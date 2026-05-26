Yapay zekânın enerji verimliliğindeki önemi

Yakın tarihimize baktığımızda enerji ih­tiyacının önemli sanayi dönüşümle­rinin temelini oluşturduğunu görebiliriz. Özellikle 1 .ve 2 . Dünya Savaşı gibi büyük dönüm noktalarının arka planında da ener­ji kaynaklarına erişim önemli bir rol oy­namıştır. Bununla birlikte son on yılda ya­pay zekâ teknolojilerinin hızla gelişmesiy­le birlikte enerji ihtiyacı yeniden ön plana çıkmıştır. Yapay zekâ için gerekli enerji alt­yapısını sağlayabilen ülkeler, tıpkı sanayi devrimi döneminde olduğu gibi dünya ti­caretinde ve birçok stratejik alanda öne çı­kacaktır.Konu World Economic Forum’da da ele alınmış; Amerika Birleşik Devlet­leri, Çin ve Avrupa Birliği’nin bu alandaki durumu ve gelecekteki yatırımları tartışıl­mıştır.

Yapay zekâ kullanımında elektrik ihtiyacının önemi

Büyük ölçekli yatırımlar ve güçlü altya­pıları sayesinde modern yapay zekâ geli­şiminde Amerika Birleşik Devletleri (40 firma) ve Çin (15 firma) öne çıkarken, Av­rupa Birliği (4 firma) ise bu yarışta geride kalmıştır. AB’nin bu yarışta geri kalması­nın en önemli nedenlerinden biri enerjiye erişimde yaşanan düzenlemelerdir. Bilin­diği üzere yapay zekâ modelleri, devasa ve­ri merkezlerinde çalışan ve yüksek elekt­rik tüketen yüksek performanslı çiplerle geliştirilmektedir. Dolayısıyla yapay zekâ rekabeti giderek artan bir elektrik ihtiya­cı yarışına dönüşmektedir. Amerika Birle­şik Devletleri, büyük ölçekli bulut şirketle­rinin örneğin Amazon ve Microsoft Azure yatırımlarını hızlandırarak elektrik ihti­yacını karşılamaya çalışırken; Çin hem pa­tent üretiminde hem de devlet destekli alt­yapı yatırımlarında öne çıkmaktadır. Avru­pa Birliği’ne bakıldığında ise temiz enerji potansiyeline rağmen altyapı yatırımların­da yavaş kalınması, elektrik bağlantılarının yıllarca sürebilmesi, yüksek enerji maliyet­leri ve parçalı düzenlemeler nedeniyle veri merkezi yatırımlarını çekmekte zorlandığı görülmektedir.Buna karşın AB, Industri­al Acceleration Act (IAA) ile enerji açığını kapatmayı, düşük karbonlu teknolojilerin imalatını artırmayı ve yeşil dönüşümü hız­landırarak rekabet gücünü artırmayı he­deflemektedir.

Enerji verimliliğinde yapay zekâ uygulamaları

Sonuç olarak yapay zekânın enerji ve­rimliliği açısından etkin kullanımına en güncel örnek olarak Birleşik Krallık’ta ya­pılan Net Zero Centre araştırması gösteri­lebilir. Buna göre Birleşik Krallık’taki ha­nelerde artık 400.000’den fazla kontrol edilebilir varlık koordine edilmekte ve yıl­da 1,2 terawatt-saatten (TWh) fazla dağı­tılmış güneş enerjisi üretimi şebeke ve pi­yasa operasyonlarına entegre edilmekte­dir. Araştırma ayrıca bu teknolojinin EV şarjında kullanılmasının tüketicilerin fa­turalarını yılda ortalama 343 £ azalttığını ve hane halkı talebinin en yüksek seviyesi­ni %42 oranında düşürdüğünü ortaya koy­muştur. Bunun yanında tüm EV şarjının en düşük talep saatlerine kaydırılmasıyla şe­beke üzerindeki baskı da azaltılmıştır.