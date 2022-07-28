Yapay zekânın kullanıldığı “Akıllı ev sistem projeleri…”

Günümüzün teknolojileriyle Nesnelerin İnterneti (IoT ) ve yapay zeka (AI ) destekli Akıllı Şehirler, Akıllı Evler gibi insanların yaşamını kolaylaştıran, ciddi konfor sağlayan projeler uygulamaya konulmakta.

Bunlardan akıllı ev sistem projeleri, en popüler Nesnelerin İnterneti (IoT ) örneği olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yapay zeka destekli (AI ) “Akıllı ev sistem projeleri “tamamen kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmış, günlük hayata olabildiğince yardımcı olmak amacıyla teknolojiyi kullanarak pratik çözümler sunan projelerdir. IoT tabanlı ev sistemleri özellikle evdeki nesnelerin internet üzerinden kontrol edilmesi prensibi ile çalışmakta. Bu cihazlar sadece Nesnelerin İnterneti (IoT) üzerinden birbirileriyle bağlanabilir, diğer cihazlarla bilgi paylaşır ve komut verirler.

Yapay zeka destekli (AI) akıllı ev sistemleri, teknolojik geliştirmelerin insan hayatını kolaylaştırmak adına evlere entegre edilerek, kişilerin istek ve ihtiyaçlarına özel olarak evi belirli ölçüde teknoloji ile kontrol etmelerine olanak sağlayan sistemler olarakta tanımlanır. Akıllı ev sistemleri, bir yazılım tarafından programlanarak binaları da uzaktan kontrol etmeye yarar. Bu sistemler kablolu olabileceği gibi kablosuz da olabilir. Teknolojinin tüm artıları kullanılarak oluşturulan akıllı ev sistemleriyle ilgili birçok değişken bulunmaktadır.

Akıllı ev sistemleri, her gün kullanılan kişisel akıllı cihazlarla entegre edilerek kullanılmak üzere tasarlanmış, kişilerin ev ile ilgili komutları akıllı cihazlar üzerinden kontrol edebilmelerini sağlayan son teknoloji ürünlerdir. Akıllı ev sistemleri kapsamında en önemli ürün avantajlarından biri de beyaz eşya ve mutfak gereçleri kontrolüdür.

Bahsi geçen özellikler sayesinde, mutfak aygıtları başta olmak üzere evdeki buzdolabı, çamaşır, bulaşık makinesi ve hatta televizyon gibi elektronik aletler dahi uzaktan kontrol edilebilir.

Enerji verimliliği ve gereksiz kullanım açısından oldukça avantajlı olan bu kullanım seçeneği, akıllı ev sistemleri ürünü için kullanıcıların en çok üzerinde durdukları özelliklerden biri olarak öne çıkar.

Akıllı evlerin en kullanışlı özelliklerinden birisi de sağladıkları güvenlik standartlarıdır

Güvenlik denildiği zaman her ne kadar akla ilk gelen hırsızlık olsa da akıllı evlerin sunduğu güvenlik sistemleri sadece hırsızlığı önlemeye yönelik değildir.

Yangın, su baskını gibi durumlarda da öncesinde uyarı vererek can ve mal kaybını önlemeye yardımcı olur. Prizde unutulan ve yangına sebep olabilecek bir cihaz olduğunda bunu algılayıp ona göre bir çözüm üreten akıllı evler yangın riskini en aza indirerek daha güvenli yaşam alanları sağlıyor.

Diğer ev güvenlik sistemlerine kıyasla daha hassas sensörlere sahip olan akıllı evler hem müstakil evlerde, hem dairelerde daha güvenli ortamlar yaratıyor. Birçok güvenlik sisteminde mevcut olan kameralar akıllı ev sistemleri hareket sensörleri ile birlikte hem görüntüyü alıp, hem de hareketleri algılayarak ekstra güvenlik sağlıyor. Yüz tanıma özellikleri ile de ekstra güvenlik sağlayan bazı akıllı ev sistemleri, mekânlara yetkilendirilen kişiler haricinde giriş yapılmasını engelleyecek bir teknoloji ile donatılıyor.

Bu sayede evin tamamı veya istenirse bir bölümü için ekstra güvenlik oluşturulabiliyor. Sadece hırsızlara karşı değil, yangın ve su baskını gibi istenmeyen durumları engellemek için de geliştirilen teknolojiye sahip akıllı evler bulunmaktadır. Bu özellikleri ile hem can ve mal kaybı yaşanmasının önüne geçerler hem de kişilere güvenli ve stressiz bir yaşama ortamı sunarlar. Akıllı ev sistemleri uzaktan erişim özellikleri sayesinde evde olunmayan zamanlarda dahi evde bulunan evcil hayvanların rahatı için klimayı açıp kapama, ışık parlaklıklarını değiştirme, kamera ve hareket sensörleri ile ekstra güvenlik sağlama gibi avantajlarıyla öne çıkarlar.

Akıllı ev sistemi bireysel kullanıma göre şekillenecek bir projelendirme olmakla birlikte standart uygulamaları sıralamak gerekirse:

“-Akıllı kapı zili

-Akıllı kilitler

-Akıllı aydınlatma sistemleri:

-Ses sistemleri

-Akıllı ev hoparlörleri

-Akıllı tv’ler

-Ev güvenlik kameraları

-Akıllı beyaz eşya ve mutfak gereçleri

-Isıtma ve havalandırmada akıllı termostatlar

-Yangın, duman ve karbonmonoksit dedektörleri

-Bahçe sulama sistemi”

Akıllı ev sistemi otomasyonun “Standart unsurları”ndan olarak sıralanmakta, kullanıcıların evleri ve evlerindeki aygıtlarla 7/24 bağlı kalmalarına olanak vererek yukarıda sıralanan konu başlıklarında uzaktan kontrol olanağı sağlar.

Akıllı ev sistemi otomasyonu binaları projelendirme ve yapım aşamasında uygulanmakla birlikte Standart bir ev bile, akıllı eve dönüşebilir. Örneğin, IP kameralar, IP interkom sistemleri, kablosuz hırsız algılama sensörleriyle her yere konumlandırılabilen PIR sensörleri ve akıllı kilit sistemleriyle donatılan bir ev akıllı eve dönüşebilir. Nesnelerin İnterneti ( IoT ) tabanlı, yapay zeka (AI ) destekli projelerden en popüler örneği “Akıllı Ev sistemleri” insanların yaşamında ne denli önemli faydalar-kolaylıklar sağlamaktalar.