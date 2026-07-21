Yapay zekânın sinsi maliyeti: Workslop!

Yapay zekâ size zaman kazandırıyor olabilir. Peki, hazırladığınız parlak raporu anlamak, düzeltmek ve yeniden yapmak zorunda kalan çalışma arkadaşı­nızın kaç saatini götürüyor; sizin itibarı­nıza ne kadar zarar veriyor? Bunu hiç he­sapladınız mı? Büyük ihtimalle çoğunuz “hayır” diyeceksiniz. Ama düşünmelisi­niz! Çünkü “workslop” diye bir problem tanımlanmaya ve ölçülmeye başlandı.

Yeni sorun: Workslop (iyi iş gibi görünen niteliksiz yapay zekâ çıktısı)

İş dünyasının yeni verimsizlik türünün adı “workslop.” Work (iş) ve slop (özen­siz, niteliksiz içerik) kelimelerinden olu­şuyor. Yapay zekâyla hızla üretilmiş, düz­gün görünen ancak bağlamı, doğruluğu veya kullanım değeri zayıf işleri anlatı­yor. Uzun sunumlar, yuvarlak cümlelerle do­lu raporlar, gerçekle ilgisi az pazar analizleri, belirsiz e-postalar… Gönderen birkaç daki­ka kazanıyor; ayıklanacak çerçöpün ve yapay zekâ imzası taşıyan jenerik betimlemelerin yükünü alıcıya bırakıyor.

BetterUp Labs ile Stanford Social Me­dia Lab’in Eylül 2025’te ABD’de 1.150 masa başı çalışanla yaptığı çevrim içi ankete gö­re katılımcıların yaklaşık %40’ı son bir ay­da workslop’la karşılaştı. Her olayın çözümü ortalama iki saat sürdü. Aylık kayıp, works­lop’la karşılaşan çalışan başına 186 dolar olarak hesaplandı. %40’lık yaygınlık dikkate alındığında, 10.000 kişilik bir şirkette yıllık faturanın 9 milyon dolara ulaşabileceği tah­min edildi.

Üstelik kayıp, para ve zamanla sınırlı değil!

Workslop’la karşılaşanların yaklaşık yarısı gönderen kişiyi daha az yaratıcı, yetkin ve güvenilir görüyor. Üçte biri de onunla yeniden çalışmaya daha az istek­li. Yani özensiz yapay zekâ kullanımı, üret­kenlik kadar itibar ve ekip güvenini de ke­miriyor.

En büyük risk de burada. Kötü hazırlan­mış geleneksel bir dosya genellikle kötü gö­rünür; okuyucu tedbirli yaklaşır. Workslop ise akıcı dili, düzenli başlıkları ve ken­dinden emin tonu sayesinde kaliteli iş iz­lenimi verir. Hata kolay fark edilmez. Yö­netici sahte bir kesinlik duygusuyla karar alabilir, satış ekibi yanlış müşteri bilgisi kul­lanabilir, insan kaynakları adayları hatalı öl­çütlerle değerlendirebilir. Görsel ve anla­tım kalitesi, düşünsel kaliteyi gizleyen ambalaja dönüşür.

Buradaki sorun, yapay zekâdan çok dü­şünme işinin başkasına devredilmesi. Ça­lışan, “bir şey üretmiş olma” hızını sonuç ka­litesi sanıyor. Yönetim de kullanılan lisans sayısını benimsenme göstergesi kabul edin­ce, şirketin içinde yapay zekâyla şişirilmiş bir iş trafiği oluşuyor. Dosyalar çoğalıyor, ka­rarlar hızlanmıyor.

Workslop’u nasıl durduracağız?

1- Tabii ki Eval (değerlendirme ve test) kültürüyle. Önce her yapay zekâ çıktısının bir sahibi olmalı. “Bunu ChatGPT yazdı” so­rumluluğu ortadan kaldırmaz. Gönderen ki­şi veriyi, bağlantıları, isimleri ve hesapları kontrol etmeli; metni okuyanın ne yapacağı­nı açıkça belirtmeli.

2- İkinci olarak, şirketler uzun çıktı ye­rine kullanılabilir sonuç istemeli. Her rapor şu dört soruya yanıt vermeli: a- Amaç ne? b- Hangi veri kullanıldı? c- Öneri ne? d- Kararı kim verecek?

3- Üçüncü olarak, çalışanlara yalnızca prompt (komut) yazma eğitimi yetmez. Kay­nak doğrulama, eleştirel düşünme, veri okur­yazarlığı, kısa yazma ve editörlük öğretilme­li. Yapay zekâ okuryazarlığı, çıktıyı üretmek­ten çok onu elemek ve iyileştirmektir.

4- Yöneticiler, “Yapay zekâ kullandın mı?” sorusuyla yetinmemeli; şu sorula­rın yanıtını istemeli: Çıktının hangi bölü­mü insan kararıyla oluştu? Hangi iddialar doğrulandı? Hangi veri eksik? Alıcıdan bek­lenen işlem ne? Göndermeden önce metin­den ne çıkarıldı? İyi kullanımın ölçüsü, dos­yanın işte yarattığı sonuçtur.

5- Son olarak şirketler, yapay zekânın ka­zandırdığı süre kadar oluşturduğu yeniden çalışma süresini de ölçmeli. Bir kişinin beş dakikada hazırladığı dosya, üç kişiye ikişer saat kaybettiriyorsa ortada verimlilik yok­tur.

Eval kültürü oluşturun yoksa works­lop, zamandan önce itibarınızı tüketir!