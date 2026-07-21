Yapay zekânın sinsi maliyeti: Workslop!
Yapay zekâ size zaman kazandırıyor olabilir. Peki, hazırladığınız parlak raporu anlamak, düzeltmek ve yeniden yapmak zorunda kalan çalışma arkadaşınızın kaç saatini götürüyor; sizin itibarınıza ne kadar zarar veriyor? Bunu hiç hesapladınız mı? Büyük ihtimalle çoğunuz “hayır” diyeceksiniz. Ama düşünmelisiniz! Çünkü “workslop” diye bir problem tanımlanmaya ve ölçülmeye başlandı.
Yeni sorun: Workslop (iyi iş gibi görünen niteliksiz yapay zekâ çıktısı)
İş dünyasının yeni verimsizlik türünün adı “workslop.” Work (iş) ve slop (özensiz, niteliksiz içerik) kelimelerinden oluşuyor. Yapay zekâyla hızla üretilmiş, düzgün görünen ancak bağlamı, doğruluğu veya kullanım değeri zayıf işleri anlatıyor. Uzun sunumlar, yuvarlak cümlelerle dolu raporlar, gerçekle ilgisi az pazar analizleri, belirsiz e-postalar… Gönderen birkaç dakika kazanıyor; ayıklanacak çerçöpün ve yapay zekâ imzası taşıyan jenerik betimlemelerin yükünü alıcıya bırakıyor.
BetterUp Labs ile Stanford Social Media Lab’in Eylül 2025’te ABD’de 1.150 masa başı çalışanla yaptığı çevrim içi ankete göre katılımcıların yaklaşık %40’ı son bir ayda workslop’la karşılaştı. Her olayın çözümü ortalama iki saat sürdü. Aylık kayıp, workslop’la karşılaşan çalışan başına 186 dolar olarak hesaplandı. %40’lık yaygınlık dikkate alındığında, 10.000 kişilik bir şirkette yıllık faturanın 9 milyon dolara ulaşabileceği tahmin edildi.
Üstelik kayıp, para ve zamanla sınırlı değil!
Workslop’la karşılaşanların yaklaşık yarısı gönderen kişiyi daha az yaratıcı, yetkin ve güvenilir görüyor. Üçte biri de onunla yeniden çalışmaya daha az istekli. Yani özensiz yapay zekâ kullanımı, üretkenlik kadar itibar ve ekip güvenini de kemiriyor.
En büyük risk de burada. Kötü hazırlanmış geleneksel bir dosya genellikle kötü görünür; okuyucu tedbirli yaklaşır. Workslop ise akıcı dili, düzenli başlıkları ve kendinden emin tonu sayesinde kaliteli iş izlenimi verir. Hata kolay fark edilmez. Yönetici sahte bir kesinlik duygusuyla karar alabilir, satış ekibi yanlış müşteri bilgisi kullanabilir, insan kaynakları adayları hatalı ölçütlerle değerlendirebilir. Görsel ve anlatım kalitesi, düşünsel kaliteyi gizleyen ambalaja dönüşür.
Buradaki sorun, yapay zekâdan çok düşünme işinin başkasına devredilmesi. Çalışan, “bir şey üretmiş olma” hızını sonuç kalitesi sanıyor. Yönetim de kullanılan lisans sayısını benimsenme göstergesi kabul edince, şirketin içinde yapay zekâyla şişirilmiş bir iş trafiği oluşuyor. Dosyalar çoğalıyor, kararlar hızlanmıyor.
Workslop’u nasıl durduracağız?
1- Tabii ki Eval (değerlendirme ve test) kültürüyle. Önce her yapay zekâ çıktısının bir sahibi olmalı. “Bunu ChatGPT yazdı” sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Gönderen kişi veriyi, bağlantıları, isimleri ve hesapları kontrol etmeli; metni okuyanın ne yapacağını açıkça belirtmeli.
2- İkinci olarak, şirketler uzun çıktı yerine kullanılabilir sonuç istemeli. Her rapor şu dört soruya yanıt vermeli: a- Amaç ne? b- Hangi veri kullanıldı? c- Öneri ne? d- Kararı kim verecek?
3- Üçüncü olarak, çalışanlara yalnızca prompt (komut) yazma eğitimi yetmez. Kaynak doğrulama, eleştirel düşünme, veri okuryazarlığı, kısa yazma ve editörlük öğretilmeli. Yapay zekâ okuryazarlığı, çıktıyı üretmekten çok onu elemek ve iyileştirmektir.
4- Yöneticiler, “Yapay zekâ kullandın mı?” sorusuyla yetinmemeli; şu soruların yanıtını istemeli: Çıktının hangi bölümü insan kararıyla oluştu? Hangi iddialar doğrulandı? Hangi veri eksik? Alıcıdan beklenen işlem ne? Göndermeden önce metinden ne çıkarıldı? İyi kullanımın ölçüsü, dosyanın işte yarattığı sonuçtur.
5- Son olarak şirketler, yapay zekânın kazandırdığı süre kadar oluşturduğu yeniden çalışma süresini de ölçmeli. Bir kişinin beş dakikada hazırladığı dosya, üç kişiye ikişer saat kaybettiriyorsa ortada verimlilik yoktur.
Eval kültürü oluşturun yoksa workslop, zamandan önce itibarınızı tüketir!
|Borsa
|14.070,98
|0,64 %
|Dolar
|47,1169
|-0,13 %
|Euro
|53,8423
|-0,01 %
|Euro/Dolar
|1,1411
|-0,04 %
|Altın (GR)
|6.071,99
|-0,51 %
|Altın (ONS)
|4.009,62
|0,05 %
|Brent
|87,5275
|0,86 %