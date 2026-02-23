Yapay zekâ hamlesi: AI ROADSHOW ile KOBİ ve sanayiciyle buluşuyoruz
Yapay zekâ çok konuşuluyor; ama sahada uygulanması hâlâ sınırlı. TÜİK verilerine göre işletmelerde yapay zekâ kullanımı %4,4 seviyesinde. Avrupa Birliği’nde bu oran %13,5, büyük işletmelerde %41. Aradaki fark, sadece teknoloji farkı değil verimlilik, hız, kalite ve ihracat rekabeti farkı.
Ülkemizde yapay zekâyı artık bir teknoloji sohbetinden öteye götürmek istiyoruz. İşte bu nedenle de TOBB Türkiye Yazılım Meclisi olarak, “AI ROADSHOW” Projemiz ile Yapay Zekâ Hamlesini başlatıyor ve sahaya iniyoruz.
AI ROADSHOW: KOBİ ve sanayici yapay zekâ adaptasyon projesi
Nisan ayında Ankara’dan başlayıp 7 coğrafi bölgede 8 ayrı ilde Ticaret ve Sanayi Odalarımızda, KOBİ’ler, sanayiciler ve girişimciler ile bir araya geleceğiz. Proje ile Türkiye’nin üretim, istihdam ve ihracat gücünü, KOBİ’lerimizin gerçek ihtiyaçlarına temas ederek yapay zekâ ile somut biçimde güçlendirmeyi hedefliyoruz.
Üretimin, verimliliğin, istihdamın niteliğinin ve ihracatın sürdürülebilirliğinin yeni standardı olan yapay zekâ adaptasyonu şart olmuştur. Uygulamalı dönüşüm seferberliği olarak yola çıktığımız bu proje ile OVP 2026-2028’de yer alan Ulusal YZ Stratejisi’nin AI Act’e uyumlu güncellenmesine saha verisi, vaka kütüphanesi, paydaş geri bildirimi ve aynı zamanda KOBİ’ler ve Sanayicilerimize risk etiketleme, veri hijyeni, model/veri dokümantasyonu ve tedarikçi beyan süreçlerini uygulamalı olarak öğretmeyi ve uygulatmayı hedefledik. İkişer günlük dolu dolu programlarla canlı demolar, atölye çalışması ve mentorluk ile bilgilendirmeye gidiyoruz.
Dünyada ilk ve tek olan AI ROADSHOW sonunda Ankara’da yapacağımız final zirve ile Türkiye’nin Yapay Zekâ zihin haritasını oluşturmayı ve 8 ilde elde ettiğimiz sonuçları kapsamlı bir rapor halinde paylaşmayı hedefliyoruz.
Yapay zekâya nereden başlayacağız?
Yanlış başlayan denemeler; dağınık veri, hatalı teknoloji seçimi ve ölçüm eksikliği nedeniyle boşa yapılan harcamalar. İşte bu nedenle kontrolsüz, bilinçsiz yatırımların önüne geçmeyi ve KOBİ’lerimize, sanayicilerimize yerinde dokunuşla, doğru yol haritası ile bu dönüşümü gerçekleştirmelerine destek olmayı arzuluyoruz.
8 ilde ne yapacağız?
AI ROADSHOW’u iki günlük, yoğun ve uygulamalı bir formatta kurguladık. Her ilde aynı disiplinle ilerleyeceğiz:
1 Yapay zekâyı yalın bir dille anlatım: “Yapay zekâ nedir”i değil; “işletmemde nerede değer üretir”i konuşacağız. Herkesin anlayacağı dilde, örneklerle, kısa ve net.
2 Canlı demolar: Üretimde kalite kontrol, satış-talep tahmini, müşteri hizmetlerinde akıllı asistanlar gibi “hızlı kazanım” senaryolarının sahnede canlı gösterimleri.
3 KOBİ-Sanayici atölyeleri: Her işletmenin önüne tek sayfalık planlar.
4 Mentorluk ve eşleştirme: Meclis ve komite üyelerimiz, yerli yazılım firmalarımız, uzmanlarımız ve paydaşlarımızla mentorluk eşleştirmeleri.
5 Bölgesel fotoğraf: Her ilde “ihtiyaçlar–fırsatlar–engeller” netleşecek. Bu çıktı, sadece o ilin değil, ülkenin yapay zekâ yolculuğu için altlık olacak.
6 Startup pitch: Bölgedeki startuplarla bir araya gelme, projelerini değerlendirme.
KOBİ’ler ve Sanayicilerimizi Ticaret ve Sanayi Odalarımızda gerçekleştireceğimiz programlara katılmaya davet ediyoruz.
Odalarımız, meslek komitelerimiz, genç ve kadın girişimci kurullarımız, üniversiteler, teknoparklar, yazılım firmalarımız, OSB’ler ve STK’lar hep birlikte KOBİ’ler ve sanayicilerimizin yapay zekâ adaptasyon süreçlerine destek olmak üzere bir araya geleceğimiz sosyal sorumluluk odaklı bu projeye tüm ekosistem paydaşlarını destek olmaya ve katkı vermeye davet ediyoruz.
Son söz: Üretimde verimlilik, ihracatta güven, istihdamda nitelik artışı için hep birlikte.
