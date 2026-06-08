Yapay zeca

Geçen hafta korkulan oldu. YZ ile blokzin­cir arasındaki henüz adı konmamış reka­betin ilk somut muharebesi yaşandı, YZ ağır bastı. 2016 yılında piyasaya çıkan Zcash, krip­to para dünyasının en iddialı projelerinden bi­ridir. Bitcoin’in herkese açık blokzincir yapı­sına karşılık, kullanıcıların işlemlerini gizle­yebilen gelişmiş kriptografik yöntemler sunar. Temel amacı, dijital dünyada bireylerin finan­sal mahremiyetini korumaktır. O dönemde bir­çok kişi Zcash’i “Bitcoin’in bir sonraki evrimi” olarak görüyordu. Zcash’in arkasındaki temel teknoloji olan “Zero-Knowledge Proofs” (Sıfır Bilgi İspatları), bir bilginin içeriğini açıklama­dan doğrulanabilmesini sağlıyor. Bu yaklaşım yalnızca kripto paralar için değil, dijital kim­lik, veri güvenliği ve gizlilik odaklı uygulamalar için de devrim niteliğinde kabul edilir. Zcash, piyasaya çıktığında kısa süreliğine astronomik değerlere ulaştı. İlk günlerde bir ZEC’in fiyatı binlerce doları gördü. Fakat zaman içinde hem piyasa değerini hem de yatırımcı ilgisini önem­li ölçüde kaybetti, bu kayıplar ayrı bir iktisat konusudur, yazımın konusu değil.

Fakedilemeyen açığı YZ buldu, varoluş teknolojisi bir anda yıkıldı

Güvenlik araştırmacısı Taylor Hornby, Anth­ropic tarafından geliştirilen Opus 4.8 modelini kullanarak Zcash’in gizlilik altyapısında yıllar­dır fark edilmeyen kritik bir açığı ortaya çıkar­dı. Mayıs 2022’den beri sistemde bulunan bu hata, teorik olarak saldırganların sınırsız mik­tarda sahte ZEC üretmesine ve bunu ağ üze­rindeki gizlilik mekanizmaları nedeniyle fark edilmeden gerçekleştirmesine imkân tanıyor. Sorun tespit edilir edilmez geliştirici ekip ta­rafından acil güncelleme yayımlanarak ağ gü­vence altına alındı. Bu olay, yapay zekânın yal­nızca içerik üretimi veya veri analizi için değil, son derece karmaşık kriptografik sistemlerin denetlenmesinde de yeni bir dönemi başlattığı­nı gösterdi. Sonuç; ZEC ilk aşamada 38% düştü. Yatırımcının inancı zedelendi. Ama sadece ZEC özelinde değil elbette.

Sırada Monero var

Daha da dikkat çekici olan ise Hornby’nin bir sonraki hedef olarak Monero’yu işaret et­mesiydi. Kripto dünyasının en güçlü gizlilik teknolojilerinden birine sahip olduğu kabul edilen Monero’nun da yapay zekâ destekli ana­lizlerle incelenmeye başlanması, sektör açı­sından önemli bir dönüm noktasıdır. Geçmiş­te yıllarca sürebilen güvenlik incelemeleri ar­tık yapay zekâ desteğiyle günler veya haftalar içinde gerçekleştirilebilmektedir. Bu durum, bir yandan blokzincir ağlarının daha güvenli hale gelmesini sağlarken diğer yandan “kusur­suz teknoloji” algısını da ortadan kaldırmakta­dır. Önümüzdeki dönemde yapay zekâ, kripto varlıkların fiyatını etkileyen en önemli unsur­lardan biri olan güven unsurunu yeniden şekil­lendirecek; güçlü görünen projeler zayıflıkları­nı daha hızlı ortaya çıkarırken, gerçekten sağ­lam teknolojiler ise çok daha objektif biçimde değer kazanacaktır.

Yapay zekâ, blokzincirin yeni denetçisi hali­ne geliyor. Bugüne kadar “değiştirilemez” oldu­ğu için güvenilen zincirler, artık yapay zekâ ta­rafından okunacak, sorgulanacak ve sınanacak. Bu yeni dönemde blokzincirin değeri yalnız­ca merkeziyetsiz olmasından değil, yapay zekâ karşısında da ayakta kalabilmesinden doğacak.