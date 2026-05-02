Yapay zekâ zengin ülkelerin borç sorununu çözer mi?
Uluslararası Para Fonu (IMF) Eski Baş Ekonomisti KENNETH ROGOFF
Birçok kişi, yapay zekâdan elde edilen verimlilik artışlarının, gelişmiş ekonomilerde sürdürülemez bütçe açıkları sorununu çözeceğine inanıyor. Hükümetlere daha yüksek vergi gelirleri yağdırarak, yapay zekânın en israfçı ülkeleri bile azalan açıklarla bırakacağı düşünülüyor. Bu tür beklentilerin tehlikeli derecede iyimser olduğuna dair daha birçok sebep var.
Öncelikle, yapay zekânın üretimdeki sermaye payını artıracak ve işçi payını azaltacak gibi görünüyor; bu da vergi alımını azaltma eğilimi anlamına geliyor. Sermaye geliri üzerindeki vergileri artırma konusunda kararlı bir çaba gösterilmezse vergi gelirlerinin üretim kadar hızlı büyümesi pek olası değildir. Buna karşılık öngörülebilir gelecekte yapay zekâ bazı görevleri düşük maliyetle yapabilse bile, insanlar yapay zekâ ve robotların yapamadığı işleri nitelikli bir şekilde karşılayabilecek yegane varlık olmayı sürdürecek. Yine de değişim daha önce karşılaştığımız her şeyden daha hızlı olabilir.
Uygun düzenleme olmadan derin sorunlar yaşanabilir
Belki de en ciddi ve acil sorun, yapay zekânın hayatı iyileştirme konusundaki büyük potansiyeline rağmen, uygun düzenleme olmadan derin sorunlara da yol açabileceğiyle ilgili. Finans sektörü, yeni yapay zekâ kodlama araçlarının, kötü niyetli aktörlere güvenli olduğu düşünülen sistemlere girmesine yardımcı olabileceği riskini yeni fark ediyor. Benzer şekilde, “derin sahteciler” çevrimiçi olarak her yerde yaygınlaşıyor; bu durum, gördüklerine kimsenin güvenmesini imkansız hale getirerek siyasi istikrarı tehdit edebilir.
İşin karanlık tarafına baktığımızda yapay zekânın askeri kullanımları da ayrıca incelenmesi gereken bir sorunsal aslında. Şöyle ki insan rehberliği olmadan düşmanı bağımsız olarak öldürecek şekilde programlanmış dron ve robotların riskleri hakkında çok şey yazıldı. Şimdiden, bir dünya şampiyonunun bile satrançta, bir bilgisayara karşı şansı yok.
Beyaz yakalı Hintler, yapay zekâ karşısında ne yapabilir?
Eğer yapay zekâ gelişmiş ekonomiler için kesin bir fayda değilse, bu hesaplar gelişmekte olan ülkeler için daha da zorlu bir anlam taşıyor. Hâlâ fakir olan Hindistan, son yıllarda dünyanın en hızlı büyüyen büyük ekonomilerinden biri oldu ve Çin'in büyüme oranını çok geride bıraktı. Ancak hizmet ihracatı (dış kaynak kullanımı), belki de Hindistan ekonomisinin tacı olarak, artık yapay zekâ rekabetine karşı son derece savunmasız. Beyaz yakalı Hintliler, arka ofis görevlerini uzaktan yerine getirseler bile, zengin ülkelerdeki beyaz yakalı çalışanların seviyesinden çok daha düşük ücret alsa bile, yapay zekâ daha da düşük maliyetli olabilir.
Peki ya ABD? Çin ile birlikte yapay zekâ gelişimini yönlendiren ülke olarak, kesin kazanan olacağı varsayılabilir ve kesinlikle ABD borsalarının düşündüğü de bu. Ama durum buysa, ABD muhtemelen yapay zekânın neden olduğu iş kayıpları ve sosyal değişimlerin önünde olacak. Amerika'nın derin siyasi bölünmeleri göz önüne alındığında, geçişin iyi yönetileceğine inanmak için hiçbir sebep yok.
Son olarak İran’ın insansız hava aracı kullanımının da gösterdiği gibi yapay zekâ destekli bir dünyada savaşın evrimi Amerika’nın askeri avantajını zayıflatabilir ve savunma harcamalarında keskin bir artışa yol açabilir. Yapay zekâ, ABD ve başka yerlerdeki sürdürülemez bütçe açıkları sorununu çözmeye yardımcı olabilir ancak durumun iyileşmeden önce daha kötü hale gelme ihtimali daha yüksek. Toplum çapında yaşanan bozulmalarla karşı karşıya kalan politika yapıcılar, mali ihtiyatlılığın akıllarında son en önemli şey olduğunu görebilir.
