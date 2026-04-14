Yanlış değil, doğru yapanın yanına kar kalırsa…

Gelişmiş ülkelerde, yüzde 2’lik, 3’lük kayıt­dışılık oranı: “Ekonomik dengeleri bozan”, “Üreteni bitiren” bir oran olarak nitelendirili­yor…

Kayıtdışılığı, “en büyük suç” olarak gören, “en ağır cezayı uygulayan” ülkeler de bulunuyor…

***

Bizde mi?

Kayıtdışı ticaretin yüzde 50’ye yaklaştığını, ti­caretin temsilcileri onaylıyor…

***

Dün Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Ba­ran anlattı: “Devlete olan yükümlülükleri zama­nında ve eksiksiz yerine getirenlerin mağdur ol­duğu bir dönem yaşadık/yaşanıyor…

Vergi sisteminin sağlıklı işlemesi için de ön­celikle üretim ve ticaret alanları düzenlenmesi gerekiyor… Tersi durumda, şu anda yüzde 50’nin üzerinde olduğu söylenen kayıtdışılık daha da artacak ve vergi gelirleri daha da düşecek.”

***

Nedenleri de biliniyor:

Verimsizlik ve kurallara uymama alışkanlı­ğı/kültürü başta olmak üzere; vergi, prim, ham­madde, navlun gibi maliyetlerdeki yükseliş de “kayıtdışılığı” artırıyor…

Eğitimin niteliksizliği ve sonucunda kazanı­lan kültür de “kayıtdışılığı” tetikliyor…

Alım gücündeki düşüş de, “kayıtdışı, kaçak ürünlerin tüketimine” yönlendiriyor…

***

Sonuç mu? Tüm kaynaklarıyla yatırım yap­ma/geliştirme; Ve vergisini tam/zamanında ödeme kültürüne sahip olanları dahi “dönüşü­me” zorluyor; Düzgün tüccarın/üreticinin dahi “kayıtdışı/kaçak üretmeyi/pazarlamayı” düşün­mesi mecburiyeti doğuruyor…

VELHASIL

Kayıtdışı oranındaki düşüşün:

Enflasyonla mücadeleye destek olmaya ilave­ten, piyasa ekonomisinin temellerinin geliştiril­mesine ve verimliliğin yükseltilmesine hizmet et­tiği/edeceği biliniyor…

Kayıtdışı firmaların: Yeni istidam yarattığı düşünülse de; mevcut, verimli ve vergisini/primi­ni zamanında ödeyen, gelirleri artıran firmaların rekabet gücünü erittiği ve sonuçta kalkınma/refah sağlayacak yatırımları engellediği de biliniyor…

Kayıtdışı firmaların: Kamunun kıt kaynakla­rının, verimsiz yatırımlarda kullanılmasına aracı­lık ettiği/edeceği de biliniyor…

***

Makro/mikro verilerde iyileşme, ekonomik kalkınma ve yüksek refah için, kurallara uy­mayanların, yaptığıyla kalmaması;

Kayıtlı ve yükümlülüklerini tam ve zama­nında yerine getirenlerin, getirmeyenlere göre avantajlı kılınması ve hatta ilk aşamada ödül­lendirilmesi gerekiyor…

(Gürsel Baran, bir taşla iki/üç kuş vurulabilecek bir “ödül örneği” de verdi: Yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getiren üretici/tüccar yeşil pasaport ile ödüllendirilerek; daha fazla üretim, ticaret, ihracat yapması sağlanabilir…”)