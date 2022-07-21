Açık kaynaklardan derlediğim “Yapay Zeka Teknolojileri’”nin günümüzde ve gelecekteki öngörüleri içeren bilgileri sizlere sunmak istedim.

Yapay Zeka Teknolojileri AI (Artificial Intelligence), Endüstriyel üretimden sağlığa, eğitimden modaya, tatilden seyahate, satış pazarlamadan, alışverişe, bankacılık uygulamalarından, mobilitenin her alanına, görüntü ve konuşma tanımaya, lojistikten ulaşıma, haberleşmeden kamusal yönetime, akıllı cihazlardan akıllı fabrikalara, akıllı şehirlere, akıllı evlere kadar her alanda ‘Yapay Zeka Teknolojileri’ yoğunlukla kullanılıyor.

Türkiye’nin teknoloji şirketlerinden Softtech, gelecek dönemde yükselişte olacağı öngörülen trendleri “2022 Teknoloji Raporu”nda paylaştı.

Her yıl yayınlanan Softtech teknoloji raporu bu yıl 2080 yılına kadar bir öngörüyle hazırlandı.

Rapor kapsamında yapay zekanın gelişimi, açık bankacılık, kripto finans enstrümanları, Web3, Blockchain, Sanal Evrenler ve Sürdürülebilirlik gibi konular ele alınıyor.

Raporda önümüzdeki yıllarda hayatımızda yer edecek geleceğin teknoloji trendlerinin ne zaman radara gireceğine ve etkilerinin ne büyüklükte olacağına dair tahminler paylaşılıyor.

Raporda uzman isimler okuyuculara özel değerlendirmeler ve öneriler sunuyor.

Raporun “Teknolojilerin Geleceği” bölümünde ise, Yapay Zeka, Kuantum Bilgisayarlar, Blok Zincir, Giyilebilir Teknolojiler, Web3 ve Dijital Kimlik uygulamaları dahil olmak üzere pek çok konu öne çıkıyor.

Gerek bu raporda gerekse bilişim uzmanlarınca günümüzde ve gelecek yıllarda Yapay Zeka Teknolojileri’nin parlayan yıldızı “Metaverse ve NFT’ler” olacağı öngörülüyor.

Metaverse, diğer bir adıyla "Meta-evren" her geçen gün daha çok duymaya başladığımız dijital bir kavram.

NFT’ler...

Bilişim uzmanları NFT’leri şu sözleriyle tanımlıyorlar/ anlatıyorlar.

“NFT’nin açılımı “Non Fungible Token” (Değiştirilemez dijital varlıklar) bir kripto para birimi olarak tanımlanmakta.

Bu tanımda söz konusu para, bildiğimiz tanımların dışında değerli olan herhangi bir varlık olabilir.

Yani NFT, bir değere sahip olan ve tahsil edilebilen dijital bir varlık.

NFT sayılabilecek varlıklar; herhangi bir sanat eseri, video, tweet, bir internet sayfası, görseller, sosyal medyada oluşturduğunuz hikâyeler ve daha pek çoğu olabilir.

Tüm bu dijital varlıklar, gerekli şartları sağladıklarında birer NFT olma özelliği taşıyabilir.

NFT’ler, diğer kripto para birimlerinde olduğu gibi blok zinciri (blockchain) üzerinde bulunur. Diğer bir ifade ile NFT’ler tümüyle dijital nitelikli varlıklardır.

Peki, bu durumda NFT ne işe yarar? NFT’leri şu şekilde düşünebilirsiniz: Nasıl kripto paraların ya da Bitcoin’in bir para karşılığı var ise NFT’lerin de dijital ortamda oluşturulan birtakım karşılıkları vardır. Bunlar bir sanat formu, fotoğraf, edebi bir yazı ve daha pek çok nitelikte eser olabilir.

NFT’nin değeri, eşsiz olmasından gelir.

Yani bir NFT aldığınız zaman başka hiç kimsede olmayan dijital bir varlığa sahip olmuş olursunuz.

NFT sahibi olmayı, kendinize dijital ortamda orijinal bir kod edinmek gibi düşünebilirsiniz.

NFT’ler yavaş yavaş Metaverse’e entegre edilmeye başlanıyor.

Yakın gelecekte Metaverse’te tat, koku, dokunma gibi kompleks duyuların da deneyimlenebileceği öngörülüyor.” Uzmanların, otoritelerin NFT’ler konusunda değerlendirme ve tanımlamaları özetle bunlar.