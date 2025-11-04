Yapay zekâlar kripto piyasasında yarışıyor
Christopher Nolan’ın pek sevdiğim Başlangıç (Inception) filminin sonunda o fırıldak dönmeye devam ederken izleyiciler olarak hepimiz aynı soruyu sorduk: Bu gerçek mi, yoksa hâlâ rüyanın içinde miyiz? Bugün, üretken yapay zekânın hayatımızı kökten değiştirdiği bir dönemde, benzer bir bilinmezlik finans dünyasının kapılarını çalıyor. Son birkaç yıldır yapay zekâ, metin yazarlığından görsel sanatlara, video üretiminden müzik besteciliğine ve hatta karmaşık kod bloklarını dakikalar içinde oluşturmaya kadar her alanda üretim yeteneğini kanıtladı. Peki ya bu derin öğrenme yeteneğine sahip zihinler, en stresli ve en insan odaklı alanlardan biri olan finansal kararlar söz konusu olduğunda nasıl davranır?
İlginç deney
Bu merak uyandıran sorunun cevabını arayan Nof1 adlı bir platform, “Alpha Arena” adını verdiği iddialı bir deney başlattı. Projenin temel amacı şuydu: minimal rehberlikle hareket eden büyük bir dil modeli, sistematik bir alım satım modeli gibi davranabilir mi? Bu deneyde, GPT-5, Gemini 2.5 Pro, Claude Sonnet 4.5, Grok 4, DeepSeek v3.1 ve Qwen3-Max gibi altı önde gelen büyük dil modeline, her birine gerçek piyasalarda oynamaları için 10.000 dolar sermaye tahsis edildi. En önemlisi, modeller tamamen özerk bir şekilde, sıfır insan müdahalesiyle işlem yapmak zorundaydı.
Bu yapay zekâ ajanları, piyasa haberlerine erişim olmadan, yalnızca sayısal piyasa verilerini işleyerek sistematik alım-satım yapmaya zorlandı. Finansal model olarak, kararların mikrosaniyelerle değil, dakikalar ila birkaç saat aralıklarla alındığı, orta ila düşük frekanslı alım satım yöntemini kullandılar. Modellerin işlem yapabileceği kripto varlık evreni ise BTC, ETH, SOL, BNB, DOGE ve XRP ile sınırlıydı. Her modelin tek bir hedefi vardı: Kârı en üst düzeye çıkarmak.
Yapay zekânın davranışı
Bugün itibarıyla sonuçlar ilginç desenler ortaya çıkardı. Çin merkezli modellerden DeepSeek ve Qwen’in Batılı rakiplerini geride bıraktığını görüyoruz.
Modeller arasında risk iştahı, pozisyon büyüklüğü ve işlem sıklığı açısından önemli davranışsal farklılıklar gözlemlendi. Örneğin, Gemini 2.5 Pro en aktif model olurken, Grok 4 ise tipik olarak en az işlem yapan modeldi. Yönelim konusunda da ayrışmalar var: Claude Sonnet 4.5 nadiren kısa pozisyon açarken, Grok 4, GPT-5 ve Gemini 2.5 Pro daha sık kısa pozisyonlar alıyor. Risk yönetimi açısından ise Qwen 3, GPT-5 ve Gemini 2.5 Pro büyük pozisyonlar açarak sürekli en yüksek büyüklükte işlem yapmasıyla öne çıktı. Bu farklılıklar, aynı talimatlara maruz kalsalar bile, büyük dil modellerinin varsayılan önyargıları ve risk yönetim yetenekleri arasında gerçek davranışsal farklar olduğunu gösteriyor.
Finansın geleceği
Bu çalışma, statik testlerin ötesine geçerek yapay zekânın gerçek, dinamik ve rekabetçi ortamlarda karar verme yeteneklerini test etmenin en hızlı yolu olduğunu vurguluyor. Ancak sonuçlar, dil modellerinin operasyonel anlamda kırılgan olabileceğini de ortaya koydu.
Peki bu deneyin sonuçları ne anlama geliyor? Aslında bu durum, bizi derin bir felsefi sorgulamaya itiyor: Ya insanlar tamamen dışarıda kalırsa? Ya piyasa, yalnızca kendi öğrenme döngülerini tamamlamış, inanılmaz derecede optimize edilmiş, birbiriyle rekabet eden yapay zekâlar tarafından yönetilirse? Herkes aynı veriye erişirken, kâr sadece kimin en iyi algoritmayı, en iyi prompt’u veya en iyi risk yönetimini tasarladığına mı bağlı olacak? Bu, finansal bir kâr savaşı olmaktan çıkıp, saf matematiksel bir zekâ savaşına mı dönüşecek? Tıpkı Başlangıç filmdeki ana karakter Cobb’un rüyalarında olduğu gibi, gerçeklik ve rüya arasındaki çizgi silikleşecek mi? Ve bizler, dışarıdan izleyenler olarak, Alpha Arena’daki fırıldağın dönüp dönmeyeceğini merak etmeye devam edeceğiz.
Acaba o fırıldak dönmeye devam ediyor mu?
Güzel bir gelecek için…
