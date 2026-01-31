Yapay zekâ neden büyümeyi getirmiyor?

Yapay zekâ artık şirketler için bir teknoloji başlığı de­ğil doğrudan bir CEO gündemi. Son iki yılda hemen her sektör­de yapay zekâ (AI) yatırımları hızlandı; veri altyapıları güçlen­di, otomasyon projeleri devreye alındı, “dönüşüm” kelimesi yö­netim kurulu sunumlarının ana maddesi haline geldi.

Ancak kü­resel ölçekte yayımlanan son ra­porlar, iş dünyasının tam da bu noktada yeni bir gerçekle yüz­leştiğini gösteriyor: Yapay zekâ yatırımları büyümeyi otomatik olarak getirmiyor. Dünya Eko­nomik Forumu’nun (Davos) bu yılki toplantılarında yapay zekâ başlığı neredeyse her oturumun ortak zeminiydi.

Ancak tartış­maların tonu değişmişti: Artık soru “AI geliyor mu?” değil, “AI yatırımları neden beklenen bü­yümeyi üretmiyor?” idi. Şirket­ler son iki yılda veri altyapıları­na, otomasyona ve üretken ya­pay zekâ çözümlerine milyarlar ayırdı. Buna rağmen küresel ra­porlar, CEO’ların önemli bir bö­lümünün bu yatırımların finan­sal karşılığı konusunda temkinli olduğunu gösteriyor.

PwC’nin Global CEO Survey 2026 araştırması, liderlerin büyüme beklentilerinde aşağı yönlü bir ihtiyatın güçlendiği­ne işaret ediyor. Davos’ta Mic­rosoft Başkanı Brad Smith de yapay zekânın rekabet avanta­jı kadar “sorumluluk ve yöneti­şim” meselesi olduğunun altını çizdi.

Smith, yapay zekânın fır­satları eşitlemesi için altyapı­nın şart olduğunu vurgulayarak, “Yapay zekâ ancak dünyanın her yerinde güçlü dijital altyapı ku­rulursa eşitsizliği azaltabilir” dedi. Küresel yarışın giderek ku­ralsızlaştığına da dikkat çeken Smith, “Bu çağın belirleyici re­kabeti yapay zekâ; ama kuralları ve hakemleri olmayan bir yarı­şın içindeyiz” ifadesini kullandı. Bu vurgu önemli: Teknoloji hızla yayılıyor fakat yönetim kapasi­tesi aynı hızla gelişmezse yatırı­mın getirisi gecikiyor.

Sorun teknoloji değil, yönetim modeli

Bugün birçok kurumda yapay zekâ projeleri hala IT depart­manının sınırları içinde yürü­yen teknik girişimler gibi ele alınıyor. Oysa Davos’ta dile ge­tirilen temel mesaj şuydu: Ya­pay zekâ bir yazılım güncelle­mesi değil, bir iş modeli dönü­şümü.

Meta’nın Baş Yapay Zekâ Bilimcisi Yann LeCun, üretken AI dalgasının şirketlerde verim­lilikten öte, karar süreçlerini ve organizasyon tasarımını yeni­den şekillendirdiğini vurgulu­yor. LeCun’a göre yapay zekâ ar­tık sadece işleri hızlandıran bir araç değil; yönetimin nasıl ça­lıştığını değiştiren bir kırılma noktası. “Asıl mesele makinele­rin insanın yerini alması değil, insan zekâsını güçlendiren sis­temler kurmak” diyen LeCun, şirketlerin AI’ı bir yazılım pro­jesinden öte kurumsal kapasi­teyi büyüten bir yapı olarak ele alması gerektiğini söylüyor.

Ona göre bu dönüşüm, doğrudan CE­O’ların ve yönetim kurullarının gündeminde olmalı. LeCun’un altını çizdiği nokta net: “Yapay zekâdan değer üretmek istiyor­sanız, onu süreçlerin kenarına değil kararın merkezine yerleş­tirmelisiniz.”

Yeni büyüme denklemi: AI + birleşme + dayanıklılık

Boston Consulting Group’un “The CEO’s Guide to Growth: Seizing Opportunity in a Time of Uncertainty” raporu, büyü­me stratejilerinin kökten değiş­tiğini vurguluyor. Artık şirket­ler organik büyümenin ötesinde yapay zekâ destekli satın alma­lar, yeni ortaklıklar ve yetenek transferiyle genişleme arıyor.

Yeni denklem net: AI + M&A + risk yönetimi. Jeoekonomik re­kabetin sertleştiği, finansma­na erişimin zorlaştığı bir dün­yada büyüme artık “daha fazla satış”ın ötesine geçerek doğru alana yatırım yapma, doğru tek­nolojiyi ölçekleme ve belirsiz­lik içinde dayanıklılık kurma meselesi olarak ifade ediliyor.

Türkiye açısından da kritik so­ru burada başlıyor. Finans, pe­rakende, üretim ve lojistik gibi sektörlerde yapay zekâ uygula­maları hızla artıyor. Ancak reka­bet avantajı, AI’ı sadece verim­lilik aracı olarak kullananlarla, onu yeni iş modeli yaratacak şe­kilde konumlandıranlar arasın­da şekillenecek.

Davos’un bu yıl verdiği me­saj açık: Yapay zekâ bir tekno­loji yarışından çok bir liderlik sınavı. Kazananlar en çok yatı­rım yapanlar değil AI’ı strateji­ye bağlayabilen, organizasyo­nu dönüştürebilen ve büyümeyi yönetim kapasitesiyle taşıyabi­len şirketler olacak. Bu nokta­da yapay zekâ gündemi, CEO’lar için kurumsal yönetimin mer­kezine yerleşen yeni bir rekabet testi. Çünkü AI’ın değeri, satın alınan yazılımlardan çok, şirke­tin karar alma hızını, risk yöne­timini ve insan kapasitesini na­sıl dönüştürdüğünde ortaya çı­kıyor. Bu yüzden mesele, AI ile yönetmeyi öğrenmek

Ceo’lar için 5 öneri

1 AI’ı teknoloji projesi değil, büyüme stratejisi olarak konumlandırın.

2 Pilot projelerle yetinmeyin, ölçekleme planı kurun.

3 Veri yönetişimini ve güveni yönetim kurulu gündemine taşıyın.

4Yetenek ve kültür dönüşümünü ihmal etmeyin.

5 Büyüme denklemine dayanıklılığı ekleyin.