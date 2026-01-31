Yapay zekâ neden büyümeyi getirmiyor?
Yapay zekâ artık şirketler için bir teknoloji başlığı değil doğrudan bir CEO gündemi. Son iki yılda hemen her sektörde yapay zekâ (AI) yatırımları hızlandı; veri altyapıları güçlendi, otomasyon projeleri devreye alındı, “dönüşüm” kelimesi yönetim kurulu sunumlarının ana maddesi haline geldi.
Ancak küresel ölçekte yayımlanan son raporlar, iş dünyasının tam da bu noktada yeni bir gerçekle yüzleştiğini gösteriyor: Yapay zekâ yatırımları büyümeyi otomatik olarak getirmiyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun (Davos) bu yılki toplantılarında yapay zekâ başlığı neredeyse her oturumun ortak zeminiydi.
Ancak tartışmaların tonu değişmişti: Artık soru “AI geliyor mu?” değil, “AI yatırımları neden beklenen büyümeyi üretmiyor?” idi. Şirketler son iki yılda veri altyapılarına, otomasyona ve üretken yapay zekâ çözümlerine milyarlar ayırdı. Buna rağmen küresel raporlar, CEO’ların önemli bir bölümünün bu yatırımların finansal karşılığı konusunda temkinli olduğunu gösteriyor.
PwC’nin Global CEO Survey 2026 araştırması, liderlerin büyüme beklentilerinde aşağı yönlü bir ihtiyatın güçlendiğine işaret ediyor. Davos’ta Microsoft Başkanı Brad Smith de yapay zekânın rekabet avantajı kadar “sorumluluk ve yönetişim” meselesi olduğunun altını çizdi.
Smith, yapay zekânın fırsatları eşitlemesi için altyapının şart olduğunu vurgulayarak, “Yapay zekâ ancak dünyanın her yerinde güçlü dijital altyapı kurulursa eşitsizliği azaltabilir” dedi. Küresel yarışın giderek kuralsızlaştığına da dikkat çeken Smith, “Bu çağın belirleyici rekabeti yapay zekâ; ama kuralları ve hakemleri olmayan bir yarışın içindeyiz” ifadesini kullandı. Bu vurgu önemli: Teknoloji hızla yayılıyor fakat yönetim kapasitesi aynı hızla gelişmezse yatırımın getirisi gecikiyor.
Sorun teknoloji değil, yönetim modeli
Bugün birçok kurumda yapay zekâ projeleri hala IT departmanının sınırları içinde yürüyen teknik girişimler gibi ele alınıyor. Oysa Davos’ta dile getirilen temel mesaj şuydu: Yapay zekâ bir yazılım güncellemesi değil, bir iş modeli dönüşümü.
Meta’nın Baş Yapay Zekâ Bilimcisi Yann LeCun, üretken AI dalgasının şirketlerde verimlilikten öte, karar süreçlerini ve organizasyon tasarımını yeniden şekillendirdiğini vurguluyor. LeCun’a göre yapay zekâ artık sadece işleri hızlandıran bir araç değil; yönetimin nasıl çalıştığını değiştiren bir kırılma noktası. “Asıl mesele makinelerin insanın yerini alması değil, insan zekâsını güçlendiren sistemler kurmak” diyen LeCun, şirketlerin AI’ı bir yazılım projesinden öte kurumsal kapasiteyi büyüten bir yapı olarak ele alması gerektiğini söylüyor.
Ona göre bu dönüşüm, doğrudan CEO’ların ve yönetim kurullarının gündeminde olmalı. LeCun’un altını çizdiği nokta net: “Yapay zekâdan değer üretmek istiyorsanız, onu süreçlerin kenarına değil kararın merkezine yerleştirmelisiniz.”
Yeni büyüme denklemi: AI + birleşme + dayanıklılık
Boston Consulting Group’un “The CEO’s Guide to Growth: Seizing Opportunity in a Time of Uncertainty” raporu, büyüme stratejilerinin kökten değiştiğini vurguluyor. Artık şirketler organik büyümenin ötesinde yapay zekâ destekli satın almalar, yeni ortaklıklar ve yetenek transferiyle genişleme arıyor.
Yeni denklem net: AI + M&A + risk yönetimi. Jeoekonomik rekabetin sertleştiği, finansmana erişimin zorlaştığı bir dünyada büyüme artık “daha fazla satış”ın ötesine geçerek doğru alana yatırım yapma, doğru teknolojiyi ölçekleme ve belirsizlik içinde dayanıklılık kurma meselesi olarak ifade ediliyor.
Türkiye açısından da kritik soru burada başlıyor. Finans, perakende, üretim ve lojistik gibi sektörlerde yapay zekâ uygulamaları hızla artıyor. Ancak rekabet avantajı, AI’ı sadece verimlilik aracı olarak kullananlarla, onu yeni iş modeli yaratacak şekilde konumlandıranlar arasında şekillenecek.
Davos’un bu yıl verdiği mesaj açık: Yapay zekâ bir teknoloji yarışından çok bir liderlik sınavı. Kazananlar en çok yatırım yapanlar değil AI’ı stratejiye bağlayabilen, organizasyonu dönüştürebilen ve büyümeyi yönetim kapasitesiyle taşıyabilen şirketler olacak. Bu noktada yapay zekâ gündemi, CEO’lar için kurumsal yönetimin merkezine yerleşen yeni bir rekabet testi. Çünkü AI’ın değeri, satın alınan yazılımlardan çok, şirketin karar alma hızını, risk yönetimini ve insan kapasitesini nasıl dönüştürdüğünde ortaya çıkıyor. Bu yüzden mesele, AI ile yönetmeyi öğrenmek
Ceo’lar için 5 öneri
1 AI’ı teknoloji projesi değil, büyüme stratejisi olarak konumlandırın.
2 Pilot projelerle yetinmeyin, ölçekleme planı kurun.
3 Veri yönetişimini ve güveni yönetim kurulu gündemine taşıyın.
4Yetenek ve kültür dönüşümünü ihmal etmeyin.
5 Büyüme denklemine dayanıklılığı ekleyin.
