Yapay zekâ çağında geleceğin inekleri miyiz?
Yuval Noah Harari’nin “Biz geleceğin inekleriyiz” sözleri, yapay zekâ çağının en kritik sorusunu soruyor: Kararları kim verecek?
İçine girdiğimiz yapay zekâ (YZ) dönüşüm evresinde, insanlar, nasıl çalıştıklarını anlayamadıkları ve topluca “yapay zekâ” deyip geçtikleri finansal ve bürokratik sistemlere her gün biraz daha fazla yetki devrediyor. Şirketlerde ve kamu kurumlarında, gerekçesini sorgulamadığımız kararları bu sistemlere bıraktıkça karar egemenliğini de insanlardan algoritmalara devrediyoruz.
Harari, bu geçişin ileri aşamalarında insanı, hayatını belirleyen sistemi anlamayan ineğe dönüştürebilecek tehlikeyi bu alegoriyle anlatıyor.
Asıl belirleyici kim olacak ya da olmalı?
Ve kesinlikle çok doğru bir noktaya, yine sivri bir anlatım ile parmak basıyor. Çünkü daha ilk hatta bebek adımlarında olmamıza rağmen YZ sayesinde daha hızlı hesap yapıyor, seçenekleri karşılaştırıyor, işlemleri tamamlıyoruz. Ah çok iyi, süper! diyoruz ve ilerliyoruz… Ancak bu kazanımlara sevinirken ve onları büyütürken;
lKararın gerekçesini sorgulama alışkanlığımızı da paralel çeviklikte geliştiremez,
lŞirketin, kurumun ya da sistemin neyi neden yaptığını açıklayacak bağlamı kaybedersek
insanlık olarak “karar egemenliği” dediğimiz “asıl belirleyici olma” gücünü kaybetme riskini büyütüyoruz. Burada sadece şirketleri, kurumları, belirli alanları değil, tüm insanlığı etkileyecek o ilahi “hepimizin hayrına olacak” hedefi belirleme, sonucu değerlendirme ve gerektiğinde yön değiştirme gücünün kaybından söz ediyoruz. Konu oldukça hayati… Her bireyin, her kurumun sorumluluk üstlenmesi gereken bir meseleyle karşı karşıyayız. Adeta bir mayın tarlasındayız…
İşler hızlanırken kontrol kimde kalıyor?
Tahsilatı hızlandırmak, müşteri sayısını artırmak ve riski azaltmak için yapay zekayı devreye alıyoruz. Raporları da ona hazırlatıyoruz. Bu raporlar neyi görüp neyi önemseyeceğimizi, hangi kararı vereceğimizi etkiliyor. “Sıradan, tekrarlayan, rutin, basit, küçük” dediğimiz bu tür işlerde insanı tamamen devreden çıkarıp otomasyona gözü kapalı teslim olursak “karar egemenliğini” de riske atarız. O yüzden hedefler arasındaki önceliği kurum yani insan belirlemeli. YZ modeli, teknik özelliklerden önce hangi iş sonucunu istediğimizi konuşmalı, işin mimarisine, yönetişim yapısına odaklanmalıyız.
Bir ihracatçı üzerinden düşünelim. Şirket, bayilerinin ne kadar borçla mal alacağını yapay zekâyla belirliyor. İşler hızlanıyor, maliyetler düşüyor. Döviz fiyatları yükseldiğinde sistem bazı bayilerin borç sınırını azaltıyor. Siparişler gerileyince yönetim, verilen kararın gerekçesini sorguluyor. Yazılımın borçların ödenmeme riskini azaltmaya odaklandığı anlaşılıyor.
Oysa şirket, yeni pazarlara girmek için belli ölçüde risk üstlenmek istiyor. Yazılımın hedefiyle şirketin büyüme isteği birbirinden uzaklaşıyor. Bu tercihi yönetim baştan yapmadığında, sistemin otomatik ayarı şirketin stratejisine dönüşüyor. Oysa yapılması gereken çok belli: Müşteriye ne kadar güvenileceği, hangi kaybın göze alınacağı ve büyümenin nasıl finanse edileceği “muhakeme gücü olan insanda” yani yönetimin sorumluluğunda kalmalı.
Aynı sorumluluk kamu yönetiminde de geçerli. Bir destek başvurusu elendiğinde kurum, bunun gerekçesini açıklayabilmeli. Kararı inceleyecek insan ve işleyen bir itiraz yolu bulunmalı. Vatandaşın karşısında yalnızca yazılımın sonucunu aktaran bir görevli varsa hatta o da yoksa ve sadece bir YZ devredeyse, kurumla kurulan güven de aşınır. Özel sektörde müşteriye, kamuda vatandaşa hesap verecek bir muhatap gerekiyor. Her kararın sorumlusu, sistem kurulmadan önce belirlenmeli. Küresel finansal riskleri izleyen ve denetim politikalarını koordine eden FSB (Finansal İstikrar Kurulu) tarafından 15 Ekim 2026’da yayınlanan “Yapay Zekânın (YZ) Sorumlu Benimsenmesine İlişkin Sağlam Uygulamalar Raporu”, bu sorumluluğu finans kuruluşlarının yönetim kurullarına hatırlatıyor. Etkili insan denetimini ve dış sağlayıcılara bağımlılığın yönetilmesini vurguluyor.
Biz, geleceğin insanları olmalıyız” diyerek noktalıyorum. Bunun tek yolu, çalışanların karar verme becerisini işin içinde geliştirmek. Gerisi sizde…
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