Yapay zekâ gerçeğiyle yüzleşmek

Son iki yılda şirketler büyük bir iştahla ya­pay zekâya yöneldi. Yönetim kurulu gün­demlerinde ve strateji dokümanlarında ya­pay zekâyı görmeye başladık.

MIT bünyesinde gerçekleştirilen bir araş­tırma çalışması olan Project NANDA’nın Temmuz 2025’te yayımladığı State of AI in Business 2025 raporu bu tabloyu rakamlarla teyit ediyor: Küresel ölçekte şirketler yalnız­ca son iki yılda 30–40 milyar dolar tutarın­da GenAI yatırımı yaptı. Ancak aynı raporun ortaya koyduğu sonuç bu parlak manzaranın arkasındaki sert gerçeği gösteriyor: Şirket­lerin yüzde 95’i bu yatırımlardan bugün iti­barıyla ölçülebilir hiçbir finansal getiri elde edemedi.

GenAI Divide: Uçurumun iki yakası

Bu noktada raporun kullandığı kavram son derece çarpıcı: GenAI Divide — yapay zekâ uçurumu. Bir tarafta yapay zekâyı gerçekten iş modeline entegre eden, süreçlerini dönüş­türen ve milyonlarca dolarlık değer üreten küçük bir azınlık var. Diğer tarafta ise büyük çoğunluk; yüksek bütçe, yüksek beklenti, ama sıfıra yakın sonuç elde etmiş durumda.

Yaygın kullanım, zayıf dönüşüm

Bugün şirketlerin yaklaşık yüzde 80’i ChatGPT, Gemini ya da Copilot gibi araçla­rı denemiş durumda, yüzde 40’ı bir şekilde devreye almış, yüzde 60’ı kurumsal GenAI çözümlerini değerlendirmiş bulunuyor. An­cak iş gerçek entegrasyona geldiğinde tablo dramatik biçimde değişiyor: Kurumsal Ge­nAI projelerinin yalnızca yüzde 5’i üretim ortamına geçebiliyor ve finansallar üzerinde anlamlı bir etki yaratabiliyor. Yani teknolo­ji var, ilgi var, bütçe var; ama dönüşüm yok.

Sorun nerede? Öğrenemeyen sistemler

Raporun en önemli tespitlerinden biri şu: Bu başarısızlığın nedeni teknoloji, altya­pı, regülasyon veya yetenek eksikliği değil. Asıl problem çok daha temel bir yerde duru­yor: bugünkü yapay zekâ sistemlerinin bü­yük bölümü yeteri kadar öğrenmiyor, geri bildirim tutmuyor, bağlama uyum sağlamı­yor, zaman içinde gelişmiyor, kurumun ger­çek iş akışına entegre olamıyor. Bu yüzden çalışanlar GenAI’ı seviyor ama kritik işler­de ona güvenmiyor. Çünkü çalışan sezgisel olarak şunu biliyor: Öğrenmeyen bir sistem, kurum için sürdürülebilir bir çözüm değil­dir.

Gölge yapay zekâ ekonomisi: Asıl dönüşüm nerede?

Raporun belki de en çarpıcı bölümü “göl­ge yapay zekâ ekonomisi”ne işaret ediyor. Şirketlerin yalnızca %40’ı resmi LLM lisan­sı almışken, çalışanların yüzde 90’ı kişisel yapay zekâ araçlarını işte aktif olarak kul­lanıyor. Yani dönüşüm, yönetim kurulu ka­rarlarıyla değil; çalışanların masa başında, fiilen ve sessizce gerçekleşiyor. Yapay zekâ devrimi yukarıdan aşağı değil, aşağıdan yu­karı ilerliyor.

Paranın kazanıldığı yer: Arka ofis

Bir başka çarpıcı gerçek de şu: Şirket­ler yapay zekâ bütçelerinin yaklaşık yüzde 50’sini satış ve pazarlamaya ayırıyor. Çünkü görünür, raporlanabilir ve sunumlara yakı­şıyor. Oysa gerçek para bambaşka bir yerde kazanılıyor. BPO sözleşmelerinin iptali, dış ajansların kapatılması ve arka ofis otomas­yonu sayesinde bazı şirketler yılda 2–10 milyon dolar arası tasarruf sağlıyor. Üstelik bu kazançlar geniş çaplı işten çıkarmalarla değil, dış kaynak bağımlılığının azaltılma­sıyla elde ediliyor.

Gelecek: Agentic sistemler

Raporun işaret ettiği gelecek, klasik chat­bot dünyasının çok ötesinde. Öğrenen, ha­tırlayan ve otonom şekilde iş yapabilen “agentic” sistemler geliyor. Ve bunun bir adım sonrasında Agentic Web dediğimiz yeni bir ekonomik katman doğuyor: Yapay zekâ ajanlarının kendi aralarında anlaşabil­diği, müzakere edebildiği ve şirketler arası süreçleri otomatik olarak koordine edebil­diği bir dünya. Bu, internetin doğuşundan sonraki en büyük kurumsal dönüşüm dalga­sı olabilir.

Bugün yöneticilerin sorması gereken so­ru artık “Yapay zekâya yatırım yapmalı mı­yız?” değil. Asıl soru şu: Şirketimiz bugün bu yapay zekâ uçurumunun hangi tarafında duruyor?