Yapay zekâ çağında kişisel marka güven bilançosuna dönüşüyor

Mesele, kendi değerini anlatmak, ka­nıtlamak ve doğru yerde görünür kılmak. O yüzden kişisel marka, insanın kendisini parlatması veya sürekli görü­nür olması değildir. Bir kişinin hangi ko­nuda değer ürettiği, neyi iyi yaptığı, han­gi ilkelerle hareket ettiği ve başkalarının onu neden hatırlaması gerektiği konu­sunda oluşan itibardır. Kısacası kişisel marka, “Ben kimim?” demekten çok “Be­nimle çalışanların zihninde ne kalıyor?” sorusunun cevabıdır.

Yapay zekâ (YZ) çağında bu konu daha kri­tik hale geliyor. Çünkü yazı yazmak, sunum hazırlamak, araştırma yapmak, görsel üret­mek ve hatta uzman görünmek giderek ko­laylaşıyor. İçerik bolluğu büyüdükçe görü­nür olmak ucuzluyor; güvenilir olmak pa­halılaşıyor. Microsoft’un 2026 Work Trend Index (Çalışma Eğilimleri Endeksi) araştır­masında, YZ daha fazla işi üstlendikçe insan­ların en çok değer kazanacağını düşündüğü beceriler arasında;

lYZ çıktısını kalite kontrolünden geçir­mek %50,

lEleştirel düşünme ise %46 ile öne çıkı­yor.

Bu tablo kişisel markanın yeni hammad­desini de tarif ediyor. Muhakeme, özgünlük, kanıt ve güven.

Ancak burada bir tuzak var. Kişisel marka sahibi olmak, sosyal medya feno­meni olmak değildir. Her gün paylaşım yapmak da şart değildir. Bazı mesleklerde güçlü bir uzmanlık, referans ağı ve kurum içi itibar sosyal medya görünürlüğünden çok daha değerlidir. Hatta gereğinden fazla görü­nürlük, içeriğin niteliği düşükse güveni aşın­dırabilir. Kötü kişisel marka, düşük görü­nürlükten bile daha pahalıdır.

Yapılacaklar:

1- Önce bir uzmanlık ekseni (T’nin dik ba­cağı) seçilmeli. Her konuda konuşan kişi, ço­ğu zaman hiçbir konuda hatırlanmaz. “Fi­nansçıyım” yerine “KOBİ’lerde nakit akışı ve finansal dayanıklılık konusunda çalışıyo­rum” demek daha güçlüdür. Gençler için de aynı kural geçerli. Diploma değil, hangi prob­lemi çözebildiğinizi gösteren proje, ürün, araştırma, portföy ve referanslar öne çıka­caktır. LinkedIn’in 2025 işe alım araştırma­sı, becerileri daha sistematik arayan şirket­lerin kaliteli işe alım yapma olasılığının yüz­de 12 daha yüksek olduğunu gösteriyor.

2- İkinci adım kanıt üretmektir. “İyiyim” demek yerine yapılan işi göstermek gerekir. Vaka analizi, proje sonucu, müşteri yorumu, yazı, konuşma, prototip, araştırma veya öl­çülebilir çıktı dijital vitrinin gerçek ürünle­ridir.

3-Üçüncü adım tutarlılıktır. LinkedIn pro­fili, özgeçmiş, biyografi, konuşmalar, sosyal medya hesapları ve gerçek hayattaki davra­nış aynı kişiyi anlatmalıdır. YZ taslağı hız­landırabilir; görüş, deneyim, örnek ve son karar kişiye ait kalmalıdır. Aksi halde kişisel marka, kişisiz bir içeriğe dönüşür.

4- Dördüncü adım, bulunabilir olmaktır. Kişisel marka yalnızca sosyal medyada pay­laşım yapmak değildir. Arama motorları ve web’e bağlı YZ sistemleri hakkınızdaki da­ğınık dijital izleri bir araya getiriyor. Bu ne­denle adınız, uzmanlık alanınız ve yaptı­ğınız işler internette anlaşılır biçimde eşleşmelidir. Güncel bir LinkedIn profili, somut biyografi, seçilmiş çalışmaların bu­lunduğu kişisel sayfa ve düzenli üretilen bir­kaç nitelikli içerik yeterli bir başlangıçtır.

5- Beşinci adım ilişki sermayesidir. Mar­ka, tek yönlü yayıncılıkla kurulmaz. İnsan­lara fayda sağlamak, doğru kişileri birbirine bağlamak, kaynak paylaşmak, sözünü tut­mak ve gerektiğinde “bilmiyorum” diyebil­mek, algoritmaların kolay kopyalayamaya­cağı güven sinyalleridir. Tanınırlık erişim yaratır; itibar fırsatı işe dönüştürür, zamanla kalıcı değer yaratır.

Yapılmaması gerekenler de açık. Takip­çi satın almak, uzman olunmayan konuda ke­sin hükümler vermek, YZ ile üretilmiş bilgi­yi doğrulamadan paylaşmak, sürekli başarı anlatmak, başkalarının dilini kopyalamak ve özel hayatı görünürlük uğruna tüketmek ki­şisel marka değil, itibar riski üretir.

Bu nedenle ben kişisel markayı gelece­ğin “güven bilançosu” olarak görüyorum ve herkese adını aratıp çıkan sonuçlara bakma­sını ve tek bir soruyu yanıtlamasını öneriyo­rum: Bu izler, gerçekten olmak istediğim profesyoneli anlatıyor mu?