tür yangın vesairelerin sorumluluğu kimin? O da oradaki büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır” dedi.

Muğla, İzmir, Aydın, Denizli Büyükşehir Belediyelerinin, “Bizim burada sorumluluğumuz yok” diyemeyeceklerini belirten Erdoğan, “Açsınlar yerel yönetimlerle ilgili yasayı iyice incelesinler” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bu sözlerine CHP’den yanıt Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’dan geldi. Torun, “Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı’nın açıklamalarını aklamaya çalışırken, kendisini de çamura batırmıştır. Hem belediyelerimizi yok sayacaksınız hem de sıkışınca sorumluluğu belediyelerimize yükleyeceksiniz. Yok öyle yağma. Kimse sıkışınca yan çizmeye, beceriksizliği gizlemeye kalkmasın. Erdoğan önce aynaya baksın” dedi.

Torun, 6831 Sayılı Orman Kanunu ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın görev ve yetkilerine bakıldığında, orman yangınlarıyla ilgili sorumluluğun bakanlıkta olduğunun açıkça görüldüğünü belirterek, CHP’li belediyelerin asli sorumlu olmamalarına rağmen seferberlik başlatarak, 227 araç ve 730 personelle yangın bölgelerine destek verdiklerini söyledi.

“Muhalefet kaos oluşturma peşinde”

Orman yangınları ile mücadele sürerken muhalefet partilerinin kötü niyetli bir şekilde toplumda kaos oluşturma peşinde koştuğunu belirten AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “İçinde bulunduğumuz durum siyasi hesaplarla hareket edilecek bir durum değil” dedi.

Akbaşoğlu, onlarca hava ve yüzlerce kara aracıyla, binlerce personel ve gönüllü vatandaşla yürütülen çalışmanın inkar edilerek "çalışma yapılmıyor" denilmesinin toplumu infiale sürüklemek için bilinçli bir şekilde uydurulduğunu belirtti.

Akbaşoğlu, “Daha yangınlar söndürülmeden yanan alanların imara açılacağı, Kültür ve Turizm Bakanı'nın bu noktada yetkilendirildiği yalanını, bile bile utanmadan dile getirmek açıkça kamuoyunu aldatmak, kandırmak ve yönlendirmek için yazılan kirli senaryonun sözcülüğünü üstlenmektir. Bunların hepsi apaçık yalan, iftira ve uydurma ifadelerdir” değerlendirmesi yaptı.