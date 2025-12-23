Yapay zekâ çağında yönetmek
Şirketlerde yapay zekâ konuşmaları çoğu zaman iki uçta gidip geliyor: Ya “her şeyi otomasyona verelim” diyen teknoloji romantikleri, ya da “insan gider, kültür çöker” diye frene basanlar… Oysa gerçek hayatta mesele insan–yapay zeka ilişkisini yönetmek ve bu ilişkiden verim almak.
Yapay zekâ çağında herhangi bir organizasyona başarıyla liderlik etmek ve alt alanları başarıyla yönetmek için dört çıkarıma ihtiyaç olduğunu görüyorum.
Birinci çıkarım: “İnsan karar zincirde kalacak”
Yapay zekâyı kuruma sokmanın en güvenli ve en hızlı yolu, Human-in-the-Loop (HITL) mantığıdır: AI analiz eder; kritik kararın onayı, reddi ya da “dur, bir daha bak” deme hakkı insanda kalır. Üstelik bunun ölçüsü bile var: Sağlıklı bir HITL düzeninde, AI önerilerinin yaklaşık %15– 25’i insan tarafından değiştirilir/iptal edilir. Daha düşükse kör güven; daha yüksekse ya model kötüdür ya da kültür “ben bunu sahiplenmem” demeye başlamıştır.
Bu yaklaşım Türkiye’de bankacılıkta, üretimde kalite kontrolünde, tedarikçi riskinde ve iç denetimde altın değerinde. Çünkü mevzuat, itibar ve müşteri güveni “otopilot” hatalarını affetmez. O yüzden iyi liderlik, yapay zekayı hızlandırırken freni de tasarlamaktır.
İkinci çıkarım: “Eğitim tek tip olmaz, üç katman gerekir”
Bugün pek çok kurum “yapay zekâ eğitimi” diyerek herkese aynı sunumu izletiyor. Sonuç: Bir haftalık heves, iki aylık boş verme. Daha akıllı bir yaklaşım ile yetkinlikleri üç katmana ayırmak gerektiğini düşünüyorum: Tüm çalışanlar için AI okuryazarlığı ve doğru soru sorma (Consumers); orta kademe yöneticiler için süreç tasarımı ve AI performans takibi (Orchestrators); teknik ekipler için model geliştirme, veri yönetişimi ve etik denetim (Builders).
Bu ayrım, “herkes kod yazsın” fantezisini de bitirir. Herkesin yapması gereken şey aynı değil: Birinin görevi doğru prompt yazmak, diğerinin görevi işi yeniden tasarlamak, bir diğerinin görevi ise sistemi güvenli ve adil tutmaktır.
Üçüncü çıkarım: “Psikolojik güvenlik = AI sigortası”
En pahalı risk, model hatası değil; hatayı kimsenin söyleyememesidir. Yapay zekâ önerisini sorgulayabilmek, “bu sonuç bana tuhaf geldi” diyebilmek, raporlamayı cezalandırmayan bir iklim ister. Dönüşümlerin büyük kısmının teknoloji değil kültür tarafında başarısız olduğunu veriler dahilinde biliyoruz. Yapay zekâ çağında, bir organizasyonu etkili yönetmek için liderin görünür desteği, güvenli deneme-yanılma alanı, öğrenmeye yatırım gerekiyor.
Dördüncü çıkarım: “Ölçmezseniz, yönetemezsiniz”
Yapay zekâ projelerini sadece verimlilikle ölçerseniz, bu iş sizi hızla yanlış yere götürür: otomasyon artar ama muhakeme düşer; hız artar ama etik risk büyür. Bu yüzden göstergeler dengeli olmalı: verimlilik (hata oranı, süre, maliyet) + kültür (psikolojik güvenlik, öğrenme hızı) + etik (bias denetimleri, şeffaflık) + iş etkisi (müşteri memnuniyeti, inovasyon).
Bir de kaynak stratejisi gerekiyor. Her yapay zekâ ihtiyacını “biz yapalım” refleksiyle yönetemezsiniz. Uygulamada daha sağlıklı olan, portföy mantığıdır: standart ihtiyaçlarda satın al, rekabet farkı yaratan alanlarda inşa et, kritik uzmanlıkta doğru partnerle ilerle. (Önerilen dağılım: yaklaşık %70 satın al, %20 inşa et, %10 partnerlik.)
Yapay zekâ çağı farklı bir liderlik gerektiriyor!
Yapay zekâ çağında liderlik, teknoloji seçmekten ibaret değil. Karar mimarisini (HITL) kurmak, yetkinliği katmanlı geliştirmek, “soru sormayı” ödüllendiren bir kültür inşa etmek ve doğru metriklerle rotayı kontrol etmek zorundasınız. Yoksa çok pahalı bir yazılımınız olur; ama karar hızınız artmaz, riskiniz düşmez, insanlarınız da dönüşüme inanmaz.
Yeni dönemin basit cümlesi şu: Yapay zekâyı kullanan şirketler değil, yapay zekâyı yöneten şirketler kazanacak.
