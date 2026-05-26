Yapay zekâ ile ortaya çıkacak yeni işler

Başlığa şaşırdınız sanırım. Çünkü bugü­ne kadar konuya daha çok “yapay zekâ hangi işleri elimizden alacak, hangi mes­lekleri yok edecek” odağından bakıldı. İş­siz kalma, işe yaramama korkusu büyütül­dükçe büyütüldü. Gençler, profesyoneller, beyaz yakalılar, alt seviyede iş yapanlar hatta girişimciler iyice gerildi. Toplumsal kaygı yükseldi.

Ancak zaman geçtikçe anlaşılmaya baş­landı ki bu negatif algı, yapay zekânın işsiz­lik yaratmasından ziyade eski iş yapış biçim­lerindeki inatçılıkta düğümleniyor. Aslında yapay zekâ kimsenin koltuğunu çalmak­la ilgilenmiyor; koltukta oturan kişinin adaptasyon kapasitesini test ediyor.

Boston Consulting Group (BCG) tara­fından yayımlanan yeni “AI Will Resha­pe More Jobs Than It Replaces” (Yapay Zekâ, Yerine Geçeceğinden Daha Fazla İşi Yeniden Şekillendirecek) raporu, pi­yasadaki algıyı verilerle düzeltiyor. Önü­müzdeki iki ila üç yıl içinde işlerin %50 ila %55’i yapay zekâ entegrasyonuyla tamamen boyut değiştirecek. Rutin görevlerin maki­nelere devredilmesi, insanı sistemin dışına itmeyecek; tamamen ortadan kalkan işle­rin oranı beş yıl içinde sadece %10 ila %15 seviyesinde kalacak. Yani şu anda pompa­lananın aksine şirketler organizasyon şe­malarını daraltmak yerine işin yapılış şekli­ni baştan tasarlamaya odaklanacaklar; daha doğrusu odaklanmalılar.

Bu araştırmaları okumak, anlamak çok önemli

Çünkü insan kaynaklarını salt bir maliyet kalemi olarak gören yönetimler hayati önem­de stratejik hatalar yapıyorlar ya da yapabilir­ler. Aman dikkat! BCG analizi, dönüşüm süre­cinde çalışan odaklı kurumların yapay zekâ yatırımlarından yedi kat daha fazla verim al­dığını gösteriyor. Dünya Ekonomik Forumu (WEF - World Economic Forum) projeksi­yonları da 92 milyon işin dönüşeceğini, buna karşılık 170 milyon yeni rolün doğacağını be­lirtiyor.

BCG Henderson Institute tarafından su­nulan işlerin dönüşüm modeli ve altı te­mel rol kategorisi:

1 Divergent (Farklı) Roller. Yapay zekâ, da­ha yapılandırılmış işleri üstlenir; kıdem­li roller büyür ve gelişir. Düşük kıdemli rol­ler küçülür, farklı alanlara kanalize olur. BCG verisine göre bu kategori tüm işlerin yaklaşık %12’sini kapsıyor; orta kademe için en kritik geçiş noktası bu.

2 Substituted (Yerine Geçen, İkame) Roller. Yapay zekâ temel işleri doğrudan yapar. İş gücü ihtiyacı azalır. Bu %12’lik dilim en sık korkulan senaryodur; ancak tarihsel olarak her teknoloji dalgası benzer bir “ika­me” korkusunu beraberinde getirdi ve toplam istihdam uzun vadede arttı.

3 Rebalanced (Yeniden Dengelenmiş) Roller. İşler daha yüksek değer katan yet­kinliklere kayar. Çalışanların beceri ve yet­kinlik seviyesi artar; önlerinde yeni alan­lar, sorumluluklar ve uzmanlıklar açılır. Bu %14’lük kategori aslında en büyük fırsatı tem­sil ediyor; mevcut çalışanı kaybetmeden rolü yukarı taşımayı mümkün kılıyor.

4 Augmented (Genişletilmiş) Roller. Ya­pay zekâ yepyeni alanlar açar. Çalışan sa­yısını artırabilecek yeni roller yaratır. %22 ile en geniş ikinci kategori; yapay zekânın bir tehdit değil, kapasite çarpanı olduğunun en somut kanıtı.

5 Stable (Değişmeyen) Roller. Büyük ölçü­de değişmeyen rollerdir. Örneğin tesisat­çılık, terapistlik, yoğun insan, hayvan ve bitki bakımı, kuaförlük, yaratıcı sanatlar gibi işler kolay kolay yok olmayacak. Bu %26’lık kesim çoğunlukla göz ardı edilir; oysa istihdam pira­midinin en geniş tabanını oluşturuyor.

6 Yeni Roller. Yapay zekâ nedeniyle binler­ce yeni iş ve meslek doğacak. Prompt mü­hendisliği (yapay zekâya doğru komut verme uzmanlığı), yapay zekâ etik denetçiliği, in­san-makine iş birliği tasarımcılığı bunların ilk örnekleri; henüz adı konulmamış yüzler­cesi geliyor.

Özetle, Ajan Ekonomisi (Agentic Economy) etki alanını saniye saniye genişletiyor. İş ta­nımlarının sınırları hızla eriyor. O yüzden, liderler otomasyonu basit bir tasarruf planı yerine kurum içi yetkinlik inşası için bir kal­dıraç olarak kullanmaları gerektiğini bir an önce anlamalı…

Araştırma linki: https://www.bcg.com/ publications/2026/ai-will-reshape-more-jobs-than-it-replaces