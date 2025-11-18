Yapay zekâ uçurumu: Şirketlerin yüzde 88'i kullanıyor ama sadece yüzde 6’sı kazanıyor!

McKinsey’in 2025 Küresel Yapay Zekâ Araştırması, dünya ekonomisinde sessiz bir devrimin yaşandığını gösteri­yor. 105 ülkeden 2.000 yöneticinin katıl­dığı araştırma, şok edici bir gerçeği ortaya koyuyor: Şirketlerin %88'i yapay zekâ kul­lanıyor ama çoğu hâlâ pilot aşamasında ta­kılı. Asıl çarpıcı olan, sadece %6’lık küçük bir grubun bu teknolojiden gerçekten para kazanması.

Araştırma, teknoloji dünyasında yaşanan en büyük paradoksu gözler önüne seriyor: Yapay zekâya geçiş hızımız inanılmaz, ancak bu hız henüz kâr tablolarına tam olarak yan­sımıyor. Rakamlar, bir Yapay Zekâ Patlaması yaşadığımızı kanıtlıyor; kuruluşların %65’i Üretken Yapay Zekâyı (Gen AI) süreçlerine dahil etmiş durumda. Bu oran, sadece bir yıl içinde iki katına çıktı. Ancak asıl değer, aracı kullanmaya başlamakta değil, aracın harita­sını yeniden çizmekte.

Oyunun kuralları değişti

Yapay zekâ artık sadece verimlilik aracı değil – yüksek performanslı şirketler onu büyüme ve inovasyon motoru olarak kulla­nıyor. Fark nerede? İş süreçlerini yeniden tasarlamada! Başarılı şirketlerin yarısı, ya­pay zekâyı şirketlerini dönüştürmek için kulla­nıyor ve çoğu iş akışlarını radikal biçimde ye­niden tasarlıyor Türk şirketleri için kritik ders: Yapay zekâyı mevcut sistemlerin üzeri­ne “yamama” dönemi bitti. Ya iş yapış şeklini­zi baştan tasarlayacaksınız ya da rakiplerinizin tozu içinde kalacaksınız.

CEO’lar sahaya iniyor

Yüksek performanslı şirketlerde üst düzey liderler, yapay zekâ girişimlerinin sahipliği­ni ve bağlılığını gösterme konusunda diğerle­rinden üç kat daha fazla öne çıkıyor. Artık ya­pay zekâ, IT departmanının işi değil – CEO›nun başkanlık ettiği stratejik bir dönüşüm.

Yapay zekâ ajanları kapıda

Şirketlerin %62'si yapay zekâ ajanlarıyla en azından deneyler yapıyor. Bu otonom sistem­ler artık sadece görev yapmıyor; planlıyor, ka­rar veriyor ve çok adımlı işleri kendi başına yü­rütebiliyor. IT ve bilgi yönetiminde öncü kulla­nım alanları hızla gelişiyor.

Veri: Yapay zekânın yakıtı

Ancak rapor şu çarpıcı gerçeği veriyor: YZ kullanımının kurum genelinde kârlılığa (EBIT) anlamlı etkisi hâlâ nadir. Katılımcı­ların yalnızca %39’u YZ’nın herhangi düzey­de kâr etkisi olduğunu söylüyor ve çoğu bu­nu %5’in altında bildiriyor. Bu da demektir ki, “kullandım, tamam” değil; “yerleştirdim, sistemleştirdim, değer haline dönüştürdüm” aşamasına geçilmesi şart.

İstihdam depremi geliyor mi?

Bulgular karmaşık bir tablo çiziyor: Yöneti­cilerin %32’si önümüzdeki yıl işgücü sayısında azalma beklerken, %43’ü değişiklik beklemiyor ve %13’ü artış öngörüyor. Ancak çarpıcı olan, büyük şirketlerin geçen yıl yapay zekâ ile ilgili rollere işe aldığı. Yazılım ve veri mühendisleri en çok aranan pozisyonlar.

Bu tablo strateji açısından iki yönden kritik:

* İnsan kaynağı dönüşümü hızlanacak.

* Yeni beceriler ve organizasyon modelleri rekabetçi fark yaratacak.

Ve son olarak riskler: Araştırma katılımcı­larının %51’i YZ kullanımında en az bir olum­suz sonuç yaşadığını bildiriyor. Yanlışlık (inac­curacy) en çok bildirilen risk olarak öne çıkı­yor. Bu da şunu söylüyor: Teknoloji ne kadar ileri olursa olsun, “güvenli, şeffaf ve etik” yapı olmadan değer elde etmek zor…

Türkiye için acil ajanda

McKinsey’in verisi net: Büyük şirketler kü­çüklerden çok daha ileri aşamada – 5 milyar dolardan fazla geliri olanların yarısı ölçeklen­dirme aşamasında, 100 milyon doların altında­kilerin sadece %29’u bu seviyede. Yapay zekâyı “ileride bakarız” lüksü kalmadı. Dijital bütçe­nizin %20’sini bu alana ayırmıyorsanız, rakip­leriniz ayırıyor. İş süreçlerinizi yeniden tasar­lamıyorsanız, onlar tasarlıyor. CEO’nuz yapay zekâ yönetişiminin başında değilse, rakipleri­nizin CEO’su orada.

Özetle; iş dünyası için aşılamaz gibi görünen sınır artık aşılıyor! YZ kullanımından ölçek­lenmiş değer elde etme evresine geçilmesi ge­rekiyor. Başarı hikâyeleri yalnızca “teknolojiyi kullandılar” değil, “onu işin ilk hattına entegre edip, organizasyonlarını ve iş modellerini yeni­den kurdular”.