Yapay zekâ ile FinTech: Rapordan aksiyona!
FinTech’in önceki devrimleriyle para hareketi kâğıtlardan, sözlerden ekrana taşınmıştı. Şimdi, içine girmekte olduğumuz FinTech 4.0 ile ekrandan da çıkıp kararın içine giriyor. Yapay zekânın etkisini anlamak için FinTech’in gelişimini dört aşamada şöyle özetleyebiliriz:
FinTech 1.0 (1866 - 1967): Finansın analog ve altyapı dönemi. 1866’da kalıcı transatlantik telgraf bağlantısının kurulmasıyla finansal veri küresel ölçekte hızla taşınmaya başladı.
FinTech 2.0 (1967 - 2008): Bankacılığın dijitalleşme dönemi. İlk ATM’ler kuruldu, NASDAQ açıldı, SWIFT devreye girdi, internet bankacılığı yaygınlaştı.
FinTech 3.0 (2008 - 2020’ler): Geleneksel bankalara meydan okuyan yeni nesil girişimlerin, neobankaların, ödeme platformlarının, mobil cüzdanların, Bitcoin ve blockchain teknolojilerinin yükselişi.
FinTech 4.0 (Günümüz / 2026): Yapay Zeka ve Otonom Finans Dönemi. Dünya, basit tahminlerin ötesine geçilerek, finansal operasyonların insan müdahalesi olmadan yönetildiği, "Agentic AI" (Kendi kararlarını alan yapay zeka ajanları) teknolojisinin sektörü domine ettiği döneme koşuyor.
Yapay zekâ ile FinTech’in işi değişiyor
Yapay zekâdan önce FinTech (Financial Technology - Finansal Teknoloji), bankacılık ve finans işlemlerini daha hızlı, ucuz ve kolay hale getirdi. Para transferi, tahsilat, kredi başvurusu, fatura eşleştirme, mutabakat ve raporlama dijitalleşti. Ancak sistemlerin büyük bölümü “Ne kadar para var? Kim geç ödedi? Hangi işlem bekliyor?” sorularıyla geçmişi anlatıyordu.
Sistem artık “ne oldu?” sorusuyla birlikte “ne olabilir ve şimdi ne yapmalıyız?” sorusuna da yanıt vermeye, karar ve aksiyon aşamalarında rol almaya başlıyor. Mesela Octet gibi yeni nesil FinTech uygulamaları farklı banka hesaplarını, tahsilat ve ödeme süreçlerini tek yerde buluşturabiliyor.
Yapay zekâ katmanı eklendiğinde sistemin:
- Üç hafta sonra oluşabilecek nakit açığını tahmin etmesi,
- Şu seçenekleri ve daha nicelerini hesaplaması:
* Hangi tahsilat öne çekilebilir?
* Hangi ödeme ertelenebilir?
* Hangi kredi daha düşük maliyetli?
- Yetki verilirse müşteriye hatırlatma göndermesi,
- Ödemeyi doğru kanala yönlendirmesi veya
- Belirlenen limite kadar işlemi başlatması bekleniyor.
Özetle FinTech, raporlama yazılımından karar ve aksiyon sistemine dönüşürken giderek görünmezleşecek.
FinTech 4.0 ile bir bayi siparişlerini artırırken ödemelerini geciktirmeye başladığında sistem bunu finans departmanından önce fark edebilecek. Bunun gerçeğe dönüşmesi için şirketlerde üç görev alanı öne çıkıyor:
1) Finans yöneticisi hangi kararların otomatikleşeceğini, hangi limitlerde insan onayı gerekeceğini belirlemeli.
2) Teknoloji yöneticisi verinin temiz, güncel, güvenli olmasını ve sistemler arasında güvenle akmasını sağlamalı.
3) Genel müdür asıl soruyu sormalı: Yapay zekâyı mevcut işi hızlandırmak için mi kullanıyoruz, yoksa finansal işleyişi baştan mı tasarlıyoruz? Çünkü eski, parçalı ve manuel bir sürecin üzerine yapay zekâ eklemek dönüşüm yaratmaz. Yalnızca daha hızlı çalışan eski bir düzen üretir. Kazanç, karar zincirini yeniden kurmaktan doğacak. Bu yüzden teknoloji yatırımı kadar süreç tasarımı, yetki sınırları ve çalışanların yeni becerileri de bütçelenmeli.
Fakat hız arttıkça sorumluluk ve özellikle siber risk de büyüyor. Bu nedenle:
* Her otomatik kararın bir “kara kutusu” olmalı. Kullanılan veri, verilen yetki, yapılan işlem ve kimin durdurma yetkisi olduğu saklanmalı.
* Yüksek etkili, geri dönüşü zor kararlarda insan onayı korunmalı. Rutin işlemler YZ ajanlarına geçebilir; ancak bir müşterinin limitini kesmek, tedarikçi ödemesini durdurmak veya kriz anında nakdin nereye ayrılacağını belirlemek insanda kalmalı. YZ deseni görür; ilişkinin geçmişi, itibar etkisi ve olağanüstü koşullar veride eksik kalabilir. Örneğin deprem bölgesindeki bir bayinin gecikmesini yalnızca risk artışı olarak okuyabilir.
Sonuç olarak; Ajanlar seçenekleri ve sonuçlarını hesaplarken nihai hükmü ve sorumluluğu insan taşımalı.
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