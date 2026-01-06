Yapay zekâ gerçeğiyle yüzleşmek
Son iki yılda şirketler büyük bir iştahla yapay zekâya yöneldi. Yönetim kurulu gündemlerinde ve strateji dokümanlarında yapay zekâyı görmeye başladık.
MIT bünyesinde gerçekleştirilen bir araştırma çalışması olan Project NANDA’nın Temmuz 2025’te yayımladığı State of AI in Business 2025 raporu bu tabloyu rakamlarla teyit ediyor: Küresel ölçekte şirketler yalnızca son iki yılda 30–40 milyar dolar tutarında GenAI yatırımı yaptı. Ancak aynı raporun ortaya koyduğu sonuç bu parlak manzaranın arkasındaki sert gerçeği gösteriyor: Şirketlerin yüzde 95’i bu yatırımlardan bugün itibarıyla ölçülebilir hiçbir finansal getiri elde edemedi.
GenAI Divide: Uçurumun iki yakası
Bu noktada raporun kullandığı kavram son derece çarpıcı: GenAI Divide — yapay zekâ uçurumu. Bir tarafta yapay zekâyı gerçekten iş modeline entegre eden, süreçlerini dönüştüren ve milyonlarca dolarlık değer üreten küçük bir azınlık var. Diğer tarafta ise büyük çoğunluk; yüksek bütçe, yüksek beklenti, ama sıfıra yakın sonuç elde etmiş durumda.
Yaygın kullanım, zayıf dönüşüm
Bugün şirketlerin yaklaşık yüzde 80’i ChatGPT, Gemini ya da Copilot gibi araçları denemiş durumda, yüzde 40’ı bir şekilde devreye almış, yüzde 60’ı kurumsal GenAI çözümlerini değerlendirmiş bulunuyor. Ancak iş gerçek entegrasyona geldiğinde tablo dramatik biçimde değişiyor: Kurumsal GenAI projelerinin yalnızca yüzde 5’i üretim ortamına geçebiliyor ve finansallar üzerinde anlamlı bir etki yaratabiliyor. Yani teknoloji var, ilgi var, bütçe var; ama dönüşüm yok.
Sorun nerede? Öğrenemeyen sistemler
Raporun en önemli tespitlerinden biri şu: Bu başarısızlığın nedeni teknoloji, altyapı, regülasyon veya yetenek eksikliği değil. Asıl problem çok daha temel bir yerde duruyor: bugünkü yapay zekâ sistemlerinin büyük bölümü yeteri kadar öğrenmiyor, geri bildirim tutmuyor, bağlama uyum sağlamıyor, zaman içinde gelişmiyor, kurumun gerçek iş akışına entegre olamıyor. Bu yüzden çalışanlar GenAI’ı seviyor ama kritik işlerde ona güvenmiyor. Çünkü çalışan sezgisel olarak şunu biliyor: Öğrenmeyen bir sistem, kurum için sürdürülebilir bir çözüm değildir.
Gölge yapay zekâ ekonomisi: Asıl dönüşüm nerede?
Raporun belki de en çarpıcı bölümü “gölge yapay zekâ ekonomisi”ne işaret ediyor. Şirketlerin yalnızca %40’ı resmi LLM lisansı almışken, çalışanların yüzde 90’ı kişisel yapay zekâ araçlarını işte aktif olarak kullanıyor. Yani dönüşüm, yönetim kurulu kararlarıyla değil; çalışanların masa başında, fiilen ve sessizce gerçekleşiyor. Yapay zekâ devrimi yukarıdan aşağı değil, aşağıdan yukarı ilerliyor.
Paranın kazanıldığı yer: Arka ofis
Bir başka çarpıcı gerçek de şu: Şirketler yapay zekâ bütçelerinin yaklaşık yüzde 50’sini satış ve pazarlamaya ayırıyor. Çünkü görünür, raporlanabilir ve sunumlara yakışıyor. Oysa gerçek para bambaşka bir yerde kazanılıyor. BPO sözleşmelerinin iptali, dış ajansların kapatılması ve arka ofis otomasyonu sayesinde bazı şirketler yılda 2–10 milyon dolar arası tasarruf sağlıyor. Üstelik bu kazançlar geniş çaplı işten çıkarmalarla değil, dış kaynak bağımlılığının azaltılmasıyla elde ediliyor.
Gelecek: Agentic sistemler
Raporun işaret ettiği gelecek, klasik chatbot dünyasının çok ötesinde. Öğrenen, hatırlayan ve otonom şekilde iş yapabilen “agentic” sistemler geliyor. Ve bunun bir adım sonrasında Agentic Web dediğimiz yeni bir ekonomik katman doğuyor: Yapay zekâ ajanlarının kendi aralarında anlaşabildiği, müzakere edebildiği ve şirketler arası süreçleri otomatik olarak koordine edebildiği bir dünya. Bu, internetin doğuşundan sonraki en büyük kurumsal dönüşüm dalgası olabilir.
Bugün yöneticilerin sorması gereken soru artık “Yapay zekâya yatırım yapmalı mıyız?” değil. Asıl soru şu: Şirketimiz bugün bu yapay zekâ uçurumunun hangi tarafında duruyor?
