Yapay zekâ uçurumu: Şirketlerin yüzde 88'i kullanıyor ama sadece yüzde 6’sı kazanıyor!
McKinsey’in 2025 Küresel Yapay Zekâ Araştırması, dünya ekonomisinde sessiz bir devrimin yaşandığını gösteriyor. 105 ülkeden 2.000 yöneticinin katıldığı araştırma, şok edici bir gerçeği ortaya koyuyor: Şirketlerin %88'i yapay zekâ kullanıyor ama çoğu hâlâ pilot aşamasında takılı. Asıl çarpıcı olan, sadece %6’lık küçük bir grubun bu teknolojiden gerçekten para kazanması.
Araştırma, teknoloji dünyasında yaşanan en büyük paradoksu gözler önüne seriyor: Yapay zekâya geçiş hızımız inanılmaz, ancak bu hız henüz kâr tablolarına tam olarak yansımıyor. Rakamlar, bir Yapay Zekâ Patlaması yaşadığımızı kanıtlıyor; kuruluşların %65’i Üretken Yapay Zekâyı (Gen AI) süreçlerine dahil etmiş durumda. Bu oran, sadece bir yıl içinde iki katına çıktı. Ancak asıl değer, aracı kullanmaya başlamakta değil, aracın haritasını yeniden çizmekte.
Oyunun kuralları değişti
Yapay zekâ artık sadece verimlilik aracı değil – yüksek performanslı şirketler onu büyüme ve inovasyon motoru olarak kullanıyor. Fark nerede? İş süreçlerini yeniden tasarlamada! Başarılı şirketlerin yarısı, yapay zekâyı şirketlerini dönüştürmek için kullanıyor ve çoğu iş akışlarını radikal biçimde yeniden tasarlıyor Türk şirketleri için kritik ders: Yapay zekâyı mevcut sistemlerin üzerine “yamama” dönemi bitti. Ya iş yapış şeklinizi baştan tasarlayacaksınız ya da rakiplerinizin tozu içinde kalacaksınız.
CEO’lar sahaya iniyor
Yüksek performanslı şirketlerde üst düzey liderler, yapay zekâ girişimlerinin sahipliğini ve bağlılığını gösterme konusunda diğerlerinden üç kat daha fazla öne çıkıyor. Artık yapay zekâ, IT departmanının işi değil – CEO›nun başkanlık ettiği stratejik bir dönüşüm.
Yapay zekâ ajanları kapıda
Şirketlerin %62'si yapay zekâ ajanlarıyla en azından deneyler yapıyor. Bu otonom sistemler artık sadece görev yapmıyor; planlıyor, karar veriyor ve çok adımlı işleri kendi başına yürütebiliyor. IT ve bilgi yönetiminde öncü kullanım alanları hızla gelişiyor.
Veri: Yapay zekânın yakıtı
Ancak rapor şu çarpıcı gerçeği veriyor: YZ kullanımının kurum genelinde kârlılığa (EBIT) anlamlı etkisi hâlâ nadir. Katılımcıların yalnızca %39’u YZ’nın herhangi düzeyde kâr etkisi olduğunu söylüyor ve çoğu bunu %5’in altında bildiriyor. Bu da demektir ki, “kullandım, tamam” değil; “yerleştirdim, sistemleştirdim, değer haline dönüştürdüm” aşamasına geçilmesi şart.
İstihdam depremi geliyor mi?
Bulgular karmaşık bir tablo çiziyor: Yöneticilerin %32’si önümüzdeki yıl işgücü sayısında azalma beklerken, %43’ü değişiklik beklemiyor ve %13’ü artış öngörüyor. Ancak çarpıcı olan, büyük şirketlerin geçen yıl yapay zekâ ile ilgili rollere işe aldığı. Yazılım ve veri mühendisleri en çok aranan pozisyonlar.
Bu tablo strateji açısından iki yönden kritik:
* İnsan kaynağı dönüşümü hızlanacak.
* Yeni beceriler ve organizasyon modelleri rekabetçi fark yaratacak.
Ve son olarak riskler: Araştırma katılımcılarının %51’i YZ kullanımında en az bir olumsuz sonuç yaşadığını bildiriyor. Yanlışlık (inaccuracy) en çok bildirilen risk olarak öne çıkıyor. Bu da şunu söylüyor: Teknoloji ne kadar ileri olursa olsun, “güvenli, şeffaf ve etik” yapı olmadan değer elde etmek zor…
Türkiye için acil ajanda
McKinsey’in verisi net: Büyük şirketler küçüklerden çok daha ileri aşamada – 5 milyar dolardan fazla geliri olanların yarısı ölçeklendirme aşamasında, 100 milyon doların altındakilerin sadece %29’u bu seviyede. Yapay zekâyı “ileride bakarız” lüksü kalmadı. Dijital bütçenizin %20’sini bu alana ayırmıyorsanız, rakipleriniz ayırıyor. İş süreçlerinizi yeniden tasarlamıyorsanız, onlar tasarlıyor. CEO’nuz yapay zekâ yönetişiminin başında değilse, rakiplerinizin CEO’su orada.
Özetle; iş dünyası için aşılamaz gibi görünen sınır artık aşılıyor! YZ kullanımından ölçeklenmiş değer elde etme evresine geçilmesi gerekiyor. Başarı hikâyeleri yalnızca “teknolojiyi kullandılar” değil, “onu işin ilk hattına entegre edip, organizasyonlarını ve iş modellerini yeniden kurdular”.
