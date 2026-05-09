Yapay zekâ mevcut hukuk düzenini nasıl etkileyecek?
Bugün yapay zekâ sistemleri sözleşme inceleyebiliyor, içtihat tarayabiliyor, dilekçe taslakları hazırlayabiliyor, bazı ülkelerde basit hukuk danışmanlığı hizmetleri de veriyor. Ancak hukuk alanında insan faktörü tamamen ortadan kalkmayacak. Çünkü adalet kavramı yalnızca teknik doğruluk değildir. Adalet, toplumsal vicdanın da kabul ettiği dengedir.
Dünyada büyük kırılmaların yaşandığı dönemlerde hukuk mesleği her zaman dönüşmüştür. Sanayi devrimi iş hukukunu doğurdu, küreselleşme uluslararası tahkimi büyüttü, dijitalleşme ise veri koruma hukukunu hayatın merkezine taşıdı. Şimdi ise yeni bir eşikteyiz. Yapay zekâ yalnızca teknolojik bir yenilik değil; ekonomik sistemi, devlet organizasyonlarını, şirket yönetimlerini ve hukuk düzenini yeniden şekillendiren yeni bir çağın başlangıcıdır.
Bugün New York, Londra, Singapur ve Dubai’deki büyük hukuk büroları klasik avukatlık organizasyonlarını değiştiriyor. Artık yalnızca hukukçular değil; veri analistleri, algoritma uzmanları ve siber güvenlik danışmanları da hukuk ekiplerinin parçası hâline geliyor. Çünkü mesele artık sadece mevzuatı bilmek değildir. Veriyi yorumlamak, riski öngörmek ve teknolojinin ürettiği yeni sorunları yönetebilmek de hukuk pratiğinin bir parçasına dönüşmektedir.
Veri üzerinden dava ihtimali değerlendirmesi
Son yıllarda ABD’de ortaya çıkan bazı girişimler, bu dönüşümün ne kadar ileri gidebileceğini göstermektedir. Yapay zekâ destekli sistemler milyonlarca kullanıcı şikâyetini, şirket sözleşmelerini ve gizlilik politikalarını tarayarak potansiyel dava alanları üretmektedir. Bumble hakkında açılan ve milyonlarca dolarlık uzlaşmayla sonuçlanan dava bunun önemli örneklerinden biri oldu. Dava, klasik biçimde bir mağdurun hukuk bürosuna başvurmasıyla değil; algoritmaların hukuka aykırı veri kullanımını tespit etmesiyle başladı. Bu durum, hukuk dünyasında yeni bir ekonomik model doğurdu. Artık bazı hukuk şirketleri yalnızca dava takip etmiyor; veri üzerinden dava ihtimali değerlendiriyor.
Hukuk yalnızca matematiksel hesaplardan ibaret değildir, uyuşmazlık bazen tek bir kelimeyle, bazen bir insanın ses tonuyla, bazen de hâkimin duruşmada oluşan vicdani kanaatiyle farklı bir noktaya taşınabilir. Yapay zekâ milyonlarca belgeyi birkaç saniyede tarayabilir ama bir annenin velayet davasındaki kaygısını, bir iş insanının iflas korkusunu veya bir ceza yargılamasında sanığın psikolojisini gerçek anlamda hissedemez. Çünkü hukuk, insan hayatının doğrudan içindedir ve insan yalnızca veriden oluşmaz.
Hesap yapan robotun vicdani muhakemesi!
Bugün yapay zekâ sistemleri sözleşme inceleyebiliyor, içtihat tarayabiliyor, dilekçe taslakları hazırlayabiliyor, bazı ülkelerde basit hukuk danışmanlığı hizmetleri de veriyor. Buna rağmen hukuk mesleğinin merkezindeki temel unsur hâlâ insan muhakemesidir. Çünkü hukukta karar vermek yalnızca doğru maddeyi bulmak değildir; adalet duygusunu koruyabilmektir.
Roma hukukundan Osmanlı kadı sistemine kadar bütün hukuk tarihine bakıldığında, hâkimin ve hukukçunun yalnızca kuralları uygulayan kişi olmadığı görülür. Hukukçu aynı zamanda toplumsal dengeyi gözeten kişidir. Osmanlı’da kadılar bazen katı hukuk normlarını değil, toplumun huzurunu esas alan çözümler üretmiştir. Anglo-Sakson hukukunda “equity” anlayışı yine katı kuralların yanında hakkaniyet düşüncesini geliştirmiştir. Çünkü insan hayatı her zaman standart formüllerle açıklanamaz.
Bir robot merhameti öğrenebilir mi? Bir algoritma vicdan azabı hissedebilir mi? Bir yapay zekâ sistemi, yıllarca çocuğunu görememiş bir babanın duruşma salonundaki sessizliğini anlayabilir mi? Teknik olarak duyguları analiz eden modeller geliştirilebilir ancak hissetmek başka, ölçmek başka bir şeydir. Bugün makineler insan yüzündeki mimikleri okuyabiliyor ama insan ruhunu okuyamıyor. Hukukun temelinde ise çoğu zaman tam da bu görünmeyen alan vardır.
Savunma: Mesleğin gizlilik krizi!
Yapay zekânın hukuk alanında oluşturduğu en büyük risklerden biri de veri güvenliği meselesidir. Yakın zamanda ABD’de görülen bir soruşturmada bir sanığın, avukatının hazırladığı savunma belgelerini yapay zekâ sistemine yüklediği ortaya çıktı. Dosyaların içinde hukuki stratejiler, savunma planları ve gizli değerlendirmeler bulunuyordu. Daha sonra yapılan incelemelerde bu verilerin erişilebilir hâle geldiği anlaşıldı ve büyük bir hukuki kriz doğdu.
Burada çok kritik bir gerçek ortaya çıktı. Yapay zekâ platformları hukukçu avukat değildir. Dolayısıyla klasik anlamda meslek sırrı yükümlülüğü altında da değildirler. Oysa avukatlık mesleğinin temelinde güven ilişkisi vardır. İnsanlar bazen eşlerine, ailelerine hatta en yakın dostlarına anlatmadıkları meseleleri avukatlarına anlatırlar. Çünkü savunma hakkı ancak güven ortamında var olabilir.
Bugün milyonlarca insan farkında olmadan sözleşmelerini, şirket bilgilerini, ticari sırlarını ve kişisel verilerini çeşitli yapay zekâ platformlarına yüklemektedir. Ancak bu verilerin hangi ülkede tutulduğu, hangi şirketler tarafından işlendiği ve hangi kamu otoriteleriyle paylaşılabileceği çoğu zaman bilinmemektedir. Avrupa Birliği’nin hazırladığı Yapay Zekâ Yasası bu nedenle yalnızca teknoloji düzenlemesi değildir; aynı zamanda temel hakları koruma girişimidir.
Önümüzdeki dönemde hukuk dünyasının en büyük mücadelelerinden biri, hız ile güvenlik arasındaki denge olacaktır. Çünkü teknoloji çok hızlı ilerlemektedir ama hukuk düzenleri aynı hızla adapte olamamaktadır. Tarihte de benzer örnekler vardır. Sanayi devrimi sırasında işçi hakları, teknolojik dönüşümden onlarca yıl sonra gelişebilmiştir. Bugün de dijital dönüşüm hukuk düzeninin önünde ilerlemektedir.
Hukuk öğrencilerinin kulağına küpe olsun!
Yapay zekâ hukuk mesleğini tamamen ortadan kaldırmayacak ancak hukukçuların çalışma biçimini ciddi şekilde değiştirecektir. Özellikle tekrar eden işler artık daha kısa sürede yapılacaktır. Sözleşme taramaları, mevzuat analizleri, şirket incelemeleri ve standart dilekçeler büyük ölçüde otomasyonla hazırlanabilecektir. Bu durum klasik hukuk bürosu modelini de değiştirmektedir.
Eskiden genç avukatların yıllarca yaptığı bazı işler artık birkaç saat içinde tamamlanabiliyor. Bu nedenle geleceğin hukukçusunun yalnızca kanun maddesi bilen kişi olması yeterli olmayacaktır. Teknolojiye hâkim olmak, yabancı dil bilmek, ekonomik analiz yapabilmek ve uluslararası gelişmeleri okuyabilmek çok daha önemli hâle gelecektir. Özellikle veri koruma hukuku, siber güvenlik, teknoloji hukuku, uluslararası tahkim ve dijital varlıklar alanı önümüzdeki yıllarda daha fazla büyüyecektir.
Bununla birlikte hukuk mesleğinin tamamen teknik bir alana dönüşeceğini düşünmek de doğru değildir. Çünkü insanlar kriz anlarında yalnızca bilgi aramaz; güven de arar. Bir şirket patronu milyarlarca dolarlık uyuşmazlıkta yalnızca mevzuat analizi istemez; aynı zamanda stratejik öngörü ister. Bir aile hukuku dosyasında insanlar yalnızca hukuki sonuç değil, psikolojik destek de bekler. Bir ceza yargılamasında ise savunmanın merkezinde çoğu zaman insan hikâyesi vardır.
İnsanın vicdanı hukukun merkezinde kalacak!
Önümüzdeki yıllarda robotlar fabrikalarda daha fazla çalışacak, algoritmalar finans piyasalarını daha fazla yönetecek, yapay zekâ sağlık sistemlerinde daha yoğun kullanılacaktır. Ancak hukuk alanında insan faktörü tamamen ortadan kalkmayacaktır. Çünkü adalet kavramı yalnızca teknik doğruluk değildir. Adalet, toplumsal vicdanın da kabul ettiği dengedir.
Bugün dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile hâkimler karar verirken yalnızca veri analizine göre hareket etmiyor. İnsan davranışları, toplumsal şartlar, ekonomik etkiler ve kamu düzeni birlikte değerlendiriliyor. Hukuk bu nedenle yaşayan bir organizmadır. Sadece maddelerden değil; kültürden, tarihten ve insan psikolojisinden de beslenir.
Yapay zekâ çağında başarılı olacak hukukçular, teknolojiden korkanlar değil; onu doğru yönetenler olacaktır. Ancak aynı zamanda insan tarafını koruyabilenler ayakta kalacaktır. Çünkü bir robot hesap yapabilir ama vicdan kuramaz. Bir algoritma analiz üretebilir ama merhamet hissedemez. Hukukun özü ise yalnızca kurallar değil; insanı anlamaktır.
