Yapay zekânın velayet davası
Dünyanın gözü bugünlerde Oakland’daki bir mahkeme salonunda. Bir tarafta Elon Musk, diğer tarafta Sam Altman. Yüzeyde bu bir şirket davası gibi görünüyor. Oysa gerçekte yaşanan şey, yeni dünyanın kontrol savaşından başka bir şey değil.
İnsanlık tarihinin en büyük güç savaşları genellikle önce görünmez başlar. Sanayi devrimi başladığında kimse birkaç fabrikanın dünyayı değiştireceğini anlamamıştı. Petrol bulunduğunda mesele yalnızca enerji sanılıyordu. İnternet ortaya çıktığında ise bunun bir gün seçimleri, ekonomileri ve toplum psikolojisini şekillendirecek kadar güçlü hale geleceği öngörülememişti.
Şimdi benzer bir eşikteyiz. Fakat bu kez mesele yalnızca ekonomi ya da enerji değil. Bu kez tartışılan şey insan zihninin geleceği.
Çünkü OpenAI artık sıradan bir teknoloji şirketi değil. ChatGPT’nin ortaya çıkışıyla birlikte yapay zekâ insan hayatının merkezine yerleşti. İnsanlar artık bilgiye ulaşırken, yazı yazarken, araştırma yaparken hatta düşünürken bile yapay zekâ sistemlerinden yardım alıyor. Önümüzdeki yıllarda hukuk, eğitim, medya, sağlık ve finans sistemleri de bu teknolojilerle şekillenecek.
Yani mesele artık bir uygulama değil. Mesele, geleceğin işletim sistemi.
İşte bu yüzden Musk ile Altman arasındaki kavga yalnızca milyarder egolarının çatışması değil. Tarihte ilk kez insanlığın geleceğini belirleyebilecek bir teknolojinin kimin elinde kalacağı açık biçimde tartışılıyor.
OpenAI yıllar önce “insanlık yararına çalışan” bir laboratuvar olarak kurulduğunda verilen mesaj netti: Yapay zekâ birkaç şirketin ya da devletin kontrolüne bırakılmamalıydı. Elon Musk da bu fikrin en güçlü destekçilerinden biriydi. Ancak bugün Musk’ın iddiası şu: OpenAI kuruluş ruhuna ihanet etti.
Musk’a göre şirket artık bağımsız bir araştırma merkezi değil, Microsoft destekli dev bir ticari güç makinesine dönüşmüş durumda. Sam Altman cephesi ise Musk’ın aslında şirket üzerindeki etkisini kaybettiği için saldırıya geçtiğini savunuyor.
Fakat davayı önemli hale getiren yalnızca tarafların iddiaları değil. Mahkemede ortaya saçılan detaylar. Çünkü bu dava, Silikon Vadisi’nin yıllardır kurduğu romantik teknoloji hikâyesini paramparça ediyor.
Teknoloji dünyasının “kahramanları” birbirini suçluyor
Mahkeme sürecinde eski OpenAI yöneticilerinin verdiği ifadeler teknoloji dünyasında deprem etkisi yarattı. Şirketin eski CTO’su Mira Murati, Sam Altman’ın şirket içinde “güvensizlik ve kaos” yarattığını söyledi. OpenAI’ın kurucu ortaklarından Ilya Sutskever’in ise Altman için “sürekli bir yalan örüntüsü” ifadesini kullandığı ortaya çıktı.
Bu ifadeler sıradan şirket içi tartışmalar gibi görülebilir. Ancak burada sıradan bir şirketten söz etmiyoruz. Bugün milyarlarca insanın bilgiye erişimini etkileyebilecek sistemleri geliştiren bir yapıdan bahsediyoruz.
İşte tam bu nedenle mahkemedeki her ifade yalnızca kurumsal bir kriz değil; insanlığın geleceğine dair alarm niteliği taşıyor.
Davanın en dikkat çekici anlarından biri ise Sam Altman’ın 2023 yılında kısa süreliğine şirketten kovulmasıyla ilgili anlatılanlardı. Mahkemede ortaya çıkan bilgilere göre OpenAI o süreçte neredeyse parçalanmanın eşiğine geldi. Microsoft’un çalışanları kendi bünyesine çekmeye hazırlandığı, rakip şirket Anthropic ile birleşme ihtimallerinin konuşulduğu belirtildi.
Yani bugün insanlığın geleceğini şekillendirecek teknolojiler, birkaç kişinin kişisel çatışmaları nedeniyle bir gecede dağılabilecek kadar kırılgan durumda.
Ve bu durum yalnızca teknoloji dünyası için değil, siyaset ve toplum için de ürkütücü. Çünkü artık teknoloji şirketleri yalnızca şirket değil; devlet benzeri güç merkezleri.
Yeni çağın petrolü artık algoritmalar
20’nci yüzyılda petrolü kontrol eden ülkeler dünyayı yönetti. Şimdi ise yeni çağın petrolü veri. Yeni çağın rafinerileri veri merkezleri. Ve yeni çağın silahı algoritmalar.
Bugün OpenAI, Google, Meta ve xAI gibi şirketler yalnızca ticari rekabet içinde değil. Bunlar aynı zamanda geleceğin jeopolitik güç merkezleri haline geliyor. Yapay zekâ yarışını kazanan taraf, yalnızca ekonomik üstünlük elde etmeyecek; bilgi akışını, medya düzenini ve hatta toplum psikolojisini de kontrol edecek.
Çünkü yapay zekâ yalnızca işleri kolaylaştıran bir araç değil. İnsan davranışını şekillendiren bir sistem. Algoritmalar artık insanlara yalnızca ne satın alacağını söylemiyor; ne düşüneceğini, neye inanacağını ve neye tepki vereceğini de etkiliyor.
İşin ironik tarafı ise şu: Yapay zekâ konusunda dünyaya etik dersleri veren isimlerin kendi şirketlerinde bile büyük güven krizleri yaşadığı ortaya çıkıyor.
Bir tarafta “insanlık için güvenli yapay zekâ” söylemi var. Diğer tarafta milyarlarca dolarlık hisse savaşları. Bir tarafta insanlık idealleri anlatılıyor, diğer tarafta kişisel güç mücadeleleri yaşanıyor.
Ve bu çelişki aslında çağımızın ruhunu özetliyor.
Bugün Oakland’daki mahkeme salonunda yalnızca OpenAI’nin yapısı tartışılmıyor. Aslında şu soru tartışılıyor: İnsanlığın geleceği birkaç teknoloji şirketinin eline bırakılabilir mi?
Belki yıllar sonra tarih kitapları Oakland’daki bu davayı yalnızca “Musk ile Altman arasındaki hukuk savaşı” olarak anlatmayacak. Belki de şöyle yazacak:
“İnsanlık ilk kez kendi yarattığı zekânın kontrolünü kaybetme korkusuyla yüzleşti.”
