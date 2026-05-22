Yapay zekâ çağının çocukları geliyor

Bizler Z kuşağı hakkında “Çalışmak istemiyorlar, birden yükselmek istiyorlar, vs.” diye söyleneduralım, onların arkasından ellerinde tabletleriyle gelen Alfa kuşağını bile gölgede bırakacak yeni kuşak, yani yapay zeka gerçeğine doğan 2025 ve sonrası doğumlu olan Beta kuşağı gümbür gümbür geliyor.

Tüm dünyada 2025’ten sonra doğan ve “Beta kuşağı” adı verilen yeni nesil, bugüne kadar doğan tüm kuşaklardan farklı bir dünyaya geliyor: Yapay zeka dünyasına!

Peki Beta kuşağını nasıl bir gelecek bekliyor? Avustralya merkezli McCrindle Araştırma şirketinin yayınladığı yeni araştırmaya göre, Beta neslinin, fiziksel ve dijital ortamlar arasında kesintisiz bir entegrasyonla, doğuştan itibaren yapay zeka ve otomasyona tamamen kaptırılmış bir yaşam süren ilk nesil olacağı öngörülüyor.

Beta Kuşağı, 2025 ile 2039 yılları arasında dünyaya gelecek. 2035 yılına kadar dünya nüfusunun yüzde 16’sını oluşturacaklar. Onlar, daha genç Y Kuşağı (milenyum kuşağı) ve daha yaşlı Z Kuşağı bireyleri nin çocukları olacaklar. Birçoğu 22’nci yüzyılı görecek.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KÜRESEL VATANDAŞLIK

Bu nesil, maalesef bir önceki nesillerden yani bizlerden iklim değişikliği, sosyo-politik istikrarsızlık ve hızlı kentleşme gibi acil küresel sorunları miras alacak. Bu nedenle küresel ısınma konusunda ebeveynlerinden çok daha duyarlı olmaları bekleniyor. Sürdürülebilirlik onlar için bir tercih değil, günlük yaşamın zorunlu bir parçası olacak. Enerji tasarrufu, kaynakların korunması, paylaşım ekonomisi ve çevre dostu yaşam modelleri bu kuşağın hayat tarzını şekillendirebilir.

Çoğunlukla Y Kuşağı ve daha yaşlı Z Kuşağı ebeveynler tarafından yetiştirilen Beta kuşağının uyum yeteneğine, bireyselliğe ve küresel vatandaşlığa değer vereceği öngörülüyor.

YAPAY ZEKÂ HAYATIN PARÇASI

Beta kuşağını önceki nesiller den ayıracak en önemli unsur ise, yapay zekâyı “yeni teknoloji” olarak değil, hayatın doğal bir parçası olarak görecek olmaları. 2025 sonrası doğan çocuklar, yapay zekânın neredeyse tüm sistemlere entegre olduğu bir dünyada büyüyecek. Eğitimden sağlığa, alışverişten çalışma hayatına kadar birçok alan onlar için dijital destekli ve otomasyon merkezli işleyecek.

Bu dönüşüm yalnızca teknoloji kullanımını değil, toplumun çalışma ve eğitim anlayışını da değiştirebilir. Uzun üniversite eğitimleri, tek şirkette geçirilen onlarca yıllık kariyerler ve klasik emeklilik sistemi gibi kavramların, hızlı dönüşen iş dünyasında eski önemini kaybetmesi bekleniyor. Çünkü yapay zekâ ve otomasyon, bugün var olan birçok mesleği dönüştürürken bazılarını tamamen ortadan kaldıracak.

DİPLOMADAN ZİYADE BECERİ ÖN PLANDA

McCrindle’ın raporuna göre, Beta kuşağı döneminde eğitimin, standart müfredatlar yerine yapay zeka odaklı, kişiselleştirilmiş öğrenme yollarına ve yetkinlik temelli değerlendirmeye doğru kayması bekleniyor. Gelecekte diplomalardan çok sürekli güncellenen beceriler öne çıkacak. Eğitim modeli de standart müfredatlardan uzaklaşarak kısa süreli ve teknolojiyle sürekli güncellenen bir yapıya dönüşebilir. Başka bir ifadeyle geleceğin en önemli avantajı, tek bir mesleğe sıkı sıkıya bağlı kalmak değil, hızlı adapte olabilmek ve sürekli yeniden öğrenebilmek olacak.

Aslında bu dönüşümün sinyalleri bugünden görülüyor. Birçok genç artık “ömür boyu aynı iş” fikrine eskisi kadar sıcak bakmıyor. Uzaktan çalışma, serbest çalışma modeli, dijital girişimcilik ve proje bazlı kariyer anlayışı giderek yaygınlaşıyor. Beta kuşağı iş hayatına adım attığında ise bugün hâlâ alışık olduğumuz 40 saatlik klasik çalışma düzeni ya da tek kariyer çizgisi oldukça eski moda görünebilir.

GİYİLEBİLİR SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ

Bu neslin hayatındaki bir diğer belirleyici unsur ise fiziksel dünya ile dijital dünyanın tamamen iç içe geçmesi olacak. Yapay zekâ destekli eğitim sistemleri, artırılmış gerçeklik ortamları, giyilebilir sağlık teknolojileri ve kişisel dijital asistanlar günlük yaşamın sıradan parçalarına dönüşecek. Ev ödevlerinden sağlık takibine kadar birçok süreç yapay zekâ tarafından kişiselleştirilecek.

İNSAN İLİŞKİLERİ DEĞİŞECEK

Ancak uzmanlar bu dönüşümün bazı riskler taşıdığına da dikkat çekiyor. Doğdukları andan itibaren sanal karakterler ve yapay zekâ destekli dijital arkadaşlarla büyüyen Beta kuşağının, insan ilişkileri konusunda farklı bir sosyal yapı geliştirebileceği konuşuluyor. Gerçek in sanlarla olan gerçek sosyal temasın azalması, iletişim becerilerinde gerileme ve yalnızlık hissi gibi sorunların daha görünür hale gelmesi ihtimallerini doğuruyor. Belki de gelecekte en büyük lükslerden biri “gerçek insanlarla temas” olacak.

McCrindle’ın öngörülerine göre 2035 yılına kadar milyarlarca kişiye ulaşacak olan Beta kuşağı, yalnızca yeni bir jenerasyonu değil, aynı zamanda yeni bir toplumsal düzeni temsil ediyor olabilir. Toplumsal ha yatta insanlarla temas edebildiğimiz, kıraathanelerde ya da kafelerde buluşup sohbet ede bildiğimiz, bakkala gidip gerçek bir insandan ekmek alabildiğimiz bugünlerin değerini bilelim. Zira gelecek kuşaklar bunları mumla arayabilir.