Yapay zeka, bilim kurgu romanlarını gerçek hayata taşımaya hazır

Bilgi çağı sona doğru yaklaşırken, yükselen ve durmaksızın gelişen teknolojiyle birlikte insanlık yapay zeka çağının başlangıcında… Yapay zekayı reddetmek demek gelecekten kaçınmak demek. Kimler yeni araçlara ve sistemlere entegre olmanın yollarını bulursa o kişilerin geleceğe hazır olacağı kesin.

Son günlerde oldukça ünlenen ve bilim kurgu romanlarını adeta gerçek hayata taşıyan yapay zeka sohbet robotu ChatGPT de teknoloji dünyasında büyük bir yankı uyandırmış durumda. Bu ileri derece akıllı robot, insanların şaşırmasına, korkmasına, derin düşünmesine ve kurallarını aşmalarına neden oluyor!

Sürekli öğrenen “en iyi” sohbet robotu: ChatGPT

2015 senesinde Elon Musk ve Altman tarafından kurulan OpenAI’nin yeni nesil sohbet robotu… İnsan konuşmasını anlama ve yazı üretme yeteneğine malik. ChatGPT’nin alt yapısını oluşturan “Generative Pretrained Transformer” (GPT) teknolojisi, 2017 yılında OpenAI isimli yazılım şirketi tarafından geliştirildi.

Bu teknoloji, “dil modeli” olarak adlandırılan bir yapay zeka teknolojisi kullanılarak metinler oluşturabiliyor, kendisine sorulan sorulara verdiği nokta atışı cevapların dışında hızlı reaksiyon göstermesiyle de dikkat çekiyor. Verdiği hızı ve kapsamlı cevapları ile hayran bırakan ChatGPT özelliklerini şu şekilde sıralayalım:

Soru-cevap,

Metin yazma,

Çeviri,

Sınıflandırma,

Metin özetleme,

Hata düzeltme,

Matematik denklemleri çözme,

İleri derecede kodlama yapma ve kodlamayı test etme.

Her geçen gün kendisinden daha çok söz ettirecek gibi görünen ve hatta bazı sektörlerin sonunu getirecek kadar etkili bir sistem olan ChatGPT için şimdiye kadar halka sunulmuş olan yapay zekaya sahip “en iyi sohbet robotu” diyebilirim. Çünkü insan beynini taklit eden bir aygıt. Bize neredeyse her sorunun cevabını bulabilen ve gerçek zamanlı araştırabilen bir icat!

Peki bizi ne bekliyor?

Makineler zaten şu an görebiliyor, okuyabiliyor, dinleyebiliyor, konuşabiliyor ve yazabiliyor. Dünyanın en başarılı şirketleri, işlerini dönüştürmek, verimliliği ve kârlılığı artırmak için yapay zeka destekli robotlardan yararlanıyor.

Teknoloji artık katsayılı bir hızda ilerlerken muhtemelen dünyadaki mesleklerin yarısından fazlası da tarihe gömülecek. Yapay zeka, robotların ve insanların işlerini elinden alacağı endişesiyle sahneye çıktı.

Bazı işlerin yok olmayacağını söylemek iyimser bir yaklaşım olur, ancak hâlâ ön cephede bu süreci insanlar yönetecek. Ancak iş ve iş yapış şekillerimizin formu değişecek.

Dünyadaki bazı yorumcular, bunun tüm beyaz yakalı bilgi çalışmalarının sonunun başlangıcı olabileceğinin altını çiziyor. Heyecan verici ve bir o kadar da korkutucu doğrusu…

Yapay zeka, iş yapış biçimlerimizi değiştirmeye çok yakın

Görüyoruz ki artık bilgisi olanın değil, sistemlerin çağı geliyor! Bu sistemlerin içinde kalabilmek ve sistemde kalıcı olabilmek için de çok akıllı davranmak gerekiyor.

Çünkü insanoğlu yapay zekanın gelişimiyle birlikte gelecekte üretimin makinelere kaydığı bir sisteme entegre olmaya çok yakın. Düşük nitelikli her işi makinelere yaptıracağız ve insanoğlu tüm vaktini AR-GE, iş geliştirme gibi önemli iş kollarına harcayacak gelecekte. Yapay zekâyı reddeden coğrafyalar ise diğer gelişmiş ülkeler ile rekabete giremeyecek. Bu nedenle çevik olmak son derece önemli. İnsan ve makine etkileşimine çabuk uyum sağlayanların pazarda güçleneceklerine kuşku yok…

Ekonomik reformların gücüne güç katabilmek için treni kaçırmamak, dünya ile yol almak, hatta önüne geçmek çok önemli.