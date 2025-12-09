Gaziantep SMMMO ve TMUD dünyada “uzay muhasebesi” konulu, temalı ilk kongreye ev sahipliği yaptı. “Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği” tarafından düzenlenen yapay zekâ ve uzay muhasebesini konu alan “XIII. Türkiye Muhasebe Uzmanlığı Kongresi” 5-7 Aralık tarihleri arasında, Gaziantep Sanayi Odası’nın karşısında Novotel’de düzenlendi.

55 farklı şehirden gelen 1.000 kişi üzerindeki katılımcılar arasında farklı odalardan (yeminli) mali müşavirler, akademisyenler, CFO’lar, rektörler, eski ekonomi bakanı vardı. Bursa, Ankara, Kars, Mardin gibi birçok oda başkan ve yönetim kurulu üyeleri seviyesinde katılım sağladı. Dostlarımız, başta Gaziantep SMMM Odası Başkanı Ali İhsan Çelikbaş, TMUD Gaziantep Temsilcisi İsmail Tekbaş çok başarılı bir organizasyona imza attılar.

Açılışta, Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği eski başkanlarından ekonomi eski bakanı Dr. Masum Türker hocamız, muhasebe mesleğinin sadece kayıt tutmak değil danışmanlık boyutunun ve yerel yönetimlerde mali müşavirlerin bu boyutundan faydalanılmasının önemini vurguladı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber’in samimi ve motive edici ev sahibi karşılama konuşması sonrasında, Prof.Dr. Kamil Büyükmirza hocamız kil tabletlerden sanayi devrimine, muhasebenin evrimini, çift taraflı ve merdiven kayıt sistemlerini anlattı.

Astronomiden astroekonomiye

“Muhasebenin geleceği ve sınırları: Yapay zekâdan uzay muhasebesine” kongresinde 30 farklı panel ve sunumdan yarısı yapay zekâya, yarısı uzay ekonomisi ve uzay muhasebesine dair zengin içeriklerden oluştu. Tema iddialı gibi görünse de tüm katılımcıların ilgisi ve bilgisi hem cesaret hem gurur vericiydi.

Prof.Dr. Nuran Cömert hocamız oturum başkanlığında, Prof.Dr. Süleyman Yükçü ve Prof.Dr. Ümmühan Aslan hocalarımız ile “Uzayda maliyet muhasebesinin yeni boyutları, ekonomik fırsatlar, risk yönetimi ve Türkiye’nin uzay vizyonunu” tartıştık.

NACE kodlarından OVP ve TBMM Çalışma Komisyonlarına, TÜİK GSYİH ve dış ticaret verilerinden, sektör hesaplamalarından TUA'da Uzay Ekonomisi Başkanlığına, BİST Uzay ve Havacılık Endeksinden raporlama ve muhasebe standartlarında yapılması gerekenlere kadar uzay muhasebesi, raporlaması ve uzay ekonomisi için atılması gereken adımları, uzaydan gelebilecek tehdit ve riskleri paneldeki sunumumda aktardım.

Hocalarımız uzay ekonomisinde maliyet muhasebesinin ve sürdürülebilirlik kapsamında etki yatırımı muhasebesinin öneminden bahsetti. Ki yapay zekâya yönelik gereksinimleri de bunlardan ayrı tutmamak lazım. Yeşil ekonominin büyüklüğünü, yapay zekânın katma değerini, uzay ekonomisinde dünyada sıramızı anlayabilmek için bunların muhasebe standartlarını, ulusal hesaplarda, rapor ve istatistiklerde yerini oluşturmamız lazım.

Astronomiden gastronomiye

“Uzayda sınırları aşarken: Teknoloji, sürdürülebilirlik ve yetkinlikler” panelinde IFAC Eski Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Arıak Tunaboylu, “Uzay muhasebesi: Gerçek mi, gelecek mi?” panelinde TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan gibi isimlerin yanında, Türkiye Uzay Ajansı Kurucu Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ve Erdinç Kazak, Doç.Dr. Zekeriya Demir gibi CFO’ların uzaya dair konuşmaları yer aldı.

Yapay zekâ kullanımında kişiselleştirmenin önemi, süper yapay zekâ ve bunların kullanımından mesleğin geleceğine kadar olan tüm aşamalarının konuşulduğu kongrede, ACCA Türkiye Müdürü dostum Seval Sir ACCA’in yapay zekâda küresel yaklaşımını anlattı.

Kapanışta Çelikbaş’ın “odaların birer bilim merkezine dönmesi, kongrenin Gaziantep SMMMO’yu akademiyle birleştirdiği” cümlesi ilgimi çeken önemli vurguydu. Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi dâhil müze gezileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün nüfus kaydının bulunduğu Gaziantep’in sadece gastronomi değil müze ve kongreleri ile de bir cazibe merkezi olduğunu gösterdi. Mutfak Sanatları Merkezi’ndeki Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in ev sahipliğinin sıcak ve ilham verici uğurlama konuşması sonrası dünyaca ünlü Zeugma’ya geçildi. İddia ediyorum, Çingene Kızı mozaiği La Joconde’dan çok daha etkileyici.

Gaziantep SMMMO’nun üyelerinin kurduğu Türk Sanat Müziği Korosu ve Folklor Ekibi de çok başarılıydı. İşlerim gereği odalarla, birliklerde çok işim oldu. İtiraf etmeliyim eczacılar gibi muhasebeciler de eğlenmeyi iyi biliyor.