Yapay zekâ çağında şirketler için asıl risk ne?

Yapay zekâ tartışmalarının tonu değiş­ti. Bir süre öncesine kadar verimlilik ve inovasyon konuşuluyordu. Bugün ise daha temkinli bir dil öne çıkıyor. Çünkü mesele artık yapay zekânın ne yapabildiği değil, kurumların bu dönüşüme ne kadar hazırlıklı olduğu.

Bence asıl risk burada da bitmiyor. So­run yalnızca teknolojinin hızı değil. Daha derinde, şirketlerin kendi iç uyumunu kay­betme riski var. Başka bir ifadeyle, yapay zekâ çağının en kritik yönetim problemi rezonans kaybıdır.

Sorun teknoloji değil, uyum sorunu

Geçmişte birçok şirket yıkıcı dönüşüm­leri gördü ama doğru zamanda doğru karşı­lığı veremedi. Nokia, Kodak ve BlackBerry bunun simgesidir. Sorun, tehdidi göreme­meleri değil; iş modellerini ve karar yapı­larını zamanında dönüştürememeleriydi.

Bugün çok daha derin bir kırılmanın içindeyiz. Çünkü yapay zekâ fiziksel eme­ği değil, bilişsel emeği dönüştürüyor. Ana­liz yapma, rapor yazma, karar destekleme, bilgi üretme ve öngörü geliştirme gibi alan­lar yeniden tanımlanıyor. Risk artık sadece yeni bir teknolojiyi geç benimsemek değil­dir. Risk, şirketin yaptığı işin anlamını kay­betmesidir.

İşin kendisi yeniden tanımlanıyor

Bir hukuk bürosu için tehlike yalnızca dijitalleşmeyi kaçırmak değildir; hukuki analizin otomatikleşmesidir. Danışmanlık şirketleri için mesele, içgörünün sıradan­laşmasıdır. Kısacası artık değişen şey, iş yapma biçimi değil; işin kendisidir.

İkinci büyük kırılma organizasyon ya­pılarında yaşanıyor. Klasik piramit yapı­da alt katman uygulama ve raporlamayı, orta kademe koordinasyon ve kontrolü, üst yönetim ise stratejiyi üstlenirdi. Ya­pay zekâ ile birlikte bilgi üretme ve işle­me otomatikleşiyor, raporlama insandan bağımsızlaşıyor. Sonuç olarak orta kade­me baskı altına giriyor ve organizasyon­lar düzleşiyor.

Orta kademe neden kritik?

Ancak birçok şirket bu dönüşümü orga­nizasyonel yeniden tasarım olarak değil, verimlilik ve maliyet optimizasyonu ola­rak okuyor. En kritik hata burada yapılıyor. Kısa vadede tasarruf elde edilebilir; fakat strateji ile uygulama arasındaki bağ zayıf­larsa karar kalitesi düşer, kurumsal hafıza aşınır ve yön kaybı başlar.

Oysa orta kademe tamamen yok olmak zorunda değildir. Ama rolünü değiştirmek zorundadır. Yapay zekâ çıktısını yorumla­yan, karar kalitesini yükselten, ekipleri hi­zalayan ve kurumsal hafızayı taşıyan bir role evrilirse varlığını sürdürebilir.

Stratejik rezonans neden gerekli?

Tam bu noktada stratejik rezonans yak­laşımı önem kazanıyor. Bana göre sürdü­rülebilir rekabet avantajı için beş unsurun birlikte uyumlanması gerekir: strateji, iş modeli, kabiliyet modeli, operasyon mo­deli ve performans modeli. Bugün yaşanan temel sorun, bu bileşenlerin aynı hızda dö­nüşmemesidir.

Stratejide doğru soru “AI ile ne yapabi­liriz?” değildir. Asıl soru şudur: “AI ile na­sıl bir şirkete dönüşüyoruz?” İş modelin­de sadece maliyet avantajına odaklanmak yetersizdir. Kabiliyet modelinde ise en bü­yük açık vardır. İnsanlar yapay zekâyı kul­lanmayı öğreniyor ama onunla düşünmeyi öğrenemiyor.

Yeni dönemde neyi ölçmeliyiz?

Performans modelinde eski KPI setleri yetmez. Verimlilik, maliyet, ciro ve EBIT­DA önemini korur; ancak artık karar kali­tesi, öğrenme hızı ve adaptasyon yeteneği de ölçülmelidir. Eski metriklerle bugünü yönetebilirsiniz; geleceği yönetemezsiniz.

Sonuç nettir: Yapay zekâ çağında mese­le sadece hız değildir. Doğru yönde, uyum­lu biçimde hızlanabilmektir. Türk şirketle­ri yapay zekâyı bir IT projesi ya da birkaç pilot uygulama olarak görmemeli. Konuyu stratejiye, organizasyona, yetkinliklere ve performans sistemine taşımalıdır. Çünkü bu yeni dönemde kazananlar en hızlı olan­lar değil, yönünü kaybetmeden hızlanabi­lenler olacaktır.