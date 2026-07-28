Yapay zekâ çalışmalarında “pod” ne demek?
Şirketlerin yapay zekâ projelerinde zorlanmasının temel sebebi çoğu zaman modeller değil: Teknoloji ekibi işin uzağında, işi bilenler de teknolojinin. Birbirine sağır iki taraf uzun uzun toplantı yapıyor, sunum hazırlıyor, pilot başlatıyor; ancak birbirinin ne yaptığını içselleştiremediği için gerçek süreç değişmiyor.
Buna çare olarak şirketler “pod” denilen bir çalışma biçimine geçmeye başladı. İngilizce “pod” kelimesi bezelye kabuğu gibi kapalı, kendi kendine yeten bir birimi çağrıştırır. Yönetim dilinde ise “Agile Pod” veya “Squad” gibi küçük, otonom takımları ifade ediyor.
Pod: Küçük, sonuç odaklı ve geçici.
Squad (takım): Daha kalıcı, ürün odaklı ve uzun süreli.
Pod’lar; hiyerarşi ve bürokrasiye takılmadan tek bir amaca kilitlenen, gerekli yetkinlikleri içinde barındıran otonom ve modüler iş hücreleri. Köşeli, sürtünmeli ve geleneksel komitelerden farklı olarak yuvarlak, esnek ve hızlı. Örneğin Uber bu sorunu aşmak için “Agentic Pods” (ajanik çalışma hücreleri) kurdu. Teknolojiden sorumlu yönetici (CTO) Praveen Neppalli Naga, yaklaşık 30 seçkin yapay zekâ mühendisini iki haftalığına finans, insan kaynakları ve hukuk gibi teknoloji dışı birimlerin içine yerleştirdi. Mühendisler çalışanların yanında oturdu, iş akışlarını izledi, tekrar eden adımları ve veri darboğazlarını buldu; sonra bu işleri baştan sona yürüten ajanlar geliştirdi.
Sonuçlar dikkat çekici. İki gün süren finansal takip raporları 10 dakikaya, 150 şehir için sermaye dağılımı 15 saatten 30 dakikaya, pazarlama web kalite kontrolü iki haftadan bir saatin altına indi. Şirket iki ayda 16 pod kurdu, modeli büyütmek için kalıcı ekip planlıyor.
Agentic Pod, yalnızca yazılımcılardan oluşan geçici bir proje ekibi değil. İçinde sürecin sahibi, yapay zekâ mühendisi, veri uzmanı, hukuk temsilcisi ve işi her gün yapan çalışan var. Küçük bir soruna odaklanıyor, birkaç haftada çalışan çözüm çıkarıyor, sonucu zaman, hata, maliyet ve gelirle ölçüyor.
Kritik ayrıntı, mühendisin bölüme danışman gibi uğrayıp gitmemesi. Süreci ekrandan değil, çalışanla birlikte yaşayarak öğrenmesi. Çünkü yazılı prosedür ile gerçek iş aynı değildir. İstisnalar, e-posta ile alınan onaylar, kişisel Excel dosyaları ve yıllardır kimsenin sorgulamadığı ara kontroller ancak iş başında görünür. Ajanın başarısı bu görünmeyen ayrıntıları yakalamasına bağlıdır.
Bu model neden önemli?
Çünkü şirketlerde yapay zekâ hâlâ çoğunlukla BT’nin (Bilgi Teknolojileri) satın aldığı bir araç sayılıyor. Oysa müşteri iadesindeki gecikmeyi, bordrodaki tekrarı, sözleşme incelemesindeki darboğazı en iyi o işi yapan bilir. Ajanı masada tasarlamak yetmiyor; işin içine gömmek gerekiyor. McKinsey’nin “agentic organization” (ajanik organizasyon) yaklaşımı da aynı yöne işaret ediyor: Teknoloji yatırımı tek başına ölçeklenmiyor; organizasyonun ve iş akışlarının da yeniden tasarlanması gerekiyor. McKinsey, teknolojiye harcanan her 1 dolara karşılık insana 5 dolar yatırım öneriyor. Gartner ise ajan projelerinin %40’tan fazlasının 2027 sonuna kadar yüksek maliyet, belirsiz değer ve yetersiz risk kontrolü nedeniyle iptal edilebileceğini öngörüyor.
Şirketler nasıl başlamalı?
Önce en pahalı modeli değil, şirketinizdeki en can sıkıcı süreci seçin. Üç ila beş kişilik karma bir pod kurun.
Tek bir ölçülebilir hedef koyun: Teklif hazırlama süresini %50 azaltmak gibi.
Ajanın hangi veriye erişeceğini, hangi kararı kendi vereceğini ve nerede insana döneceğini açıkça tanımlayın.
Dört haftada sonuç üretmeyen denemeyi kapatın; işe yarayan modeli yaygınlaştırın.
Pod’ları yeni bir merkezî teknoloji ordusuna çevirmeyin. Her pod, iş biriminin sorununa, verisine ve sonucuna sahip olmalı ancak güvenlik, erişim kayıtları, maliyet takibi ve insan onayı ortak kurallarla yönetilmeli. Aksi halde birbirini tanımayan onlarca ajan oluşur; hız kazanmak isterken yeni bir dijital karmaşa yaratılır.
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