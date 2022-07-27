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Yanlış hissetmezsin

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS amurat@etu.edu.tr

Resesyon tartışması sürüyor. Olmaz diyen var. Olsa da yumuşak geçer yorumunu yapan var. Bu teknik konudan bağımsız olarak insanların çoğu ekonomik ve sosyal açılardan iyi hissetmiyor. Sadece Fed değil, diğer merkez bankaları da enflasyonla mücadele kapsamında faiz artırıyorlar. Enflasyondaki artış, buna bağlı olarak faizlerin yükselmesi insanları zorluyor. İzlediğim göstergelerde zayıflık emarelerini görebiliyorum. Faiz artışlarının ekonomik yansımaları yılsonuna doğru belirginleşecek.   

Dünyanın her yerinde politika yapıcıların söyledikleriyle, insanların hissettikleri arasında uçurum var. Örneğin Fed üyeleri, ‘‘Bu istihdam seviyesiyle ekonomide bir durgunluk olmaz’’ diyorlar. Amerikalı iktisatçı Okun tarafından geliştirilen, işsizlik oranıyla enflasyon oranının toplanmasından oluşan sefalet endeksi Nisan 2020’den beri en yüksek seviyesinde. Bu endeksteki yükseliş sefaletin arttığını, ekonomide bozulma olduğunu gösteriyor.

Sefalet endeksi listesi her yıl açıklanıyor. Türkiye 2021’in sonunda listenin 21’inci sırasındaydı. Yılın ilk yarısında enflasyonun hızlanmasıyla sefalet endeksi listesinde üst sıralara çıkmış olabiliriz. Tabii Türkiye’nin bir farkı var. Mesela ABD’de ekonomik aktivite hız kesiyor. Resesyon geliyor. Sefalet endeksi yükseliyor. Bizde büyümeyi destekleyen faktörler fazladır. Bu yıl beklentilerin üzerinde bir büyüme rakamı görülebilir. Tabii kritik olan, toplumun geniş kesiminin bu büyümeyi fark edemeyecek olmasıdır.

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