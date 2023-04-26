Yapay zekâ yasasına ihlale 30 milyon euro ceza

AB’nin hazırladığı ve 2 yıl sonra uygulamaya geçecek olan “yapay zekâ yasası”nı ihlal edenlere 30 milyon euro veya şirket kârının en fazla yüzde 6'sına ulaşacak para cezası verilebilecek.

Nostradamus’un kehanetlerine en çok ilgi gösteren sanırım bir Türk basını var, bir de İngiltere basını…Nostradamus’dan elde edilen verileri yapay zekâ platformu ChatGPT ile geliştiren İngiltere’nin Daily Star gazetesi, geçmişte yaptığı kehanetleri analiz ederek gelecekle ilgili 7 Nostradamus kehaneti sıraladı. İngiliz gazetesi Daily Star’ın Nostradamus öngörülerine göre, 2031 yılında kansere çare bulunacak.

Yapay zekâ, “Dünya 2031 yılında daha önce tanık olunmayan bir şeyi görecek. Kansere tedavi bulunacak. Tıbbi bir devrim olacağını” duyurdu. Ancak bu tedaviye öncelikle zenginler ulaşabilecek.

“Yapay zekâ Nostradamus”a göre, 2050 yılında şiddetli iklim değişiklikleri insan yaşamını olumsuz yönde etkileyecek ve küresel iklim değişikliği felaketinin etkileri bütün dünyayı saracak.

Yapay zekâ devriminin 2060 yılında yaşanacağını ileri süren “yapay zekâ Nostradamus,” “2060’ta yapay zeka gelişecek, bir devrim yaşanacak. Robotlar ve makineler akıllanacak ve dünyanın her noktasındaki endüstrileri yeniden şekillendirecek” görüşüne yer verdi. Mars’a yolculuğun 2074’te gerçekleşeceğini yazan gazete, Mars’ın yeni bir hedef halini alacağı ve kolonileşmenin bu dönemde başlayacağını aktaran yapay zekâ, “Bu bilinmeyen topraklarda insanlar zorluklarla karşılaşacak” yorumunu yaptı.

Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz insan ve robot karışımı sistemlerin yaşamın bir parçası olacağını iddia eden yapay zekâ Nostradamus, 2084’te “sayborglar”ın gerçek olacağını, bilimde yeni ilerlemeler sayesinde “sayborglar”ın yayılacağı öne sürüldü. Yapay zekâ Nostradamus, 2085 yılında yeni bir küresel salgının yaşanacağını ancak henüz bu hastalığın ne olduğunun bilinmediğini, “Bu hastalık sebebiyle dünya üzerindeki bütün uluslar işbirliği içinde çalışacak yeni bir dönem başlayacak” görüşüne yer verdi.

Ve nihayet 2099 yılında bin yıllık hayal olan “Dünya Barışı”- nın gerçek olacağını öngören yapay zekâ Nostradamus, “Savaş ve şiddetle parçalanmış dünyada uyum olacak ve yeni bir yaşam başlayacak. Sınırlar silinecek, ayrılıklar bitecek…” kehanetinde bulundu.

İş bu hali alınca Avrupa Birliği (AB), son dönemde kullanım alanı hızla yaygınlaşan yapay zekâ platformu ChatGPT gibi çeşitli yapay zekâ teknolojilerine katı kurallar getirecek yasal düzenlemeler üzerinde çalışmalarına hız verdi.

Henüz ChatGPT veya benzeri yapay zekâ sistemleriyle ilgili yasal düzenlemeleri bulunmayan AB’nin 2 yıl önce yapay zekâ konusunda yeni kurallar çerçevesini içeren ilk yasal düzenleme teklifini hazırlayıp üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu'na (AP) gönderdi. AB, yapay zekânın günümüzde üretim, sağlık, finans, eğitim, ulaşım ve güvenlik gibi birçok farklı alanda yaygın biçimde kullanıma girmesiyle, yapay zekânın kullanımında birtakım sınırlama ve şeffaflık kuralları getirmeyi hedefliyor.

AB Komisyonu’nun yasa teklifinde, yapay zekâ sistemlerinin insanların can güvenliğine, geçim kaynaklarına ve temel haklara ilişkin açık tehditler de “kabul edilemez risk,” altyapı, eğitim, tıp, kredi derecelendirme, deliller, göç, iltica ve sınır yönetimi, seyahat belgelerinin doğrulanması, biyometrik kimlik belirleme sistemleri, yargı ve demokratik süreçler ise “yüksek risk,” sohbet robotları “sınırlı risk” ve video oyunları “minimum risk” olmak üzere 4 ana gruba ayrılıyor. AB’nin hazırladığı yasaya göre, “yapay zekâ yasası”nı ihlal edenlere 30 milyon euro veya şirket kârının en fazla yüzde 6'sına ulaşacak para cezası verilebilecek.

“Yapay Zekâ Yasası”nın uygulanmasına ilişkin AB üyesi ülkelerin bu yıl içerisinde ilk adımları atmaya başlamaları ve 2 yıl sonra da uygulamaya geçilmesi bekleniyor. “Yapay zekâ Nostradamus”a göre, 2084 yılında “sayborglar” dünyayı ele geçirecek. Dolayısıyla “AB’nin yapay zekâ yasası” da ancak 2084 yılına kadar geçerli olacak! Sonrası, insanlık için kıyamet…