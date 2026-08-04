Yapay zekâ holokrasiyi neden yeniden gündeme taşıdı?
Şirketlerin organizasyon şemaları yaklaşık yüz yıldır aynı mantıkla çiziliyor. Tepede yönetenler, aşağıda uygulayanlar, arada ise katman katman yöneticiler... Yapay zekâ bu düzeni yeniden şekillendiriyor. Bunun sonucu olarak, yıllar önce beklenen etkiyi yaratamayan holokrasi yeniden tartışılıyor.
Holokrasi, Yunanca holos (bütün) ve kratos (güç, yönetim) sözcüklerinden türetilmiş bir kavram. Yönetim gücünün tek bir merkezde toplanmasını değil, organizasyonun bütünü içinde tanımlanmış rollere dağıtılmasını esas alıyor. Yetkinin unvanlardan çok sorumluluklara bağlandığı bu model, uzun süre idealist bulundu. Bugün ise yapay zekâ sayesinde çok daha uygulanabilir bir zemine kavuşuyor.
Aslında Brian Robertson tarafından geliştirilen Holacracy modeli, daha önce birçok şirkette denendi. Beklenen yaygınlığa ulaşamadı. Çünkü dağıtılmış karar yapısını destekleyecek teknolojik altyapı yeterince gelişmemişti. Karar alma özgürlüğü artarken koordinasyon yükü büyüyordu.
Holokrasi ve pod çalışma modeli arasındaki ilişki
Bugün aynı modeli yeniden tartışmamızın nedeni, yapay zekânın etkisiyle birlikte pandemi sonrasında yaygınlaşan hibrit çalışma düzeni, küresel yetenek havuzlarının büyümesi ve proje bazlı çalışma kültürünün güçlenmesi. Holokrasi tek başına bütün sorunları çözen bir reçete sunmuyor; 0ancak şirketlerin organizasyon tasarımını yeniden düşünmesini sağlayan güçlü yaklaşımlardan biri hâline geliyor.
Çünkü üretken yapay zekâ (Generative AI - içerik üretebilen yapay zekâ), ajanik yapay zekâ (Agentic AI - belirli hedefler doğrultusunda kendi başına görev yürütebilen yapay zekâ) ve otomasyon sistemleri; toplantıları özetliyor, görevleri koordine ediyor, bilgi akışını hızlandırıyor, rapor hazırlıyor ve süreçleri izliyor. Dün çok sayıda yönetim katmanının yürüttüğü koordinasyon işlerinin önemli bir bölümü artık teknoloji tarafından destekleniyor. Bu dönüşüm; yön belirleyen, öncelikleri netleştiren, doğru insanları ve doğru yapay zekâ ajanlarını aynı amaç etrafında buluşturan liderlere alan açıyor.
Geçen hafta ele aldığım “pod” çalışma modeli de bu dönüşümün uygulamadaki örneklerinden biri. Holokrasi yönetim anlayışını tarif ederken; pod yapıları belirli hedefler için oluşturulan küçük ve çok disiplinli ekiplerle bu anlayışı hayata geçiriyor. İki yaklaşım farklı seviyelerde birbirini tamamlıyor.
Hesap verebilir otonomi yönetimi yeniden tanımlıyor
Gartner, şirketlerin daha fazla kontrol mekanizması kurmak yerine hesap verebilir otonomi geliştirmesi gerektiğini vurguluyor. Microsoft ise 2026 Work Trend Index raporunda liderlerin temel görevinin insanları yönetmekten çok, insanlarla yapay zekâ ajanlarının birlikte çalışacağı iş sistemlerini tasarlamak olduğunu belirtiyor. Harvard Business Review'da yayımlanan son değerlendirmeler de benzer bir sonuca ulaşıyor. Yapay zekâ, verimlilik sağlayan yeni bir teknoloji olmanın ötesinde; iş bölümü, yetki paylaşımı ve liderlik anlayışını yeniden tasarlayan stratejik bir dönüşüm aracı olarak görülüyor.
Meta, Microsoft, Shopify ve Coinbase gibi şirketler bire bir holokrasi uygulamıyor ancak daha küçük ekipler kuruyor, yönetim katmanlarını azaltıyor, karar yetkisini işi en iyi bilen ekiplere yaklaştırıyor ve yapay zekâyı iş akışının doğal bir parçası hâline getiriyor. Ortaya çıkan yapı, klasik hiyerarşinin de saf holokrasinin de tam karşılığı değil. Stratejik yön merkezde kalırken uygulama sorumluluğu bilgiye en yakın ekipler ve yapay zekâ destekli sistemler arasında paylaşılıyor.
Holokrasinin yeniden konuşulmasının nedeni, eski bir yönetim modasının geri dönmesi değil. Yapay zekânın yıllar önce uygulanmasını zorlaştıran birçok engeli ortadan kaldırmış olması. Önümüzdeki yıllarda şirketlerin başarısını; organizasyon şemasından çok, insanı, yapay zekâyı ve otonom ekipleri ortak hedef doğrultusunda birlikte çalıştırabilme becerisi belirleyecek.
Yönetim modelleri değişirken kurum kültürü, liderlik anlayışı ve çalışanlardan beklenen yetkinlikler de aynı hızla dönüşecek. Bu değişimi erkenden kavrayan kurumlar, değişime daha dayanıklı, daha hızlı öğrenen organizasyonlar inşa edecek
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