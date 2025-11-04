Yapay zekâlar kripto piyasasında yarışıyor

Christopher Nolan’ın pek sevdiğim Başlangıç (Inception) filminin so­nunda o fırıldak dönmeye devam eder­ken izleyiciler olarak hepimiz aynı soruyu sorduk: Bu gerçek mi, yoksa hâlâ rüyanın içinde miyiz? Bugün, üretken yapay zekâ­nın hayatımızı kökten değiştirdiği bir dö­nemde, benzer bir bilinmezlik finans dün­yasının kapılarını çalıyor. Son birkaç yıl­dır yapay zekâ, metin yazarlığından görsel sanatlara, video üretiminden müzik bes­teciliğine ve hatta karmaşık kod blokları­nı dakikalar içinde oluşturmaya kadar her alanda üretim yeteneğini kanıtladı. Peki ya bu derin öğrenme yeteneğine sahip zi­hinler, en stresli ve en insan odaklı alan­lardan biri olan finansal kararlar söz ko­nusu olduğunda nasıl davranır?

İlginç deney

Bu merak uyandıran sorunun cevabını arayan Nof1 adlı bir platform, “Alpha Are­na” adını verdiği iddialı bir deney başlat­tı. Projenin temel amacı şuydu: minimal rehberlikle hareket eden büyük bir dil mo­deli, sistematik bir alım satım modeli gi­bi davranabilir mi? Bu deneyde, GPT-5, Gemini 2.5 Pro, Claude Sonnet 4.5, Grok 4, DeepSeek v3.1 ve Qwen3-Max gibi altı önde gelen büyük dil modeline, her birine gerçek piyasalarda oynamaları için 10.000 dolar sermaye tahsis edildi. En önemlisi, modeller tamamen özerk bir şekilde, sıfır insan müdahalesiyle işlem yapmak zorun­daydı.

Bu yapay zekâ ajanları, piyasa haberleri­ne erişim olmadan, yalnızca sayısal piyasa verilerini işleyerek sistematik alım-satım yapmaya zorlandı. Finansal model olarak, kararların mikrosaniyelerle değil, dakika­lar ila birkaç saat aralıklarla alındığı, orta ila düşük frekanslı alım satım yöntemini kullandılar. Modellerin işlem yapabilece­ği kripto varlık evreni ise BTC, ETH, SOL, BNB, DOGE ve XRP ile sınırlıydı. Her mo­delin tek bir hedefi vardı: Kârı en üst dü­zeye çıkarmak.

Yapay zekânın davranışı

Bugün itibarıyla sonuçlar ilginç desen­ler ortaya çıkardı. Çin merkezli modeller­den DeepSeek ve Qwen’in Batılı rakipleri­ni geride bıraktığını görüyoruz.

Modeller arasında risk iştahı, pozis­yon büyüklüğü ve işlem sıklığı açısından önemli davranışsal farklılıklar gözlemlen­di. Örneğin, Gemini 2.5 Pro en aktif model olurken, Grok 4 ise tipik olarak en az işlem yapan modeldi. Yönelim konusunda da ay­rışmalar var: Claude Sonnet 4.5 nadiren kısa pozisyon açarken, Grok 4, GPT-5 ve Gemini 2.5 Pro daha sık kısa pozisyonlar alıyor. Risk yönetimi açısından ise Qwen 3, GPT-5 ve Gemini 2.5 Pro büyük pozis­yonlar açarak sürekli en yüksek büyüklük­te işlem yapmasıyla öne çıktı. Bu farklılık­lar, aynı talimatlara maruz kalsalar bile, büyük dil modellerinin varsayılan önyar­gıları ve risk yönetim yetenekleri arasın­da gerçek davranışsal farklar olduğunu gösteriyor.

Finansın geleceği

Bu çalışma, statik testlerin ötesine ge­çerek yapay zekânın gerçek, dinamik ve rekabetçi ortamlarda karar verme yete­neklerini test etmenin en hızlı yolu oldu­ğunu vurguluyor. Ancak sonuçlar, dil mo­dellerinin operasyonel anlamda kırılgan olabileceğini de ortaya koydu.

Peki bu deneyin sonuçları ne anlama geliyor? Aslında bu durum, bizi derin bir felsefi sorgulamaya itiyor: Ya insanlar ta­mamen dışarıda kalırsa? Ya piyasa, yal­nızca kendi öğrenme döngülerini tamam­lamış, inanılmaz derecede optimize edil­miş, birbiriyle rekabet eden yapay zekâlar tarafından yönetilirse? Herkes aynı ve­riye erişirken, kâr sadece kimin en iyi al­goritmayı, en iyi prompt’u veya en iyi risk yönetimini tasarladığına mı bağlı olacak? Bu, finansal bir kâr savaşı olmaktan çıkıp, saf matematiksel bir zekâ savaşına mı dö­nüşecek? Tıpkı Başlangıç filmdeki ana ka­rakter Cobb’un rüyalarında olduğu gibi, gerçeklik ve rüya arasındaki çizgi silikle­şecek mi? Ve bizler, dışarıdan izleyenler olarak, Alpha Arena’daki fırıldağın dönüp dönmeyeceğini merak etmeye devam ede­ceğiz.

Acaba o fırıldak dönmeye devam ediyor mu?

Güzel bir gelecek için…