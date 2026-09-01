Yapay zekâ ile FinTech: Rapordan aksiyona!

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FinTech’in önceki devrimleriyle para ha­reketi kâğıtlardan, sözlerden ekrana ta­şınmıştı. Şimdi, içine girmekte olduğumuz FinTech 4.0 ile ekrandan da çıkıp kararın içi­ne giriyor. Yapay zekânın etkisini anlamak için FinTech’in gelişimini dört aşamada şöyle özetleyebiliriz:

FinTech 1.0 (1866 - 1967): Finansın analog ve altyapı dönemi. 1866’da kalıcı transatlantik telgraf bağlantısının kurulmasıyla finansal ve­ri küresel ölçekte hızla taşınmaya başladı.

FinTech 2.0 (1967 - 2008): Bankacılığın di­jitalleşme dönemi. İlk ATM’ler kuruldu, NAS­DAQ açıldı, SWIFT devreye girdi, internet bankacılığı yaygınlaştı.

FinTech 3.0 (2008 - 2020’ler): Geleneksel bankalara meydan okuyan yeni nesil girişim­lerin, neobankaların, ödeme platformlarının, mobil cüzdanların, Bitcoin ve blockchain tek­nolojilerinin yükselişi.

FinTech 4.0 (Günümüz / 2026): Yapay Ze­ka ve Otonom Finans Dönemi. Dünya, basit tahminlerin ötesine geçilerek, finansal ope­rasyonların insan müdahalesi olmadan yöne­tildiği, "Agentic AI" (Kendi kararlarını alan yapay zeka ajanları) teknolojisinin sektörü domine ettiği döneme koşuyor.

Yapay zekâ ile FinTech’in işi değişiyor

Yapay zekâdan önce FinTech (Financial Technology - Finansal Teknoloji), banka­cılık ve finans işlemlerini daha hızlı, ucuz ve kolay hale getirdi. Para transferi, tahsilat, kredi başvurusu, fatura eşleştirme, mutabakat ve raporlama dijitalleşti. Ancak sistemlerin büyük bölümü “Ne kadar para var? Kim geç ödedi? Hangi işlem bekliyor?” sorularıyla geçmişi anlatıyordu.

Sistem artık “ne oldu?” sorusuyla birlikte “ne olabilir ve şimdi ne yapmalıyız?” so­rusuna da yanıt vermeye, karar ve aksiyon aşamalarında rol almaya başlıyor. Mese­la Octet gibi yeni nesil FinTech uygulamaları farklı banka hesaplarını, tahsilat ve ödeme sü­reçlerini tek yerde buluşturabiliyor.

Yapay zekâ katmanı eklendiğinde siste­min:

- Üç hafta sonra oluşabilecek nakit açığını tahmin etmesi,

- Şu seçenekleri ve daha nicelerini hesapla­ması:

* Hangi tahsilat öne çekilebilir?

* Hangi ödeme ertelenebilir?

* Hangi kredi daha düşük maliyetli?

- Yetki verilirse müşteriye hatırlatma gön­dermesi,

- Ödemeyi doğru kanala yönlendirmesi veya

- Belirlenen limite kadar işlemi başlatması bekleniyor.

Özetle FinTech, raporlama yazılımından karar ve aksiyon sistemine dönüşürken gi­derek görünmezleşecek.

FinTech 4.0 ile bir bayi siparişlerini artı­rırken ödemelerini geciktirmeye başladığında sistem bunu finans departmanından önce fark edebilecek. Bunun gerçeğe dönüşmesi için şir­ketlerde üç görev alanı öne çıkıyor:

1) Finans yöneticisi hangi kararların oto­matikleşeceğini, hangi limitlerde insan onayı gerekeceğini belirlemeli.

2) Teknoloji yöneticisi verinin temiz, gün­cel, güvenli olmasını ve sistemler arasında gü­venle akmasını sağlamalı.

3) Genel müdür asıl soruyu sormalı: Ya­pay zekâyı mevcut işi hızlandırmak için mi kullanıyoruz, yoksa finansal işleyişi baştan mı tasarlıyoruz? Çünkü eski, parçalı ve ma­nuel bir sürecin üzerine yapay zekâ eklemek dönüşüm yaratmaz. Yalnızca daha hızlı çalı­şan eski bir düzen üretir. Kazanç, karar zinci­rini yeniden kurmaktan doğacak. Bu yüzden teknoloji yatırımı kadar süreç tasarımı, yet­ki sınırları ve çalışanların yeni becerileri de bütçelenmeli.

Fakat hız arttıkça sorumluluk ve özellik­le siber risk de büyüyor. Bu nedenle:

* Her otomatik kararın bir “kara kutu­su” olmalı. Kullanılan veri, verilen yetki, ya­pılan işlem ve kimin durdurma yetkisi olduğu saklanmalı.

* Yüksek etkili, geri dönüşü zor karar­larda insan onayı korunmalı. Rutin işlemler YZ ajanlarına geçebilir; ancak bir müşterinin limitini kesmek, tedarikçi ödemesini durdur­mak veya kriz anında nakdin nereye ayrıla­cağını belirlemek insanda kalmalı. YZ deseni görür; ilişkinin geçmişi, itibar etkisi ve olağa­nüstü koşullar veride eksik kalabilir. Örneğin deprem bölgesindeki bir bayinin gecikmesini yalnızca risk artışı olarak okuyabilir.

Sonuç olarak; Ajanlar seçenekleri ve so­nuçlarını hesaplarken nihai hükmü ve sorum­luluğu insan taşımalı.