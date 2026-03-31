Yapay zekâ çağında şirketler için asıl risk ne?
Yapay zekâ tartışmalarının tonu değişti. Bir süre öncesine kadar verimlilik ve inovasyon konuşuluyordu. Bugün ise daha temkinli bir dil öne çıkıyor. Çünkü mesele artık yapay zekânın ne yapabildiği değil, kurumların bu dönüşüme ne kadar hazırlıklı olduğu.
Bence asıl risk burada da bitmiyor. Sorun yalnızca teknolojinin hızı değil. Daha derinde, şirketlerin kendi iç uyumunu kaybetme riski var. Başka bir ifadeyle, yapay zekâ çağının en kritik yönetim problemi rezonans kaybıdır.
Sorun teknoloji değil, uyum sorunu
Geçmişte birçok şirket yıkıcı dönüşümleri gördü ama doğru zamanda doğru karşılığı veremedi. Nokia, Kodak ve BlackBerry bunun simgesidir. Sorun, tehdidi görememeleri değil; iş modellerini ve karar yapılarını zamanında dönüştürememeleriydi.
Bugün çok daha derin bir kırılmanın içindeyiz. Çünkü yapay zekâ fiziksel emeği değil, bilişsel emeği dönüştürüyor. Analiz yapma, rapor yazma, karar destekleme, bilgi üretme ve öngörü geliştirme gibi alanlar yeniden tanımlanıyor. Risk artık sadece yeni bir teknolojiyi geç benimsemek değildir. Risk, şirketin yaptığı işin anlamını kaybetmesidir.
İşin kendisi yeniden tanımlanıyor
Bir hukuk bürosu için tehlike yalnızca dijitalleşmeyi kaçırmak değildir; hukuki analizin otomatikleşmesidir. Danışmanlık şirketleri için mesele, içgörünün sıradanlaşmasıdır. Kısacası artık değişen şey, iş yapma biçimi değil; işin kendisidir.
İkinci büyük kırılma organizasyon yapılarında yaşanıyor. Klasik piramit yapıda alt katman uygulama ve raporlamayı, orta kademe koordinasyon ve kontrolü, üst yönetim ise stratejiyi üstlenirdi. Yapay zekâ ile birlikte bilgi üretme ve işleme otomatikleşiyor, raporlama insandan bağımsızlaşıyor. Sonuç olarak orta kademe baskı altına giriyor ve organizasyonlar düzleşiyor.
Orta kademe neden kritik?
Ancak birçok şirket bu dönüşümü organizasyonel yeniden tasarım olarak değil, verimlilik ve maliyet optimizasyonu olarak okuyor. En kritik hata burada yapılıyor. Kısa vadede tasarruf elde edilebilir; fakat strateji ile uygulama arasındaki bağ zayıflarsa karar kalitesi düşer, kurumsal hafıza aşınır ve yön kaybı başlar.
Oysa orta kademe tamamen yok olmak zorunda değildir. Ama rolünü değiştirmek zorundadır. Yapay zekâ çıktısını yorumlayan, karar kalitesini yükselten, ekipleri hizalayan ve kurumsal hafızayı taşıyan bir role evrilirse varlığını sürdürebilir.
Stratejik rezonans neden gerekli?
Tam bu noktada stratejik rezonans yaklaşımı önem kazanıyor. Bana göre sürdürülebilir rekabet avantajı için beş unsurun birlikte uyumlanması gerekir: strateji, iş modeli, kabiliyet modeli, operasyon modeli ve performans modeli. Bugün yaşanan temel sorun, bu bileşenlerin aynı hızda dönüşmemesidir.
Stratejide doğru soru “AI ile ne yapabiliriz?” değildir. Asıl soru şudur: “AI ile nasıl bir şirkete dönüşüyoruz?” İş modelinde sadece maliyet avantajına odaklanmak yetersizdir. Kabiliyet modelinde ise en büyük açık vardır. İnsanlar yapay zekâyı kullanmayı öğreniyor ama onunla düşünmeyi öğrenemiyor.
Yeni dönemde neyi ölçmeliyiz?
Performans modelinde eski KPI setleri yetmez. Verimlilik, maliyet, ciro ve EBITDA önemini korur; ancak artık karar kalitesi, öğrenme hızı ve adaptasyon yeteneği de ölçülmelidir. Eski metriklerle bugünü yönetebilirsiniz; geleceği yönetemezsiniz.
Sonuç nettir: Yapay zekâ çağında mesele sadece hız değildir. Doğru yönde, uyumlu biçimde hızlanabilmektir. Türk şirketleri yapay zekâyı bir IT projesi ya da birkaç pilot uygulama olarak görmemeli. Konuyu stratejiye, organizasyona, yetkinliklere ve performans sistemine taşımalıdır. Çünkü bu yeni dönemde kazananlar en hızlı olanlar değil, yönünü kaybetmeden hızlanabilenler olacaktır.
|Borsa
|12.626,35
|-0,57 %
|Dolar
|44,4735
|0,06 %
|Euro
|51,0183
|0,07 %
|Euro/Dolar
|1,1460
|-0,02 %
|Altın (GR)
|6.445,59
|0,43 %
|Altın (ONS)
|4.512,10
|0,41 %
|Brent
|112,65
|4,88 %