“Yanlış görüş” Danıştay’dan döndü

Yanlış hesap Bağdat’tan döner” der atala­rımız. Hayatın içinde bu sözü doğrulayan sayısız örnekle karşılaşırız. Özellikle de kamu idaresinin yorum ve uygulamalarında… Aşağı­da değineceğim konu da bu atasözünün vergi hukukundaki güncel bir tezahürü niteliğinde.

Kamu idareleri zaman zaman, herhangi bir yasal değişiklik olmaksızın, yıllardır sürdür­dükleri yerleşik görüşlerini değiştirme yoluna gidebilmektedir. Vergi uygulamasında bu du­rumun sonuçları ise çoğu zaman sadece teknik bir yorum farkı olmaktan çıkmakta, mükellef­ler açısından ciddi maliyetler doğurmaktadır.

İdarenin yerleşik görüşü neden değişti?

Uzun yıllar boyunca Gelir İdaresi, bir limi­ted şirketin anonim şirkete dönüşmesi ve dö­nüşüm sonrası hisse senedi bastırılarak or­taklara verilmesi halinde, bu hisselerin satı­şında Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 81. maddesinde yer alan iki yıllık elde tutma sü­resinin, limited şirketteki payların ilk iktisap tarihinden itibaren hesaplanması gerektiği yönünde görüş vermekteydi.

Ne var ki, mevzuatta herhangi bir değişik­lik olmamasına rağmen, idare yaklaşık 7–8 yıl önce bu görüşünü aniden değiştirdi. Yeni görüşe göre, iki yıllık sürenin başlangıcı ola­rak nevi değişikliği sonrası hisse senetleri­nin bastırıldığı tarih esas alınmalıydı. Vergi tekniği ve hukuki mantık açısından izahı ol­dukça güç olan bu yaklaşım, uygulamada cid­di tartışmalara yol açtı.

Danıştay “Yanlış hesap” dedi

Konu bir dava vesilesiyle Danıştay Üçüncü Dairesi’nin önüne geldi. Daire, 2024/9 esas, 2024/5025 sayılı kararıyla idarenin sonradan benimsediği bu görüşün tersine hüküm verdi.

Danıştay kararında açıkça; tür değiştirme­nin Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. madde­si uyarınca bir devir hükmünde olduğu, bu ne­denle iktisap tarihinin de devralınan şirkette­ki iktisap tarihi olarak kabul edilmesinin yasa gereği olduğu vurgulandı. Yani iki yıllık sürenin hesabında esas alınacak tarih, limited şirkette payların ilk iktisap edildiği tarihti.

Bu karar, aslında idarenin yıllarca savundu­ğu ilk görüşün hukuki temelinin ne kadar sağ­lam olduğunu da ortaya koymuş oldu.

Küçük bir hatırlatma

Buradan vergi alanında kamu görevi yapan­lara küçük ama önemli bir hatırlatma yapmak isterim: Vergi uygulamasında yerleşik bir yo­rumu “ben geldim, artık böyle” anlayışıyla de­ğiştirmenin maliyeti son derece ağırdır. Çünkü idarenin verdiği her görüş, sadece bir yazıdan ibaret değildir; ekonomik kararları, yatırımla­rı ve mükellef davranışlarını doğrudan etkiler.

Eğer bir görüş değiştirilecekse, bunun ya açık bir mevzuat değişikliğiyle ya da en azın­dan önceki görüşten daha üst bir hukuki dü­zenlemeyle yapılması gerekir. Ayrıca, önceki uygulamanın gerçekten hatalı olduğundan da emin olunmalıdır.

Vergi Usul Kanunu’nun unutulmaması gereken maddesi

Vergi Usul Kanunu’nun 3. maddesi bu nokta­da son derece yol göstericidir. Bu maddeye gö­re vergi kanunları, yalnızca lafzıyla değil, ruhu ve amacıyla birlikte yorumlanır. Yazılı ifade ye­tersizse, kanunun konuluş amacı esas alınır.

İdarenin yıllarca sürdürdüğü ilk görüşün de bu temel ilke dikkate alınarak oluşturulduğun­da hiçbir tereddüt yoktur.

Pay senedi – Hisse senedi tartışması

Öte yandan, Türk Ticaret Kanunu’nda ya­pılan terminolojik değişiklikler de zaman za­man gereksiz tartışmalara yol açmaktadır. Yeni TTK’da “hisse senedi” yerine “pay se­nedi” ifadesi kullanılmaktadır. Ancak bu dil değişikliği, vergi uygulamasında kavramın anlamını değiştirmemektedir.

Limited şirketlerde asıl fark, senedin adın­dan ziyade pay devrinin şekline ilişkindir. Limi­ted şirket pay devri; ortaklar kurulu kararı, no­ter onayı ve iyi niyetli üçüncü kişilerin korun­ması bakımından tescil-ilan şartına bağlıdır. Anonim şirketlerde ise nama yazılı pay senetle­ri yönetim kurulu kararı ile pay defterine yazılır ciro ve teslimle el değiştirir. Hamiline yazılı pay senetleri çıkarıldığında Merkezi kayıt kurulu­şuna bildirilmesi gerekiyor. Devir ve teslim de MKK bildirimi ile hüküm ifade ediyor.

Son söz

Umarız ki; bu Danıştay kararı, idarenin yer­leşik uygulamaları değiştirirken daha temkinli davranmasına vesile olur. Vergi hukukunda is­tikrar, en az doğru yorum kadar değerlidir.