Yapay zeka kullanan şirketler,  rekabet avantajı sağlar…

Her geçen gün artan sayıda şirket, iş hedeflerine yapay zekâ iç görülerini uygulamanın getirdiği rekabet avantajını kabul ediyor ve bunu, işletme genelinde bir öncelik haline getiriyor.

Örneğin;

- Yapay zekâ ile sağlanan hedeflenmiş öneriler işletmelerin daha kısa süre içinde daha iyi kararlar almasına yardımcı olabilir.

- Yapay zekanın sunduğu pek çok özellik ve kapasite maliyetlerin düşürülmesini, risklerin azaltılmasını, pazara giriş süresinin hızlandırılmasını ve çok daha fazlasını sağlayabilir.

- Yapay zeka teknolojisi, daha önce insan gücünü gerekli kılan süreçleri veya görevleri otomatikleştirerek kurumsal performansı ve üretkenliği artırır.

- Yapay zekâ aynı zamanda hiçbir insanın ulaşamayacağı bir ölçekte verileri anlamlandırabilir.

Bu özellik, muazzam iş avantajları sağlayabilir.

Yapay zekâ; artık yalnızca teknoloji ve yazılım geliştiricilerin ilgilendiği bir kavram olmaktan çıkıyor. Modern yaşamın, iş dünyasının ve toplumsal hayatın hemen hemen tüm alanlarında etkisini artırmaya başlayan yapay zekâ; doktorların hastalıkları teşhis etmesinden iş görüşmelerine çağırılacak adayların taranmasına kadar pek çok önemli noktada kullanılıyor.

Türkiye’nin teknoloji şirketlerinden Softtech, gelecek dönemde yükselişte olacağı öngörülen trendleri “2022 Teknoloji Raporu”nda paylaştı.

Her yıl yayınlanan Softtech teknoloji raporu bu yıl 2080 yılına kadar bir öngörüyle hazırlandı.

Rapor kapsamında yapay zekanın gelişimi, açık bankacılık, kripto finans enstrümanları, Web3, Blockchain, Sanal Evrenler ve Sürdürülebilirlik gibi konular ele alınıyor.

Raporda önümüzdeki yıllarda hayatımızda yer edecek geleceğin teknoloji trendlerinin ne zaman radara gireceğine ve etkilerinin ne büyüklükte olacağına dair tahminler paylaşılıyor.

Raporda uzman isimler okuyuculara özel değerlendirmeler ve öneriler sunuyor.

Raporun “Teknolojilerin Geleceği” bölümünde ise, Yapay Zeka, Kuantum Bilgisayarlar, Blok Zincir, Giyilebilir Teknolojiler, Web3 ve Dijital Kimlik uygulamaları dahil olmak üzere pek çok konu öne çıkıyor.

Gerek bu raporda gerekse bilişim uzmanlarınca günümüzde ve gelecek yıllarda Yapay Zeka Teknolojileri’nin parlayan yıldızı “Metaverse ve NFT’ler” olacağı öngörülüyor.

IoT kullanım alanları ve özellikleri

IoT (Nesnelerin İnterneti), internet üzerinden bağlı akıllı cihazların bir teknolojisidir.

Çok sayıda endüstri, görevleri kolaylaştırmak ve çevreyi güvence altına almak için akıllı süreç kontrolü için IoT’yi kullanır. Bu nedenle bilgi iletişimi için çok büyük bir altyapıdır.

IoT ve endüstriye IoT özellikleri ve sayesinde erişilebilen, gelişen hizmetleri düşündüğümüzde, kaçınılmaz olarak, hızla nesnelerin interneti dünyasına dönüşüm başlamış durumda.

Sayısız fayda, erişebilirlik, verimlilik, hız ve her alanda artı değer elde edilmekte.

Yapay zeka ve diğer gelişen teknolojilerin birbirine entegrasyonu veyahut diğer teknolojinin yerini alması gibi ortaya çıkan maliyetlerin oldukça aşağıya çekilmesi ve işletme maliyetlerinin de çok daha ekonomik olması IoT platformunu ve öğelerini oldukça çekici kılmaktadır.

Sonuç olarak, Yapay zeka kullanan şirketler rekabet avantajı sağlar hükmünü verebiliriz..