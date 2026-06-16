Yapay zekâda yeni milli yol haritası “Fark et, istifade et, üret, yönet”
2026-2030 dönemini kapsayan ve stratejik bir yol haritası niteliği taşıyan Yeni Yapay Zekâ (YZ) Vizyonu ve Eylem Planı’nın açıklandığı, Türkiye’nin yerli ve milli YZ modeli BİLGE’nin tanıtıldığı zirvedeydim.
YZ’yı sadece izleyen, konuşan veya dışarıdan satın alan bir ülke olmak yerine; kendi ihtiyacını bilen, kendi önceliklerini belirleyen, kendi verisini koruyan, kendi modellerini geliştiren ve bunları dünyaya sunabilen bir ülke olma irademizi ortaya koymamız son derece önemli.
Yazılım sektöründen veri ekonomisine, sanayiden kamu yönetimine, eğitimden siber güvenliğe, veri merkezi yatırımlarından dijital egemenliğe, ekonomik kalkınmadan milli güvenliğe ve insan odaklı teknoloji yaklaşımına uzanan yeni bir dönemin stratejik başlangıcı. Ülkemiz, endüstrilerimiz ve geleceğimiz için hayırlı ve uğurlu olsun.
Zirveden önemli mesajlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
* Savunma sanayisindeki birikim ve yeteneklerimizi YZ başta olmak üzere yeni nesil teknoloji alanlarına yansıtacağız.
* Türkiye’yi YZ çağının öncü ülkeleri arasına hep birlikte taşıyacağız.
* Türkiye Yüzyılı’nı dijital üretimin yüzyılı yapacağız.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır:
* Türkiye’nin kendi ihtiyaçlarını, önceliklerini ve değerlerini esas alan, insan odaklı, güvenilir ve sürdürülebilir bir YZ ekosistemi inşa ediyoruz.
* Kendi yolumuzu çizecek, kendi fırsatlarımızı oluşturacağız.
* YZ’yı ekonomik refahının kaldıracı ve milli egemenliğinin dijital dünyadaki güvencesi haline getirecek irade ve potansiyele sahibiz.
* YZ modellerini kendi değerlerimizle geliştirecek, güvenilir ürün ve hizmetlere dönüştüreceğiz.
* YZ ekosistemini enerji, hesaplama, altyapı, veri, uygulama, yetenek, finansman, düzenleme ve güven bileşenleriyle birlikte ele alıyoruz.
* Kamu kurumları, iş dünyası, akademi ve ilgili tüm paydaşlarla uyum, koordinasyon ve iş birliği içinde hareket etmeliyiz.
* Yerli YZ girişimlerinin erken aşamadan ölçeklenme sürecine kadar finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla girişim sermayesi fonlarına 150 milyon dolarlık kaynak yönlendirilmesi için gerekli adımları atıyoruz.
* Kamunun sahip olduğu verinin yerli YZ geliştiricileriyle paylaşılmasını hedefliyoruz.
* Türkçe Büyük Dil Temel Modeli Sektörel Uyarlama Projesi Çağrısı ile Türkiye’nin bu alandaki kapasitesini güçlendireceğiz.
Selçuk Bayraktar:
* Kendimize ait, açık kaynaklı, şeffaf, denetlenebilir yazılım, donanım ve teknoloji ekosistemini kurmalıyız.
* Ekosistemin her bir unsurunu bağımsızca geliştirebilme ve üretebilme kabiliyetine sahip olmalıyız.
* Verilerimizi küresel dev tekellerin sunucularına teslim etmek yerine, dağıtık öğrenme ve işleme mimarileri hayata geçirmeliyiz.
* YZ’dan ileri çip teknolojilerine, kuantum bilgi işlemden robotik otomasyona kadar dağıtık işlem ve veri merkezi modelleri geliştirilmeli.
* Geliştirdiğimiz yüksek teknolojiyi dost, kardeş ve mazlum halklarla paylaşarak insani bir Teknolojik Dayanışma İttifakı kurmalıyız.
* Gücümüzü birleştirirsek, bu tekellerin oluşturduğu örümcek ağını yırtıp atabiliriz.
Dört eksenli yol haritası
YZ dönüşümünde sadece teknoloji geliştirmek yetmiyor. Toplumun anlaması, kurumların kullanması, özel sektörün ürünleştirmesi ve devletin de güvenli bir çerçevede yönetmesi gerekiyor. Dolayısıyla hazırlanan Eylem Planı, dört temel eksen üzerine kuruldu. Anketle 75 binden fazla kişinin beklenti ve önerileri de değerlendirildi.
Fark et: Toplumun ve kurumların YZ’yı doğru anlaması.
İstifade e: Kamu ve özel sektörün YZ’dan somut fayda üretmesi.
Üret: Yerli model, yerli yazılım, yerli teknoloji ve yerli ürün geliştirme kapasitesine odaklanma.
Yönet: Güven, etik, denetim, veri güvenliği ve yönetişim boyutu.
Eylem planı hedefleri
Harekete geçirilecek kaynakların üreteceği katma değerin 1 trilyon lirayı aşması bekleniyor.
* Ulusal YZ Okuryazarlığı Programı ile 81 ilde iki yıl içinde 5 milyon vatandaşa YZ okuryazarlığı eğitimi
* 10 bin ileri düzey YZ uzmanı ve 100 bin YZ uygulama profesyoneli yetiştirme
* Sağlık, tarım, savunma ve e-ticaret başta olmak üzere en az 2 bin kamu veri setinin, Ulusal Veri Kütüphanesiyle kullanıma sunma.
* Kamu sektörünün, başarılı ve yerli YZ çözümlerinin ilk alıcısı ve en güçlü referansı olması.
* Kamu yatırım programlarından YZ projelerine en az yüzde 2 pay ayırma.
* KOBİ’lerin YZ çözümlerine erişimini desteklemek üzere YZ kuponları devreye alma.
* 2030 yılına kadar veri merkezi kurulu gücümüzü en az 1 gigavata (1 GW) çıkarma.
* Veri merkezi, bulut ve YZ altyapılarında en az 10 milyar dolarlık özel sektör ağırlıklı kaynağı harekete geçirme.
* Türk Devletleri Teşkilatı ile Oğuz, Kıpçak ve Karluk dillerini kapsayan ortak bir Türk dilleri büyük dil modeli geliştirme.
Son söz: Şimdi sıra TOBB İş Dünyası Yapay Zekâ Zirvesi’nde
|Borsa
|14.446,42
|3,64 %
|Dolar
|46,2644
|-0,05 %
|Euro
|53,6381
|-0,01 %
|Euro/Dolar
|1,1587
|-0,02 %
|Altın (GR)
|6.589,22
|3,53 %
|Altın (ONS)
|4.310,16
|0,02 %
|Brent
|82,9450
|-3,66 %