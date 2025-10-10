Yanlışlar şeffaf olmamayı, şeffaf olmamak ise yanlışları büyütüyor…

Sanayi verileri açıklan­dı…

Acaba bu veri:

İmalat sektöründe ya­şananları, olup biteni, so­runları ayrıntılı bir şekil­de anlatabildi mi ve ge­rektiği kadar şeffaf mı?

***

On yıllardır…

“Maliyetler ve teminat sorunu nedeniyle kredi kulla­namıyorum…” cümlesini, sık­lıkla duyuyoruz…

***

KGF eski Genel Müdürü Hikmet Kurnaz, 2007 yılında anlatmıştı:

“Bankacılıkta kredilendir­me ilkeleri:

5K olarak tanımlanan ka­rakter, kapital, kapasite, kârlı­lık ve karşılığa dayanır…”

***

Eklemişti:

“Ve bankacı, kredinin geri ödenmesinin, kredinin kul­lanımı sonucu yapılan doğru yatırıma ve elde edilecek fa­aliyet gelirine bağlı olduğunu bilir…

Ama…

KOBİ’lerimizin şeffaflıktan uzak bilanço yapısı, bankacı­lık sistemimizde mecburen kural değiştiriyor...”

***

Tüm dünya krizdey­ken ve teminat soru­nu hat safhadayken KGF’nin kefalet siste­miyle devreye girme­sinde, 2007 yılında Ge­nel Müdürlük görevi­ni üstlenen (kıdemli bankacı) Hikmet Kur­naz’ın rolü büyüktü…

İlk röportajını Dünya’ya vermiş, KGF sisteminin ülke ekonomilerine yaptığı katkıyı ayrıntılarıyla anlatmış, Eko­nominin Koordinasyonundan Sorumlu Devlet Bakanı Na­zım Ekren’in dikkatini çek­mişti…

Sonraki gelişmeleri biliyor­sunuz…

***

KGF’nin kefil olduğu on­larca milyar liralık kredinin, Kore/Japonya gibi ülkelerde­ki olumlu etkisine yanaşama­masının;

Ve hepimize bugün maliyet olarak dönmesinin temelinde:

Alınan kredilerin verim­siz/kalkınma getirmeyen alanlarda kullanılması, yani “şeffaf olmama” sorununun yattığı herkes tarafından bi­liniyor…

VELHASIL

Moda kelimemiz olmak­tan öteye gidemeyen “şef­faflık”:

Gerçeği tüm çıplaklığıy­la gösterip “güven”/”ön al­ma ve çözüm isteğini” artı­rıyor…

***

Finansmana ihtiyaç du­yan ama krediye ulaşama­yan şirket/girişimci de;

Kaynak dağılımını etkin yapamayan idareler de;

Verimsizliği/israfı önle­memek ve büyük maliyetle­rine katlanmak da (vb) so­run büyütüyor…

***

Sorun çıkmadan önlemek veya oluşan sorunu çözmek için, öncelikle “şeffaf bir yapı” gerekiyor…

***

Yanlışlar şeffaf olmamayı, şeffaf olmamak ise yanlışla­rı getiriyor/büyütüyor…