Yapay zekâ hamlesi: AI ROADSHOW ile KOBİ ve sanayiciyle buluşuyoruz

Yapay zekâ çok konuşulu­yor; ama sahada uygulan­ması hâlâ sınırlı. TÜİK verile­rine göre işletmelerde yapay zekâ kullanımı %4,4 seviye­sinde. Avrupa Birliği’nde bu oran %13,5, büyük işletmeler­de %41. Aradaki fark, sadece teknoloji farkı değil verimli­lik, hız, kalite ve ihracat reka­beti farkı.

Ülkemizde yapay zekâyı artık bir teknoloji sohbetinden öteye götür­mek istiyoruz. İşte bu nedenle de TOBB Türkiye Yazılım Meclisi ola­rak, “AI ROADSHOW” Projemiz ile Yapay Zekâ Hamlesini başlatıyor ve sahaya iniyoruz.

AI ROADSHOW: KOBİ ve sanayici yapay zekâ adaptasyon projesi

Nisan ayında Ankara’dan başla­yıp 7 coğrafi bölgede 8 ayrı ilde Ti­caret ve Sanayi Odalarımızda, KO­Bİ’ler, sanayiciler ve girişimciler ile bir araya geleceğiz. Proje ile Türki­ye’nin üretim, istihdam ve ihracat gücünü, KOBİ’lerimizin gerçek ih­tiyaçlarına temas ederek yapay zekâ ile somut biçimde güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Üretimin, verimliliğin, istihda­mın niteliğinin ve ihracatın sürdü­rülebilirliğinin yeni standardı olan yapay zekâ adaptasyonu şart olmuş­tur. Uygulamalı dönüşüm seferber­liği olarak yola çıktığımız bu proje ile OVP 2026-2028’de yer alan Ulu­sal YZ Stratejisi’nin AI Act’e uyum­lu güncellenmesine saha verisi, vaka kütüphanesi, paydaş geri bildirimi ve aynı zamanda KOBİ’ler ve Sa­nayicilerimize risk etiketleme, ve­ri hijyeni, model/veri dokümantas­yonu ve tedarikçi beyan süreçlerini uygulamalı olarak öğretmeyi ve uy­gulatmayı hedefledik. İkişer günlük dolu dolu programlarla canlı demo­lar, atölye çalışması ve mentorluk ile bilgilendirmeye gidiyoruz.

Dünyada ilk ve tek olan AI ROA­DSHOW sonunda Ankara’da yapa­cağımız final zirve ile Türkiye’nin Yapay Zekâ zihin haritasını oluştur­mayı ve 8 ilde elde ettiğimiz sonuç­ları kapsamlı bir rapor halinde pay­laşmayı hedefliyoruz.

Yapay zekâya nereden başlayacağız?

Yanlış başlayan denemeler; dağı­nık veri, hatalı teknoloji seçimi ve ölçüm eksikliği nedeniyle boşa ya­pılan harcamalar. İşte bu nedenle kontrolsüz, bilinçsiz yatırımların önüne geçmeyi ve KOBİ’lerimize, sanayicilerimize yerinde dokunuş­la, doğru yol haritası ile bu dönüşü­mü gerçekleştirmelerine destek ol­mayı arzuluyoruz.

8 ilde ne yapacağız?

AI ROADSHOW’u iki günlük, yo­ğun ve uygulamalı bir formatta kur­guladık. Her ilde aynı disiplinle iler­leyeceğiz:

1 Yapay zekâyı yalın bir dille an­latım: “Yapay zekâ nedir”i değil; “işletmemde nerede değer üretir”i konuşacağız. Herkesin anlayacağı dilde, örneklerle, kısa ve net.

2 Canlı demolar: Üretimde kali­te kontrol, satış-talep tahmini, müşteri hizmetlerinde akıllı asis­tanlar gibi “hızlı kazanım” senaryo­larının sahnede canlı gösterimleri.

3 KOBİ-Sanayici atölyeleri: Her işletmenin önüne tek sayfalık planlar.

4 Mentorluk ve eşleştirme: Mec­lis ve komite üyelerimiz, yerli yazılım firmalarımız, uzmanlarımız ve paydaşlarımızla mentorluk eşleş­tirmeleri.

5 Bölgesel fotoğraf: Her ilde “ihti­yaçlar–fırsatlar–engeller” netle­şecek. Bu çıktı, sadece o ilin değil, ülkenin yapay zekâ yolculuğu için altlık olacak.

6 Startup pitch: Bölgedeki star­tuplarla bir araya gelme, projele­rini değerlendirme.

KOBİ’ler ve Sanayicilerimizi Ticaret ve Sanayi Odalarımızda gerçekleştireceğimiz programla­ra katılmaya davet ediyoruz.

Odalarımız, meslek komiteleri­miz, genç ve kadın girişimci kurul­larımız, üniversiteler, teknopark­lar, yazılım firmalarımız, OSB’ler ve STK’lar hep birlikte KOBİ’ler ve sa­nayicilerimizin yapay zekâ adaptas­yon süreçlerine destek olmak üzere bir araya geleceğimiz sosyal sorum­luluk odaklı bu projeye tüm ekosis­tem paydaşlarını destek olmaya ve katkı vermeye davet ediyoruz.

Son söz: Üretimde verimlilik, ih­racatta güven, istihdamda nitelik ar­tışı için hep birlikte.