Yapay zekânın enerji verimliliğindeki önemi
Yakın tarihimize baktığımızda enerji ihtiyacının önemli sanayi dönüşümlerinin temelini oluşturduğunu görebiliriz. Özellikle 1 .ve 2 . Dünya Savaşı gibi büyük dönüm noktalarının arka planında da enerji kaynaklarına erişim önemli bir rol oynamıştır. Bununla birlikte son on yılda yapay zekâ teknolojilerinin hızla gelişmesiyle birlikte enerji ihtiyacı yeniden ön plana çıkmıştır. Yapay zekâ için gerekli enerji altyapısını sağlayabilen ülkeler, tıpkı sanayi devrimi döneminde olduğu gibi dünya ticaretinde ve birçok stratejik alanda öne çıkacaktır.Konu World Economic Forum’da da ele alınmış; Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Avrupa Birliği’nin bu alandaki durumu ve gelecekteki yatırımları tartışılmıştır.
Yapay zekâ kullanımında elektrik ihtiyacının önemi
Büyük ölçekli yatırımlar ve güçlü altyapıları sayesinde modern yapay zekâ gelişiminde Amerika Birleşik Devletleri (40 firma) ve Çin (15 firma) öne çıkarken, Avrupa Birliği (4 firma) ise bu yarışta geride kalmıştır. AB’nin bu yarışta geri kalmasının en önemli nedenlerinden biri enerjiye erişimde yaşanan düzenlemelerdir. Bilindiği üzere yapay zekâ modelleri, devasa veri merkezlerinde çalışan ve yüksek elektrik tüketen yüksek performanslı çiplerle geliştirilmektedir. Dolayısıyla yapay zekâ rekabeti giderek artan bir elektrik ihtiyacı yarışına dönüşmektedir. Amerika Birleşik Devletleri, büyük ölçekli bulut şirketlerinin örneğin Amazon ve Microsoft Azure yatırımlarını hızlandırarak elektrik ihtiyacını karşılamaya çalışırken; Çin hem patent üretiminde hem de devlet destekli altyapı yatırımlarında öne çıkmaktadır. Avrupa Birliği’ne bakıldığında ise temiz enerji potansiyeline rağmen altyapı yatırımlarında yavaş kalınması, elektrik bağlantılarının yıllarca sürebilmesi, yüksek enerji maliyetleri ve parçalı düzenlemeler nedeniyle veri merkezi yatırımlarını çekmekte zorlandığı görülmektedir.Buna karşın AB, Industrial Acceleration Act (IAA) ile enerji açığını kapatmayı, düşük karbonlu teknolojilerin imalatını artırmayı ve yeşil dönüşümü hızlandırarak rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir.
Enerji verimliliğinde yapay zekâ uygulamaları
Sonuç olarak yapay zekânın enerji verimliliği açısından etkin kullanımına en güncel örnek olarak Birleşik Krallık’ta yapılan Net Zero Centre araştırması gösterilebilir. Buna göre Birleşik Krallık’taki hanelerde artık 400.000’den fazla kontrol edilebilir varlık koordine edilmekte ve yılda 1,2 terawatt-saatten (TWh) fazla dağıtılmış güneş enerjisi üretimi şebeke ve piyasa operasyonlarına entegre edilmektedir. Araştırma ayrıca bu teknolojinin EV şarjında kullanılmasının tüketicilerin faturalarını yılda ortalama 343 £ azalttığını ve hane halkı talebinin en yüksek seviyesini %42 oranında düşürdüğünü ortaya koymuştur. Bunun yanında tüm EV şarjının en düşük talep saatlerine kaydırılmasıyla şebeke üzerindeki baskı da azaltılmıştır.
