Yapay zekâ çalışmalarında “pod” ne demek?

Şirketlerin yapay zekâ projelerin­de zorlanmasının temel sebebi çoğu zaman modeller de­ğil: Teknoloji ekibi işin uzağında, işi bi­lenler de teknoloji­nin. Birbirine sağır iki taraf uzun uzun toplantı yapıyor, sunum hazırlıyor, pilot başlatıyor; an­cak birbirinin ne yaptığını içselleştiremediği için ger­çek süreç değişmiyor.

Buna çare olarak şirketler “pod” denilen bir çalışma bi­çimine geçmeye başladı. İn­gilizce “pod” kelimesi bezelye kabuğu gibi kapalı, kendi ken­dine yeten bir birimi çağrıştı­rır. Yönetim dilinde ise “Agi­le Pod” veya “Squad” gibi kü­çük, otonom takımları ifade ediyor.

Pod: Küçük, sonuç odaklı ve geçici.

Squad (takım): Daha kalı­cı, ürün odaklı ve uzun süreli.

Pod’lar; hiyerarşi ve bü­rokrasiye takılmadan tek bir amaca kilitlenen, gerek­li yetkinlikleri içinde barın­dıran otonom ve modüler iş hücreleri. Köşeli, sürtünme­li ve geleneksel komitelerden farklı olarak yuvarlak, esnek ve hızlı. Örneğin Uber bu so­runu aşmak için “Agentic Po­ds” (ajanik çalışma hücreleri) kurdu. Teknolojiden sorumlu yönetici (CTO) Praveen Nep­palli Naga, yaklaşık 30 seç­kin yapay zekâ mühendisini iki haftalığına finans, insan kaynakları ve hukuk gibi tek­noloji dışı birimlerin içine yerleştirdi. Mühendisler ça­lışanların yanında oturdu, iş akışlarını izledi, tekrar eden adımları ve veri darboğazla­rını buldu; sonra bu işleri baş­tan sona yürüten ajanlar ge­liştirdi.

Sonuçlar dikkat çekici. İki gün süren finansal takip raporları 10 dakikaya, 150 şe­hir için sermaye dağılımı 15 saatten 30 dakikaya, pazar­lama web kalite kontrolü iki haftadan bir saatin altına in­di. Şirket iki ayda 16 pod kur­du, modeli büyütmek için ka­lıcı ekip planlıyor.

Agentic Pod, yalnızca ya­zılımcılardan oluşan geçi­ci bir proje ekibi değil. İçin­de sürecin sahibi, yapay zekâ mühendisi, veri uzmanı, hu­kuk temsilcisi ve işi her gün yapan çalışan var. Küçük bir soruna odaklanıyor, birkaç haftada çalışan çözüm çıkarı­yor, sonucu zaman, hata, mali­yet ve gelirle ölçüyor.

Kritik ayrıntı, mühendi­sin bölüme danışman gibi uğrayıp gitmemesi. Süreci ekrandan değil, çalışanla bir­likte yaşayarak öğrenmesi. Çünkü yazılı prosedür ile gerçek iş aynı değildir. İstis­nalar, e-posta ile alınan onay­lar, kişisel Excel dosyaları ve yıllardır kimsenin sorgulama­dığı ara kontroller ancak iş ba­şında görünür. Ajanın başa­rısı bu görünmeyen ayrıntı­ları yakalamasına bağlıdır.

Bu model neden önemli?

Çünkü şirketlerde ya­pay zekâ hâlâ çoğunlukla BT’nin (Bilgi Teknolojileri) satın aldığı bir araç sayılı­yor. Oysa müşteri iadesinde­ki gecikmeyi, bordro­daki tekrarı, sözleşme incelemesindeki dar­boğazı en iyi o işi ya­pan bilir. Ajanı masada tasarlamak yetmiyor; işin içine gömmek ge­rekiyor. McKinsey’nin “agentic organizati­on” (ajanik organizas­yon) yaklaşımı da aynı yöne işaret ediyor: Tek­noloji yatırımı tek başı­na ölçeklenmiyor; organizas­yonun ve iş akışlarının da ye­niden tasarlanması gerekiyor. McKinsey, teknolojiye harca­nan her 1 dolara karşılık in­sana 5 dolar yatırım öneriyor. Gartner ise ajan projelerinin %40’tan fazlasının 2027 so­nuna kadar yüksek maliyet, belirsiz değer ve yetersiz risk kontrolü nedeniyle iptal edi­lebileceğini öngörüyor.

Şirketler nasıl başlamalı?

Önce en pahalı modeli değil, şirketinizdeki en can sıkıcı süreci seçin. Üç ila beş kişilik karma bir pod kurun.

Tek bir ölçülebilir hedef koyun: Teklif hazırlama süre­sini %50 azaltmak gibi.

Ajanın hangi veriye eri­şeceğini, hangi kararı kendi vereceğini ve nerede insana döneceğini açıkça tanımlayın.

Dört haftada sonuç üretmeyen denemeyi kapa­tın; işe yarayan modeli yay­gınlaştırın.

Pod’ları yeni bir mer­kezî teknoloji ordusuna çe­virmeyin. Her pod, iş biri­minin sorununa, verisine ve sonucuna sahip olmalı ancak güvenlik, erişim kayıtları, ma­liyet takibi ve insan onayı or­tak kurallarla yönetilmeli. Ak­si halde birbirini tanımayan onlarca ajan oluşur; hız kazan­mak isterken yeni bir dijital karmaşa yaratılır.