Yapay zekâ holokrasiyi neden yeniden gündeme taşıdı?

Şirketlerin organizasyon şemaları yak­laşık yüz yıldır aynı mantıkla çiziliyor. Tepede yönetenler, aşağıda uygulayanlar, arada ise katman katman yöneticiler... Ya­pay zekâ bu düzeni yeniden şekillendiri­yor. Bunun sonucu olarak, yıllar önce bek­lenen etkiyi yaratamayan holokrasi yeni­den tartışılıyor.

Holokrasi, Yunanca holos (bütün) ve kra­tos (güç, yönetim) sözcüklerinden türetilmiş bir kavram. Yönetim gücünün tek bir merkez­de toplanmasını değil, organizasyonun bütü­nü içinde tanımlanmış rollere dağıtılmasını esas alıyor. Yetkinin unvanlardan çok so­rumluluklara bağlandığı bu model, uzun süre idealist bulundu. Bugün ise yapay zekâ sayesinde çok daha uygulanabilir bir zemine kavuşuyor.

Aslında Brian Robertson tarafından geliş­tirilen Holacracy modeli, daha önce birçok şirkette denendi. Beklenen yaygınlığa ulaşa­madı. Çünkü dağıtılmış karar yapısını des­tekleyecek teknolojik altyapı yeterince geliş­memişti. Karar alma özgürlüğü artarken ko­ordinasyon yükü büyüyordu.

Holokrasi ve pod çalışma modeli arasındaki ilişki

Bugün aynı modeli yeniden tartışmamı­zın nedeni, yapay zekânın etkisiyle birlikte pandemi sonrasında yaygınlaşan hibrit ça­lışma düzeni, küresel yetenek havuzlarının büyümesi ve proje bazlı çalışma kültürünün güçlenmesi. Holokrasi tek başına bütün so­runları çözen bir reçete sunmuyor; 0an­cak şirketlerin organizasyon tasarımını yeniden düşünmesini sağlayan güçlü yak­laşımlardan biri hâline geliyor.

Çünkü üretken yapay zekâ (Generative AI - içerik üretebilen yapay zekâ), ajanik yapay zekâ (Agentic AI - belirli hedefler doğrultu­sunda kendi başına görev yürütebilen yapay zekâ) ve otomasyon sistemleri; toplantıları özetliyor, görevleri koordine ediyor, bilgi akı­şını hızlandırıyor, rapor hazırlıyor ve süreçle­ri izliyor. Dün çok sayıda yönetim katmanının yürüttüğü koordinasyon işlerinin önemli bir bölümü artık teknoloji tarafından destekle­niyor. Bu dönüşüm; yön belirleyen, öncelikle­ri netleştiren, doğru insanları ve doğru yapay zekâ ajanlarını aynı amaç etrafında buluştu­ran liderlere alan açıyor.

Geçen hafta ele aldığım “pod” çalışma modeli de bu dönüşümün uygulamadaki örneklerinden biri. Holokrasi yönetim an­layışını tarif ederken; pod yapıları belirli he­defler için oluşturulan küçük ve çok disiplinli ekiplerle bu anlayışı hayata geçiriyor. İki yak­laşım farklı seviyelerde birbirini tamamlıyor.

Hesap verebilir otonomi yönetimi yeniden tanımlıyor

Gartner, şirketlerin daha fazla kontrol mekanizması kurmak yerine hesap verebi­lir otonomi geliştirmesi gerektiğini vurgu­luyor. Microsoft ise 2026 Work Trend In­dex raporunda liderlerin temel görevinin in­sanları yönetmekten çok, insanlarla yapay zekâ ajanlarının birlikte çalışacağı iş sistem­lerini tasarlamak olduğunu belirtiyor. Har­vard Business Review'da yayımlanan son değerlendirmeler de benzer bir sonuca ula­şıyor. Yapay zekâ, verimlilik sağlayan ye­ni bir teknoloji olmanın ötesinde; iş bölü­mü, yetki paylaşımı ve liderlik anlayışını yeniden tasarlayan stratejik bir dönüşüm aracı olarak görülüyor.

Meta, Microsoft, Shopify ve Coinbase gibi şirketler bire bir holokrasi uygulamıyor ancak daha küçük ekipler kuruyor, yönetim katmanlarını azaltıyor, karar yetkisini işi en iyi bilen ekiplere yaklaştırıyor ve yapay zekâ­yı iş akışının doğal bir parçası hâline getiri­yor. Ortaya çıkan yapı, klasik hiyerarşinin de saf holokrasinin de tam karşılığı değil. Strate­jik yön merkezde kalırken uygulama sorum­luluğu bilgiye en yakın ekipler ve yapay zekâ destekli sistemler arasında paylaşılıyor.

Holokrasinin yeniden konuşulmasının nedeni, eski bir yönetim modasının geri dönmesi değil. Yapay zekânın yıllar önce uygulanmasını zorlaştıran birçok enge­li ortadan kaldırmış olması. Önümüzdeki yıllarda şirketlerin başarısını; organizasyon şemasından çok, insanı, yapay zekâyı ve oto­nom ekipleri ortak hedef doğrultusunda bir­likte çalıştırabilme becerisi belirleyecek.

Yönetim modelleri değişirken kurum kültürü, liderlik anlayışı ve çalışanlardan beklenen yetkinlikler de aynı hızla dö­nüşecek. Bu değişimi erkenden kavrayan kurumlar, değişime daha dayanıklı, daha hızlı öğrenen organizasyonlar inşa edecek