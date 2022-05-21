Yapay zeka teknolojileri ile üretimde verim ve kapasite artıyor

Özgün Yabalak

ZGN Otonom ve Robotik / CEO

Bilişim teknolojileri ile tüm yaşamsal mekanizmaları bir araya getirerek çözümler sunma amacıyla başlayan ve 4. Sanayi Devrimi olarak adlandırılan Endüstri 4.0, üretim alanlarında yapay zeka teknolojilerinin kullanılmasını hızlandırdı.

Bugün dünyada yaşanan hızlı teknolojik değişim ve gelişmeler, insanları her alanda Endüstri 5.0’ın özelliklerini anlama çabasına yöneltiyor. Bu dönem, teknolojinin dünyanın sürdürülebilirliğine fayda sağladığı ve insanların hayatını daha da kolaylaştıracağı bir çağ olarak adlandırılıyor.

Endüstride yapay zeka teknolojileri ile üretim verimliliği artırılırken, insan ve yaşadığı dünyanın faydalarına da odaklanılıyor.

Teknolojinin son yıllardaki hızlı değişimi, birçok alanda pratik çözüm yöntemleri geliştirilmesi gereksinimini doğuruyor. Dijital dünya ve gerçek dünyanın ihtiyaçları birbiriyle yarışırken teknolojinin bu çözümlere katkı sağlayacak faydalar sunması büyük önem taşıyor. Örneğin; dünyanın sürdürülebilirliği ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakmak için teknolojinin nimetlerinden faydalanarak daha kalıcı çözümler geliştirmek gerekiyor.

Teknolojinin bu denli hızlı gelişimi insanlarda bir korku oluşmasına sebep olurken, Endüstri 5.0 topluma teknolojiden korkma mesajı veriyor. Teknoloji seni korutmak için değil sana fayda sağlamak için var bunu unutma diyor.

Özellikle sanayi tarafında robotik sistemlerin kullanılmasıyla büyük gelişmeler sağlandı.

Teknolojinin endüstri tarafında yaşadığı bu müthiş ilerlemeyi, kesinlikle insanlar işsiz kalacak gibi düşünmemek gerekiyor. İnsan, sezgisi ve problem çözme becerisi yüksek olan bir varlık. Bu önemli özellikleri göz ardı edecek bir sistem kurulmuyor. Aksine insanların, firmaların büyüme odaklı gelişim hedeflerini hayata geçirebilmek için daha nitelikli görevlerde bulunması gerektiğinin altı çiziliyor.