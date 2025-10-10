Yanlışlar şeffaf olmamayı, şeffaf olmamak ise yanlışları büyütüyor…
Sanayi verileri açıklandı…
Acaba bu veri:
İmalat sektöründe yaşananları, olup biteni, sorunları ayrıntılı bir şekilde anlatabildi mi ve gerektiği kadar şeffaf mı?
***
On yıllardır…
“Maliyetler ve teminat sorunu nedeniyle kredi kullanamıyorum…” cümlesini, sıklıkla duyuyoruz…
***
KGF eski Genel Müdürü Hikmet Kurnaz, 2007 yılında anlatmıştı:
“Bankacılıkta kredilendirme ilkeleri:
5K olarak tanımlanan karakter, kapital, kapasite, kârlılık ve karşılığa dayanır…”
***
Eklemişti:
“Ve bankacı, kredinin geri ödenmesinin, kredinin kullanımı sonucu yapılan doğru yatırıma ve elde edilecek faaliyet gelirine bağlı olduğunu bilir…
Ama…
KOBİ’lerimizin şeffaflıktan uzak bilanço yapısı, bankacılık sistemimizde mecburen kural değiştiriyor...”
***
Tüm dünya krizdeyken ve teminat sorunu hat safhadayken KGF’nin kefalet sistemiyle devreye girmesinde, 2007 yılında Genel Müdürlük görevini üstlenen (kıdemli bankacı) Hikmet Kurnaz’ın rolü büyüktü…
İlk röportajını Dünya’ya vermiş, KGF sisteminin ülke ekonomilerine yaptığı katkıyı ayrıntılarıyla anlatmış, Ekonominin Koordinasyonundan Sorumlu Devlet Bakanı Nazım Ekren’in dikkatini çekmişti…
Sonraki gelişmeleri biliyorsunuz…
***
KGF’nin kefil olduğu onlarca milyar liralık kredinin, Kore/Japonya gibi ülkelerdeki olumlu etkisine yanaşamamasının;
Ve hepimize bugün maliyet olarak dönmesinin temelinde:
Alınan kredilerin verimsiz/kalkınma getirmeyen alanlarda kullanılması, yani “şeffaf olmama” sorununun yattığı herkes tarafından biliniyor…
VELHASIL
Moda kelimemiz olmaktan öteye gidemeyen “şeffaflık”:
Gerçeği tüm çıplaklığıyla gösterip “güven”/”ön alma ve çözüm isteğini” artırıyor…
***
Finansmana ihtiyaç duyan ama krediye ulaşamayan şirket/girişimci de;
Kaynak dağılımını etkin yapamayan idareler de;
Verimsizliği/israfı önlememek ve büyük maliyetlerine katlanmak da (vb) sorun büyütüyor…
***
Sorun çıkmadan önlemek veya oluşan sorunu çözmek için, öncelikle “şeffaf bir yapı” gerekiyor…
***
Yanlışlar şeffaf olmamayı, şeffaf olmamak ise yanlışları getiriyor/büyütüyor…
