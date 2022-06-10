Yapay zekâ ve turizm “Velinimet” “verinimet”

Günümüzün önemli bir konusu olan yapay zekânın, (Artificial Intelligance-AI) insan unsuruna dayalı sektör olan turizme nasıl yansıyacağı tartışılıyor. Diğer alanlarda olduğu gibi turizmde de konuyla ilgili tartışmalar, az da olsa bazı firmalar bu yönde çalışmalar, deneme düzeyinde uygulamalar yapıyor.

Bu arada ülkeler; hükümetlerinin önderliğinde her tarafı dengeleyen bir akıllı turizm için kendilerine özel stratejiler belirliyor. Yapay zekânın, turizm sektörünün her alanında uygulanabilmesi; gelir artırıcı, masraf azaltıcı yöntemlerin turizm şirketlerine uygulanabilmesi için artık bu konuda özel ihtisas sahibi proje danışmanları görev yapıyor.

Teknolojik yeniliklerin, her endüstriyel sektörde artan verimliliği desteklediği gerçeği, turizm sektörü için de geçerli. Nasıl olacağı henüz bilinmese de, fiziksel dünya ile sanal dünyanın birleştiği bir nokta olarak tanımlanan Metaverse’te otel kurulacağı, tatile çıkılacağı konuşuluyor.

10 yıl içinde 1 milyardan çok insanın Metaverse dünyasında yer alacağı öngörülüyor. Facebook metaverse dünyasına 50 milyar dolarlık yatırım yapacak. Expedia müşteri hizmetleri için yapay zekâyı aktif olarak kullanıyor. Booking.com seyahat aramalarını otomatikleştirdi.

Expedia, Skyscanner ve Cheapfl ights gibi markalar müşteri hizmetleri için yapay zekâ kullanım alanına her gün yeni deneyimler ekliyor.

Hilton otelleri check-in sırasında konuklara yardımcı olan, yerel cazibe merkezleri ve yapacakları şeyler konusunda tavsiyede bulunan “Connie” adında gerçek bir robotu birkaç yıl önce hizmete soktu.

Çinli internet devi Alibaba, Çin’in Zhejiang eyaletinin başkenti Hangzhou’da hizmete soktuğu yapay zekâ oteli FlyZoo Hotel’e müşteriler yalnız yüz tarama sistemiyle giriş yapabiliyor. Yüz taraması sistemi, müşterilerin, otel hizmetlerine erişmek için yüzlerini bir çeşit anahtar kart olarak kullanmalarına olanak sağlıyor.

Öte yandan yapay zekânın kullanılabilmesi için öncelikle büyük verilere gereksinim var. Yapay zekânın çalışması sektörün her kesimi ve ilişkide olduğu alanlar ile ilgili olarak, bilgi teknolojileri, yani yazılımların da yardımıyla veri toplanması gerekir. Veri günümüzde en büyük silahtır. “Velinimet” artık “verinimettir”.

Burada bir noktaya dikkat çekiliyor: Yapay zekâ etik, sorumlu ve açıklanabilir olmalı. Bilgilerin nasıl üretildiğinin sistemi kullanan herkesçe anlaşılması için yapay zekânın geliştirme ve uygulanma dâhil olmak üzere tüm yönleriyle şeffaf olması gerekir. Tersi durumda verilerin kötü amaçlı kullanımı öngörülemeyecek olumsuzluklara neden olur.

Tasarımdan geliştirmeye kadar etik, sorumlu ve açıklanabilir yapay zekâ, dünya genelindeki kuruluşların ve hükümetlerin birinci önceliği olmalı.

Akıllı ve sürdürülebilir turizm için yapay zekâ kullanım stratejisine ihtiyaç var.