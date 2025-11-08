Yapay zekâ karşısında rotasız kalan eğitim

Dünyanın her yerinde aynı sah­ne yaşanıyor: Öğrenciler ya­pay zekâyı kullanarak ödevler, afişler, podcast’ler üretiyor; öğret­menler bu üretimlere hem hayran­lıkla hem de kuşkuyla bakıyor; ai­lelerse çocuklarının ne kadarını kendi yaptığını, ne kadarını maki­nenin ürettiğini anlamaya çalışı­yor. Eğitim sistemi, tarihte belki de ilk kez teknolojiyle değil, öğren­cileriyle senkron kaybetti.

Yapay zekâ sadece yeni bir araç değil, öğrenmenin kendisini kök­ten dönüştüren bir kırılma nokta­sı. Çocukların öğrenme biçimleri değişti ama okulların öğretme bi­çimleri aynı kaldı. Ders kitapları hâlâ bilgi aktarmak için yazılıyor, oysa öğrenciler bilgiye artık birkaç saniyede ulaşabiliyor. Bu yüzden öğretmen, sınıfta bir “kaynak” de­ğil, bazen istemeden “engelleyici” konuma düşüyor. Sistemin reflek­si ise bu dönüşümü anlamak yeri­ne, ya yasaklar koymak ya da yü­zeysel şekilde “AI entegrasyonu” başlatmak oluyor.

Bugün eğitimdeki kaosun ne­deni yapay zekâ değil; onun varlı­ğıyla açığa çıkan pedagojik boşluk. Eğitim, dünyanın en yavaş deği­şen kurumu olarak, en hızlı deği­şen teknolojiyle karşı karşıya kal­dı. Ve şimdi, kimsenin elinde net bir harita yok. Okullar hâlâ ezbe­re, sınavlara, proje puanlarına gö­re işliyor — ama bu mekanizma ar­tık gerçeği ölçmüyor. Bir öğrenci ChatGPT’ye “iklim değişikliğini anlatan bir afiş hazırla” dediğin­de, beş saniyede aldığı sonucu tes­lim edebiliyor. Ama o süreçte iklim değişikliği hakkında gerçekten ne öğreniyor? Bu sorunun cevabı ço­ğu zaman: Hiçbir şey.

Sorun teknolojide değil, onu na­sıl anlamlandırdığımızda. Bugü­nün öğrencisi üretim yapabiliyor ama niyetini tanımlayamıyor; bil­giye ulaşıyor ama değerlendiremi­yor. Yapay zekâ bu boşluğu derin­leştiriyor çünkü eğitim sisteminin bilgi öğretme işlevi artık yeterli değil. Gereken şey, bilginin nasıl kullanılacağını, hangi değerle iliş­kilendirileceğini ve ne işe yaradı­ğını öğretebilmek. Ama müfredat bu dönüşümü yakalayamıyor.

Öğretmenlerin bilgi aktaran de­ğil, rehberlik eden figürlere dö­nüşmesi gerekirken, çoğu kendi­ni araçların gerisinde buluyor. Öğ­renciler üretmeye, sistem ise hâlâ kontrol etmeye odaklanıyor. Okul­lar, yasaklamayla serbest bırakma arasında sıkışmış durumda. Veli­ler, çocuklarının geri kalmasından korkuyor ama aynı anda teknoloji­nin onlara ne öğreteceğini bilmi­yor. Bu belirsizlik, eğitim tarihi­nin belki de en karmaşık dönemini oluşturuyor.

Yapay zekânın en güçlü etki­si, eğitimin ritmini bozması oldu. Teknoloji hızla öğreniyor, sistem yavaş tepki veriyor. Bu ritim farkı büyüdükçe anlam kayboluyor. Sı­nıfta hâlâ doğru cevabı arayan bir düzen varken, ekranın öte yanın­da çocuklar sınırsız olasılıkla kar­şı karşıya. Bir yanda algoritmalar­la öğrenen öğrenciler, diğer yanda müfredatın sayfa sırasına bağlı ka­lan öğretim yöntemleri. Sonuçta iki dünya yan yana var oluyor ama birbirini duymuyor.

Bugün herkes bir şey yapıyor ama kimse nereye gittiğini bilmi­yor. Dünya, belki de ilk kez aynı an­da kaybolmuş durumda. Herkes eğitimde yeni bir çağın başladığı­nı kabul ediyor ama kimse bu çağın nasıl yaşanacağını tarif edemiyor. Ve akıllarda hep aynı soru: Biz ço­cuklarımıza ne öğreteceğiz?

Bir yol haritası olmadan dönüşüm olmaz

Dünyanın neredeyse tüm eği­tim sistemleri aynı belirsizlikle karşı karşıya: yapay zekâ geldi ama onunla nasıl eğitim verileceğine dair ortak bir kılavuz yok. Ülkeler strateji belgeleri hazırlıyor, kon­feranslar düzenliyor, pilot proje­ler başlatıyor ama sınıf düzeyinde, öğretmenlerin ve ailelerin elinde hâlâ kullanılabilir bir rehber bu­lunmuyor. Yani herkes aynı dönü­şümün içinden geçiyor ama kimse bu dönüşümü nasıl yöneteceğini tam olarak bilmiyor.

Bir öğretmen, öğrencisine “ChatGPT kullanabilir misin?” diye sormadan önce kendisi de o aracın nasıl çalıştığını öğrenmek zorunda. Bir veli, çocuğunun ev­de yaptığı afişin ne kadarının onun emeği, ne kadarının yapay zekânın üretimi olduğunu anlamaya çalışı­yor. Bu belirsizlik sadece teknolo­jik değil; kültürel ve pedagojik bir boşluk anlamına geliyor.

Yapay zekâ, eğitimi dönüştür­me potansiyeline sahip ama o dö­nüşümün neye benzeyeceğini he­nüz kimse tam tarif edemiyor. Bazı uzmanlar bunu sanayi devrimine, bazıları internetin doğuşuna ben­zetiyor — ama bu sefer değişim çok daha hızlı, çok daha içsel. Çünkü mesele yalnızca bilgiye erişmek değil; bilginin üretim mantığının değişmesi. Ve dünya, bu yeni man­tığın pedagojik karşılığını bulmak­ta zorlanıyor.

Şu anda yaşanan şey bir yenilik değil, bir yönsüzlük. Okullar, aile­ler, öğrenciler ve öğretmenler ay­nı anda dönüşüyor ama kimsenin elinde o dönüşümün pusulası yok. Ve tam da bu yüzden, “nasıl öğrete­ceğiz?” sorusu, bugünün en evren­sel ve en acil sorusuna dönüşmüş durumda.

Eğitimi yeniden tanımlamak için önce önceliklerimizi değiştir­memiz gerekiyor. Teknolojiyi öğ­renmek değil, onunla düşünmeyi öğrenmek; sınavla ölçmek değil, öğrenmeyi deneyimlemek; kapa­siteyi ezberle değil, yaratıcılıkla geliştirmek. Okulların en büyük sınavı artık çocukların test sonuç­ları değil, onların dünyayı nasıl yo­rumladıkları. Öğretmenler artık bilginin değil, merakın rehberi ol­malı. Müfredat, sadece algoritma­ların hızına yetişmek için değil, insanın derinliğini korumak için dönüşmeli.

Bu dönüşümde en büyük farkın­dalık, aslında basit bir gerçeği ha­tırlamak: eğitim teknolojiyle de­ğil, insanla anlamlıdır. Yapay zekâ öğrenmeyi hızlandırabilir ama anlam kazandırmak hâlâ insana aittir. Kapasite gelişimi, sistemin değil bireyin içinde başlar. Ve bu bireyler, hem öğretmenler hem öğ­renciler hem de ebeveynlerdir.

Benim oğlum on yaşında. Bir ödev için geçen hafta bana dönüp “Anne, ChatGPT’ye soralım mı?” dedi. O an fark ettim ki artık bilgi­ye erişim değil, rehberlik önemli­dir. “Sorabiliriz,” dedim, “Ama ön­ce senin cevabın ne olurdu?” Çün­kü geleceğin öğrenme biçimi belki de tam olarak bu diyalogda saklı. Teknoloji sormayı kolaylaştırıyor ama düşünmekten vazgeçmemesi ve vazgeçirmemesi gereken biziz.

Yoksa yapay zekâ öğrenmeye de­vam edecek, bizse çocuklarımızın ne öğrendiğini anlamaya çalışır­ken çaresiz kalacağız.

Eğitimi teknolojiye yetiştirme­ye çalışmak yerine, teknolojiyi in­sanın öğrenme yolculuğuna dahil etmenin zamanıdır; çünkü gelece­ği kodlayanlar değil, anlamlandı­ranlar yönetecek.