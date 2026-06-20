Yapay zekâ çağında insan merkezde
Yapay zekâ son iki yıldır iş dünyasının en gözde konusu. Şirketler milyarlarca dolarlık yatırım açıklıyor, çalışanlar yeni araçları öğrenmeye çalışıyor, yöneticiler ise bu dönüşümün gerisinde kalmamak için yarışıyor. Ancak teknolojinin yarattığı bu büyük heyecanın içinde gözden kaçan ilginç bir gerçek var: Şirketler daha fazla teknolojiye yatırım yaparken, çalışanlar daha insani beklentilere yöneliyor. Bir başka ifadeyle iş dünyası iki farklı eksende ilerliyor.
Bir tarafta hız, otomasyon ve verimlilik arayışı var. Diğer tarafta ise güven, denge ve anlam arayışı. Bu nedenle artık şirketler için asıl soru, yapay zekânın ne kadar gelişeceği değil bu teknolojiyi kullanırken insanı nasıl merkeze koyacakları. Geçtiğimiz günlerde açıklanan PageGroup’un “Global Talent Trends 2026” araştırması tam da bu dönüşümü ortaya koyuyor. 36 sektörden 60 binden fazla kişinin katıldığı araştırma, işe alım süreçlerinin hızla değiştiğini ancak kararların merkezinde hala insanların yer aldığını gösteriyor.
Araştırmaya göre adayların yüzde 71’i iş başvurularında yapay zekâ kullanırken, işe alım yöneticilerinin yüzde 62’si de aday değerlendirme süreçlerinde yapay zekâdan yararlanıyor. Yani artık hem adaylar hem de işverenler aynı teknolojiyi kullanıyor. Ancak ilginç olan şu ki, teknoloji yaygınlaştıkça güven, muhakeme ve insan ilişkileri daha fazla önem kazanıyor.
Diploma mı yetkinlik mi?
Araştırmanın dikkat çekici sonuçlarından biri de işe alım anlayışındaki değişim. Uzun yıllar boyunca iyi üniversitelerden mezun olmak ve güçlü bir özgeçmişe sahip olmak kariyerin en önemli avantajlarından biri olarak görüldü. Bugün ise şirketler farklı bir noktaya bakıyor: Yetkinlik. Araştırmaya göre işverenlerin yüzde 27’si artık eğitim geçmişi veya iş deneyiminden önce becerilere öncelik veriyor. İşe alım yöneticilerinin önemli bir bölümü ise karşılaştıkları en büyük sorunun doğru yetkinliklere sahip adayları bulmak olduğunu söylüyor.
Aslında bu durum şaşırtıcı değil. Çünkü teknoloji o kadar hızlı değişiyor ki, birkaç yıl önce edinilen bilgiler hızla eskiyebiliyor. Yapay zekâ, veri analitiği ve dijital dönüşüm gibi alanlarda öğrenme süreci artık mezuniyetle sona ermiyor. Tam tersine, kariyer boyunca devam eden bir yolculuğa dönüşüyor. Şirketler açısından da asıl rekabet, teknoloji satın almakta değil, doğru yeteneği keşfedip geliştirmekte yaşanacak.
Maaştan önce hayat
Araştırmanın belki de en çarpıcı sonucu çalışanların önceliklerindeki değişim. Uzun yıllar boyunca maaş, kariyer fırsatları ve iş güvencesi iş seçiminde belirleyici kriterler olarak görüldü. Bugün ise iş-yaşam dengesi birçok ülkede tüm bu başlıkların önüne geçiyor.
Araştırmaya göre profesyonellerin yüzde 29’u iş seçerken en önemli kriter olarak iş-yaşam dengesini görüyor. Daha da dikkat çekici olanı, çalışanların yüzde 90’ı bunu ilk beş önceliği arasında sayıyor. İş değiştirmeyi düşünenlerin yüzde 42’si ise yeni işin iş-yaşam dengesini bozmasından endişe ediyor.
Bu oran, maaş veya kariyer gelişimine ilişkin kaygıların bile önüne geçmiş durumda. Aslında burada yalnızca çalışma saatlerinden söz etmiyoruz. İnsanlar artık hayatlarını yalnızca iş üzerinden tanımlamak istemiyor. Araştırmanın belki de en önemli mesajı burada yatıyor. İş dünyası yapay zekâyı, otomasyonu ve yeni teknolojileri konuşmaya devam edecek. Ancak şirketleri birbirinden ayıran unsur, teknolojinin kendisi kadar onu nasıl kullandıkları olacak.
PageGroup Türkiye Genel Müdürü Fatih Cömert de liderlerin bugün karşı karşıya olduğu en büyük zorluğun teknolojiye yetişmekten çok gerçekten önemli olana odaklanmak olduğunu söylüyor. Cömert, “2026 yılında iş dünyası hızla değişmeye devam ediyor. Dikkat çekmek için birbiriyle yarışan yeni teknolojiler, fikirler ve baskılar karşısında liderler için asıl zorluk, neyin gerçekten önemli neyin önemsiz olduğunu ayırt edebilmek” diyor. Teknolojinin ilerlemeye devam edeceğini ancak asıl farkı güven, netlik ve muhakemenin yaratacağını vurguluyor.
Ne yapmalı?
●Yapay zekâyı insanın yerine koymak yerine insanın karar alma gücünü artıran bir araç olarak kullanmak.
●Diploma ve geçmiş deneyim kadar öğrenme kapasitesi ile becerilere de odaklanmak.
●İş-yaşam dengesini bir yan hak olarak değil, şirket kültürünün temel unsurlarından biri olarak görmek.
●İşe alım süreçlerinde ücret, esneklik ve beklentiler konusunda daha şeffaf davranmak.
●Çalışanların yeni beceriler kazanabileceği öğrenme ve gelişim ortamları oluşturmak.
Belki de iş dünyasının önündeki asıl soru bu teknolojik dönüşümün içinde insanın yerini nasıl koruyacağımız. Çünkü teknoloji hızla ilerlerken çalışanların beklentileri daha insani bir noktaya evriliyor.
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