Yapay zekânın velayet davası  

İnsanlık tarihinin en büyük güç savaşları genellikle önce görün­mez başlar. Sanayi devrimi başla­dığında kimse birkaç fabrikanın dünyayı değiştireceğini anlama­mıştı. Petrol bulunduğunda me­sele yalnızca enerji sanılıyordu. İnternet ortaya çıktığında ise bu­nun bir gün seçimleri, ekonomi­leri ve toplum psikolojisini şekil­lendirecek kadar güçlü hale gele­ceği öngörülememişti.

Şimdi benzer bir eşikteyiz. Fa­kat bu kez mesele yalnızca ekono­mi ya da enerji değil. Bu kez tartı­şılan şey insan zihninin geleceği.

Dünyanın gözü bugünlerde Oak­land’daki bir mahkeme salonunda. Bir tarafta Elon Musk, diğer taraf­ta Sam Altman. Bir zamanlar aynı masada oturup insanlık yararına yapay zekâ geliştireceklerini söy­leyen iki isim, bugün birbirlerini ihanetle suçluyor. Yüzeyde bu bir şirket davası gibi görünüyor. Oysa gerçekte yaşanan şey, yeni dünya­nın kontrol savaşından başka bir şey değil.

Çünkü OpenAI artık sıradan bir teknoloji şirketi değil. Chat­GPT’nin ortaya çıkışıyla birlikte yapay zekâ insan hayatının mer­kezine yerleşti. İnsanlar artık bilgiye ulaşırken, yazı yazarken, araştırma yaparken hatta düşü­nürken bile yapay zekâ sistemle­rinden yardım alıyor. Önümüzde­ki yıllarda hukuk, eğitim, medya, sağlık ve finans sistemleri de bu teknolojilerle şekillenecek.

Yani mesele artık bir uygulama değil. Mesele, geleceğin işletim sistemi.

İşte bu yüzden Musk ile Altman arasındaki kavga yalnızca milyar­der egolarının çatışması değil. Tarihte ilk kez insanlığın gelece­ğini belirleyebilecek bir teknolo­jinin kimin elinde kalacağı açık biçimde tartışılıyor.

OpenAI yıllar önce “insanlık yararına çalışan” bir laboratuvar olarak kurulduğunda verilen me­saj netti: Yapay zekâ birkaç şirke­tin ya da devletin kontrolüne bı­rakılmamalıydı. Elon Musk da bu fikrin en güçlü destekçilerinden biriydi. Ancak bugün Musk’ın id­diası şu: OpenAI kuruluş ruhuna ihanet etti.

Musk’a göre şirket artık bağım­sız bir araştırma merkezi değil, Microsoft destekli dev bir tica­ri güç makinesine dönüşmüş du­rumda. Sam Altman cephesi ise Musk’ın aslında şirket üzerinde­ki etkisini kaybettiği için saldırı­ya geçtiğini savunuyor.

Fakat davayı önemli hale geti­ren yalnızca tarafların iddiaları değil. Mahkemede ortaya saçılan detaylar. Çünkü bu dava, Silikon Vadisi’nin yıllardır kurduğu ro­mantik teknoloji hikâyesini pa­ramparça ediyor.

Teknoloji dünyasının “kahramanları” birbirini suçluyor

Mahkeme sürecinde eski Ope­nAI yöneticilerinin verdiği ifa­deler teknoloji dünyasında dep­rem etkisi yarattı. Şirketin es­ki CTO’su Mira Murati, Sam Altman’ın şirket içinde “güven­sizlik ve kaos” yarattığını söyledi. OpenAI’ın kurucu ortaklarından Ilya Sutskever’in ise Altman için “sürekli bir yalan örüntüsü” ifa­desini kullandığı ortaya çıktı.

Bu ifadeler sıradan şirket içi tartışmalar gibi görülebilir. An­cak burada sıradan bir şirketten söz etmiyoruz. Bugün milyarlar­ca insanın bilgiye erişimini etki­leyebilecek sistemleri geliştiren bir yapıdan bahsediyoruz.

İşte tam bu nedenle mahkeme­deki her ifade yalnızca kurumsal bir kriz değil; insanlığın geleceği­ne dair alarm niteliği taşıyor.

Davanın en dikkat çekici an­larından biri ise Sam Altman’ın 2023 yılında kısa süreliğine şir­ketten kovulmasıyla ilgili anlatı­lanlardı. Mahkemede ortaya çı­kan bilgilere göre OpenAI o sü­reçte neredeyse parçalanmanın eşiğine geldi. Microsoft’un çalı­şanları kendi bünyesine çekmeye hazırlandığı, rakip şirket Anthro­pic ile birleşme ihtimallerinin ko­nuşulduğu belirtildi.

Yani bugün insanlığın gelece­ğini şekillendirecek teknolojiler, birkaç kişinin kişisel çatışmaları nedeniyle bir gecede dağılabile­cek kadar kırılgan durumda.

Ve bu durum yalnızca teknoloji dünyası için değil, siyaset ve top­lum için de ürkütücü. Çünkü artık teknoloji şirketleri yalnızca şir­ket değil; devlet benzeri güç mer­kezleri.

Yeni çağın petrolü artık algoritmalar

20’nci yüzyılda petrolü kont­rol eden ülkeler dünyayı yönetti. Şimdi ise yeni çağın petrolü veri. Yeni çağın rafinerileri veri mer­kezleri. Ve yeni çağın silahı algo­ritmalar.

Bugün OpenAI, Google, Meta ve xAI gibi şirketler yalnızca tica­ri rekabet içinde değil. Bunlar ay­nı zamanda geleceğin jeopolitik güç merkezleri haline geliyor. Ya­pay zekâ yarışını kazanan taraf, yalnızca ekonomik üstünlük elde etmeyecek; bilgi akışını, medya düzenini ve hatta toplum psikolo­jisini de kontrol edecek.

Çünkü yapay zekâ yalnızca işle­ri kolaylaştıran bir araç değil. İn­san davranışını şekillendiren bir sistem. Algoritmalar artık insan­lara yalnızca ne satın alacağını söylemiyor; ne düşüneceğini, ne­ye inanacağını ve neye tepki vere­ceğini de etkiliyor.

İşin ironik tarafı ise şu: Yapay zekâ konusunda dünyaya etik dersleri veren isimlerin kendi şir­ketlerinde bile büyük güven kriz­leri yaşadığı ortaya çıkıyor.

Bir tarafta “insanlık için güven­li yapay zekâ” söylemi var. Diğer tarafta milyarlarca dolarlık hisse savaşları. Bir tarafta insanlık ide­alleri anlatılıyor, diğer tarafta ki­şisel güç mücadeleleri yaşanıyor.

Ve bu çelişki aslında çağımızın ruhunu özetliyor.

Bugün Oakland’daki mahkeme salonunda yalnızca OpenAI’nin yapısı tartışılmıyor. Aslında şu soru tartışılıyor: İnsanlığın gele­ceği birkaç teknoloji şirketinin eline bırakılabilir mi?

Belki yıllar sonra tarih kitapları Oakland’daki bu davayı yalnızca “Musk ile Altman arasındaki hu­kuk savaşı” olarak anlatmayacak. Belki de şöyle yazacak:

“İnsanlık ilk kez kendi yarattı­ğı zekânın kontrolünü kaybetme korkusuyla yüzleşti.”