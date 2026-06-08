Yapay zeca
Geçen hafta korkulan oldu. YZ ile blokzincir arasındaki henüz adı konmamış rekabetin ilk somut muharebesi yaşandı, YZ ağır bastı. 2016 yılında piyasaya çıkan Zcash, kripto para dünyasının en iddialı projelerinden biridir. Bitcoin’in herkese açık blokzincir yapısına karşılık, kullanıcıların işlemlerini gizleyebilen gelişmiş kriptografik yöntemler sunar. Temel amacı, dijital dünyada bireylerin finansal mahremiyetini korumaktır. O dönemde birçok kişi Zcash’i “Bitcoin’in bir sonraki evrimi” olarak görüyordu. Zcash’in arkasındaki temel teknoloji olan “Zero-Knowledge Proofs” (Sıfır Bilgi İspatları), bir bilginin içeriğini açıklamadan doğrulanabilmesini sağlıyor. Bu yaklaşım yalnızca kripto paralar için değil, dijital kimlik, veri güvenliği ve gizlilik odaklı uygulamalar için de devrim niteliğinde kabul edilir. Zcash, piyasaya çıktığında kısa süreliğine astronomik değerlere ulaştı. İlk günlerde bir ZEC’in fiyatı binlerce doları gördü. Fakat zaman içinde hem piyasa değerini hem de yatırımcı ilgisini önemli ölçüde kaybetti, bu kayıplar ayrı bir iktisat konusudur, yazımın konusu değil.
Fakedilemeyen açığı YZ buldu, varoluş teknolojisi bir anda yıkıldı
Güvenlik araştırmacısı Taylor Hornby, Anthropic tarafından geliştirilen Opus 4.8 modelini kullanarak Zcash’in gizlilik altyapısında yıllardır fark edilmeyen kritik bir açığı ortaya çıkardı. Mayıs 2022’den beri sistemde bulunan bu hata, teorik olarak saldırganların sınırsız miktarda sahte ZEC üretmesine ve bunu ağ üzerindeki gizlilik mekanizmaları nedeniyle fark edilmeden gerçekleştirmesine imkân tanıyor. Sorun tespit edilir edilmez geliştirici ekip tarafından acil güncelleme yayımlanarak ağ güvence altına alındı. Bu olay, yapay zekânın yalnızca içerik üretimi veya veri analizi için değil, son derece karmaşık kriptografik sistemlerin denetlenmesinde de yeni bir dönemi başlattığını gösterdi. Sonuç; ZEC ilk aşamada 38% düştü. Yatırımcının inancı zedelendi. Ama sadece ZEC özelinde değil elbette.
Sırada Monero var
Daha da dikkat çekici olan ise Hornby’nin bir sonraki hedef olarak Monero’yu işaret etmesiydi. Kripto dünyasının en güçlü gizlilik teknolojilerinden birine sahip olduğu kabul edilen Monero’nun da yapay zekâ destekli analizlerle incelenmeye başlanması, sektör açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Geçmişte yıllarca sürebilen güvenlik incelemeleri artık yapay zekâ desteğiyle günler veya haftalar içinde gerçekleştirilebilmektedir. Bu durum, bir yandan blokzincir ağlarının daha güvenli hale gelmesini sağlarken diğer yandan “kusursuz teknoloji” algısını da ortadan kaldırmaktadır. Önümüzdeki dönemde yapay zekâ, kripto varlıkların fiyatını etkileyen en önemli unsurlardan biri olan güven unsurunu yeniden şekillendirecek; güçlü görünen projeler zayıflıklarını daha hızlı ortaya çıkarırken, gerçekten sağlam teknolojiler ise çok daha objektif biçimde değer kazanacaktır.
Yapay zekâ, blokzincirin yeni denetçisi haline geliyor. Bugüne kadar “değiştirilemez” olduğu için güvenilen zincirler, artık yapay zekâ tarafından okunacak, sorgulanacak ve sınanacak. Bu yeni dönemde blokzincirin değeri yalnızca merkeziyetsiz olmasından değil, yapay zekâ karşısında da ayakta kalabilmesinden doğacak.
|Borsa
|13.694,19
|-1,28 %
|Dolar
|46,0465
|0,04 %
|Euro
|53,0856
|-0,66 %
|Euro/Dolar
|1,1512
|-0,10 %
|Altın (GR)
|6.484,12
|-2,60 %
|Altın (ONS)
|4.328,61
|-3,28 %
|Brent
|92,0870
|-2,40 %