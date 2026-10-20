Yapay zekâ çağında geleceğin inekleri miyiz?

Yuval Noah Harari’nin “Biz geleceğin inekleriyiz” sözleri, yapay zekâ çağının en kritik sorusunu soruyor: Kararları kim verecek?

İçine girdiğimiz yapay zekâ (YZ) dönüşüm evresinde, insanlar, nasıl çalıştıklarını anlaya­madıkları ve topluca “yapay zekâ” deyip geç­tikleri finansal ve bürokratik sistemlere her gün biraz daha fazla yetki devrediyor. Şirket­lerde ve kamu kurumlarında, gerekçesini sor­gulamadığımız kararları bu sistemlere bırak­tıkça karar egemenliğini de insanlardan al­goritmalara devrediyoruz.

Harari, bu geçişin ileri aşamalarında insanı, hayatını belirleyen sistemi anlamayan ine­ğe dönüştürebilecek tehlikeyi bu alegoriyle anlatıyor.

Asıl belirleyici kim olacak ya da olmalı?

Ve kesinlikle çok doğru bir noktaya, yine siv­ri bir anlatım ile parmak basıyor. Çünkü daha ilk hatta bebek adımlarında olmamıza rağmen YZ sayesinde daha hızlı hesap yapıyor, seçe­nekleri karşılaştırıyor, işlemleri tamamlıyo­ruz. Ah çok iyi, süper! diyoruz ve ilerliyoruz… Ancak bu kazanımlara sevinirken ve onları bü­yütürken;

lKararın gerekçesini sorgulama alışkanlığı­mızı da paralel çeviklikte geliştiremez,

lŞirketin, kurumun ya da sistemin neyi ne­den yaptığını açıklayacak bağlamı kaybeder­sek

insanlık olarak “karar egemenliği” dediği­miz “asıl belirleyici olma” gücünü kaybetme riskini büyütüyoruz. Burada sadece şirketleri, kurumları, belirli alanları değil, tüm insanlığı etkileyecek o ilahi “hepimizin hayrına ola­cak” hedefi belirleme, sonucu değerlendirme ve gerektiğinde yön değiştirme gücünün kay­bından söz ediyoruz. Konu oldukça hayati… Her bireyin, her kurumun sorumluluk üstlen­mesi gereken bir meseleyle karşı karşıyayız. Adeta bir mayın tarlasındayız…

İşler hızlanırken kontrol kimde kalıyor?

Tahsilatı hızlandırmak, müşteri sayısını artırmak ve riski azaltmak için yapay zeka­yı devreye alıyoruz. Raporları da ona hazır­latıyoruz. Bu raporlar neyi görüp neyi önem­seyeceğimizi, hangi kararı vereceğimizi etkili­yor. “Sıradan, tekrarlayan, rutin, basit, küçük” dediğimiz bu tür işlerde insanı tamamen dev­reden çıkarıp otomasyona gözü kapalı teslim olursak “karar egemenliğini” de riske atarız. O yüzden hedefler arasındaki önceliği kurum yani insan belirlemeli. YZ modeli, teknik özel­liklerden önce hangi iş sonucunu istediğimizi konuşmalı, işin mimarisine, yönetişim yapısı­na odaklanmalıyız.

Bir ihracatçı üzerinden düşünelim. Şir­ket, bayilerinin ne kadar borçla mal alacağını yapay zekâyla belirliyor. İşler hızlanıyor, ma­liyetler düşüyor. Döviz fiyatları yükseldiğin­de sistem bazı bayilerin borç sınırını azaltıyor. Siparişler gerileyince yönetim, verilen kara­rın gerekçesini sorguluyor. Yazılımın borçla­rın ödenmeme riskini azaltmaya odaklandığı anlaşılıyor.

Oysa şirket, yeni pazarlara girmek için belli ölçüde risk üstlenmek istiyor. Yazı­lımın hedefiyle şirketin büyüme isteği birbi­rinden uzaklaşıyor. Bu tercihi yönetim baştan yapmadığında, sistemin otomatik ayarı şirke­tin stratejisine dönüşüyor. Oysa yapılması ge­reken çok belli: Müşteriye ne kadar güvenile­ceği, hangi kaybın göze alınacağı ve büyüme­nin nasıl finanse edileceği “muhakeme gücü olan insanda” yani yönetimin sorumluluğun­da kalmalı.

Aynı sorumluluk kamu yönetiminde de geçerli. Bir destek başvurusu elendiğinde ku­rum, bunun gerekçesini açıklayabilmeli. Ka­rarı inceleyecek insan ve işleyen bir itiraz yo­lu bulunmalı. Vatandaşın karşısında yalnızca yazılımın sonucunu aktaran bir görevli varsa hatta o da yoksa ve sadece bir YZ devredeyse, kurumla kurulan güven de aşınır. Özel sektör­de müşteriye, kamuda vatandaşa hesap ve­recek bir muhatap gerekiyor. Her kararın sorumlusu, sistem kurulmadan önce belir­lenmeli. Küresel finansal riskleri izleyen ve denetim politikalarını koordine eden FSB (Fi­nansal İstikrar Kurulu) tarafından 15 Ekim 2026’da yayınlanan “Yapay Zekânın (YZ) So­rumlu Benimsenmesine İlişkin Sağlam Uy­gulamalar Raporu”, bu sorumluluğu finans kuruluşlarının yönetim kurullarına hatırlatı­yor. Etkili insan denetimini ve dış sağlayıcılara bağımlılığın yönetilmesini vurguluyor.

Biz, geleceğin insanları olmalıyız” diye­rek noktalıyorum. Bunun tek yolu, çalışan­ların karar verme becerisini işin içinde ge­liştirmek. Gerisi sizde…